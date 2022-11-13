Domingo (13) tem "Hermanoteu", pagode e festivais no ES; veja agenda

Especial Natal
Tarde Encantada
Com o espetáculo "As Mágicas do Natal". Com sessões às 15h e às 16h, no piso L3 do Shopping Praia da Costa. Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha. As inscrições podem ser feitas pelo site do Shopping. Entrada franca.
Para curtir!
Pagofunk do Celim
Com grupo Sem Medida, DJ RD de VV, DJ PV do SI, DJ Thalia Coelho e DJ LR de VV. A partir das 18h, no Botequim do Celim. R. Ana Siqueira, 3573, Industrial do Alecrim, Vila Velha. Com open bar de vodka para mulheres até 20h e entrada franca para todos até 20h.
Deixa Em Off
Com Frazão, Taiana França e Jenifer. A partir das 20h, no Gordinho Praia do Canto. R. Joaquim Lírio, 823, Praia do Canto, Vitória. Entrada franca até 22h.
Roda de Samba
Com Alisson do Banjo, Tiago Costa e Samba Junior. A partir das 17h, no Gordinho Sambão. Av. Dário Lourenço de Souza, Mario Cypreste, Vitória. Entrada franca até 19h.
Domingão do Giga
Com Nando Xavier. A partir das 12h30, no Giga Byte Bar. R. Quinze de Novembro, 71-79, Campo Grande, Cariacica. Couvert: R$ 8.
Feijoada Vip
Com Sué e Samba Junior. A partir das 12h, no Steffen Eventos. ROD ES-010, Km 4, Jardim Limoeiro, Serra. Ingressos: R$ 150 (1º lote/ individual); R$ 30 (crianças de 2 a 6 anos) e R$ 60 (crianças de 7 a 12 anos), à venda no site Lebillet.
Festival da Casquinha de Siri
Festival tem barraquinhas de comidas típicas, praça de alimentação e shows musicais, com Grupo Viralizou. às 12h, e May Santos, às 15h. A partir das 11h, na Ilha das Caieiras. Rua Felicidade Corrêa dos Santos, em frente ao Museu do Pescador, Ilha das Caieiras, Vitória. Entrada franca.
4º Iriri Beer Festival
Tem muita cerveja e gastronomia nos quatro dias de festival. Os preços dos petiscos variam entre R$ 7 e R$ 40, e os pratos custam no máximo R$ 70. A partir das 18h, na área de eventos de Iriri, em Anchieta. Programação: Às 18h30, Pedro Moreira, e, às 22h, Grupo Revoada. Entrada franca. Até 15 de novembro.
Especial
17ª Burger Fest 2022
De 1º a 30 de novembro, o festival vai acontecer em 12 hamburguerias de Vitória e Vila Velha com diversas criações deliciosas e preços entre R$ 29,90 e R$ 51,90.
Hermanoteu na Terra de Godah
Peça acompanha a saga de Hermanoteu, jovem designado por um anjo a peregrinar até a misteriosa terra de Godah. Com sessões às 16h e 19h, no Centro de Convenções de Vitória. Rua Constante Sodré, 157, Santa Lucia, Vitória. Ingressos: entre R$ 50 a R$ 110, à venda no site Ingresso Digital. Os ingressos para a sessão das 19h estão esgotados.
Cinema Itinerante
Carreta leva diversos sucessos do cinema para o bairro Resistência com direito a pipoca e refrigerante. As sessões de 8h até 16h, são reservadas para escolas. A sessão das 19h é livre para o público geral, exibindo o filme "Viva - A Vida é Uma Festa". Na Rua São Sebastião, 405, na Unidade de Transbordo, em Resistência, Vitória. Entrada franca. Até 12 de novembro.
Diversão
Jump Around
Maior castelo da América Latina chega à capital capixaba com escorregadores gigantes, pula-pula, estruturas de escalada e pistas de obstáculos. De quinta a domingo, das 15h às 21h, sendo necessário chegar com 30 minutos de antecedência para realizar check-in. Ingressos: R$ 49 (meia) e R$ 40 (meia), à venda na Sympla. Crianças com idade até 5 anos pagam ingresso e deverão estar acompanhadas por um responsável não pagante. Maiores de 5 anos não precisam estar acompanhados. Caso o responsável deseje participar, será necessário comprar ingresso para a criança e para o acompanhante. A pessoa portadora de deficiência terá direito ao ingresso no valor de R$ 25, sendo permitida a entrada do acompanhante gratuitamente quando necessário. É preciso apresentar laudo ou carteirinha que comprove. Até 15 de novembro.
Trampolim Parque
Uma atração com uma estrutura de trampolins e área kids com gangorras, escorregadores e mesinhas para pintura. Indicado para crianças até 12 anos. Crianças até 5 anos obrigatoriamente devem entrar acompanhadas de um adulto responsável não pagante. Crianças PCD, independentemente da idade, deve entrar com um responsável não pagante. Valor: R$ 40 (30 minutos e R$ 1 cada minuto extra). De segunda a sábado, das 10 às 22h, e aos domingos, das 14 às 21h, no Shopping Vila Velha. Av. Luciano das Neves, 2418, Divino Espírito Santo, Vila Velha.
Magic Park
Parque de diversão com brinquedos para crianças e adultos. Na área externa do Shopping Moxuara. De terça a sexta-feira, das 18h às 22h, e aos sábados, domingos e feriados, das 16h às 22h. Entrada: R$ 30 (passaporte/ meia/ em dias úteis) e R$ 40 (passaporte/ meia/ fim de semana e feriados) e R$ 8 (ingresso individual).
Exposições
Em Algum Lugar do Mundo
Com pinturas de Laerty Tavares. Na Casa da Memória de Vila Velha, Prainha, em Vila Velha. De terça a domingo e feriados, das 9h às 18h. Até 18 de dezembro.
Novos Viajantes
A mostra é inspirada nos naturalistas do século 19 e conta com curadoria do artista plástico Attilio Colnago, promovendo um encontro com obras em desenho, pintura, fotografia e cerâmica de 32 artistas. A mostra é inspirada na diversidade da fauna e da flora da Mata Atlântica capixaba, evidenciada pelos viajantes naturalistas do passado e agora revisitada pelos artistas "novos viajantes". Visitação: de terça a domingo, das 8 às 17 horas, no Instituto Nacional da Mata Atlântica (INMA), no Museu de Biologia Prof. Mello Leitão, Av. José Ruschi, 4, Centro, Santa Teresa. Entrada gratuita. Até 26 de fevereiro de 2023.
Sete Caminhos: do Maes ao Quintal Bantu
A mostra dos artistas Rafael Segatto, Renan Bono e Welington Santos conta com oito instalações cheias de diversas obras interativas. Museu de Arte do Espírito Santo Dionísio del Santo (Maes). Av. Jerônimo Monteiro, 631, Centro, Vitória. De terça a sexta, de 10h às 18h, e sábados e domingos, de 10h às 16h. Entrada franca. Até 8 de janeiro.
Museu Histórico de Santa Cruz
Exposição de peças históricas dos primeiros imigrantes Italianos do Espírito Santo, das etnias indígenas tupiniquim e guarani e da cultura Negra, além de peças doadas por Dom Pedro II. Das 8h às 17h, de segunda a sexta, e das 9h às 17h, sábado e domingo. No Museu Histórico de Santa Cruz. R. Pres. Vargas, 215, Santa Cruz, Aracruz. Informações: (27) 9980-57885 e (27) 99958-9513. Até 31 de dezembro.