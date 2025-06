Domingo (1) tem Dilsinho, Festival Carnivoria e Pele Morena na programação

Diversão no Mestre

Em um mundo cheio de magia, Jasmine conta como conheceu um jovem sonhador, que encontrou uma lâmpada mágica e despertou um gênio cheio de surpresas. Aladdin e Jasmine juntos, enfrentam desafios e astuto Jafar, mas descobrem que o verdadeiro poder está dentro de cada um. Com muita música, aventura e emoção, essa história encanta corações e mostra que o amor e a coragem são as maiores riquezas. Horário: 17h. Ingressos: gratuitos, retirar pelo link disponível nas redes sociais do shopping. Local: Espaço Diversão do Mestre, no Piso L2. Endereço: Avenida João Palácio, 300, Espaço Diversão no Mestre, Piso L2, Eurico Salles Serra.