Domingão (30) tem finais de concurso de samba-enredo na Grande Vitória; confira agenda

Músicas ao vivo
Sons Brasilis
Com Ciça Chadô (voz) e Gabriel Xavier (violão), no A OCA. A partir de 12h. Rua do Rosário, 114, Centro, Vitória. Reservas via WhatsApp: (27) 99289-4561. Couvert: R$10.
Cheers Of The Samba
Com Samba Júnior, Grupo Pagolance e DJ Fabrício, no Clube A. A partir das 17h. Rua Joaquim Lírio, 841, Praia do Canto, Vitória. Informações pelo linktr.ee/cheersofthesambavix.
Boteco Boa Praça
Com Matheus Laureano e banda. A partir das 14h. Rua João da Cruz, 485, Loja 1, Praia do Canto, Vitória. Informações pelo linktr.ee/BOTECOBOAPRACA.
Wanted Pub
Com Nanda Marques e Gustavo Venturini, a partir das 21h. R. Manoel Gonçalves Carneiro, 35, Praia do Canto, Vitória.
Deixa em Off
Com Frazão, Allan Vieira, Leozinho e DJ Chocolate, a partir das 20h, no Gordinho Praia do Canto. Rua Joaquim Lírio, 823, Praia do Canto, Vitória. Entrada livre até as 22h, após R$ 30 (pista) e R$ 50 (VIP).
Festas Julinas
Festa Julina Comunitária
A partir das 18h, na praça Sebastião Azeredo (ao lado da Escola da Vida), São José, Vitória. Entrada franca.
Samba
Concurso de Samba da MUG
Neste domingo (30), acontece a final de Samba-enredo da MUG, em Vila Velha, a partir das 18h. Com roda de samba, Ricardinho da MUG, segmentos da agremiação e apresentação dos três sambas finalistas. R. Mourisco, s/n, Glória, Vila Velha. Ingressos: R$ 10.
Concurso de Samba da Piedade
Neste domingo (30) acontece a final do samba-enredo da Unidos da Piedade, a partir das 13h. Com roda de samba, apresentação dos segmentos da agremiação e dos três sambas finalistas. Rua Graciano Neves, 582, Centro, Vitória. Entrada gratuita.
Festivais
Festival Internacional Dança em Trânsito
Em sua 21ª edição, o festival reúne apresentações artísticas, formação, capacitação, reflexão e intercâmbio entre grupos de dança de diversas cidades do Brasil e do mundo. Neste domingo (30), em Vila Velha. Ingressos esgotados. A partir das 10h30, no Parque Cultural Casa do Governador. R. Santa Luzia, Praia da Costa, Vila Velha. SOLO (8 min) – Rami Levi - Grupo Tápias (Rio de Janeiro/RJ); VOCÊ DEVERIA FICAR (15 min) - Christian Moyano (Montevidéu, Uruguai); UMBIGO DO SONHO (23 min) - Fábio Costa (Brumadinho/MG); COREOGRAFIA criada para profissionais de Vitória e Vila Velha/ES (10 min) - Mário Nascimento (Manaus/AM).
Festival de Vinho
Com uma ampla variedade de rótulos da bebida, cervejas artesanais e shows com artistas capixabas e de renome nacional. Neste domingo (30), das 17h às 23h, show de Arquivo do samba e Pagolife, a partir das 18h30. Rod. do Sol, 5000, Vila Velha. Entrada gratuita.
POCAR Festival de Cultura
Conceição da Barra, no Norte do Estado, recebe o tradicional festival que, durante quatro dias, passa por ruas, praças e praias somando mais de 30 atrações com música, teatro, circo, cinema, literatura, artes plásticas e outras linguagens. Neste domingo (30), próximo à Cabana Kaique, às 11h: Espetáculo Circense Circo de Doisdo, Cia. Pé de Cana e Malê Dixieland (cortejo); Restaurante do Pintinho, às 12h: Festa de Encerramento Roda de Choro e Samba Trio Gererê, com a participação de Fabíola Guimarães, Elaine Vieira e Silvia Gomes, Baile de Congo de São Benedito - Ticumbi (Mestre Berto Florentino) e show Ajuntamento POCAR. Evento gratuito.
Festa do Colono de Santa Maria de Jetibá
Último dia para curtir a tradicional festa que movimenta toda a região de montanhas do Espírito Santo, com os shows acontecendo no centro do município, no Pátio de Festas. Neste domingo (30), às 08h: 9ª Caminhada do Colono (Andarilhos Pomeranos) - Percurso de 18km - 4º Pedalo do Colono (SMJ BIKE) - Largada no Pátio de Festas - 1º Corrida do Colono (Corre Santa Maria) - Praça x São Luis x Praça; às 09h: Competição de Micro Trator - Praça do Imigrante Pomerano; às 10h: Reabertura da Exposição Agropecuária - Pátio; às 13h: Apresentação dos Grupos de Danças Folclóricas - Galpão; às 15h30: Sorteio de Prêmios para Expositores da Exposição Agropecuária - Palco; às 16h: Banda dos Carreteiros, às 18h: Cristian Greik e Banda, às 20h: Bruno & Barreto e às 22h: Banda Planeta Banana. Evento gratuito.
Espetáculo
Elsa, A Rainha da Neve
Atração chega a Vitória em uma adaptação do conto de Hans Christian Andersen que inspirou o sucesso da Disney "Frozen". Horário das apresentações; às 15h e às 17h. No teatro da UFES. Av. Fernando Ferrari, 514 - Goiabeiras, Vitória. Ingressos esgotados.
Férias no Teatro
Peça Pinóquio, no Teatro Campaneli, a partir das 17h. Rua Luiz Gonzáles Alvarado, 64, Enseada do Suá, Vitória. Ingressos: R$ 25 (meia) e R$ 50 (Inteira). Será cobrado ingresso de crianças a partir de 2 anos. Informações via WhatsApp: (27) 99991-8229.
Diversão
Brinquedolândia
Parque com torre elástica, passarelas, escorregadores tubulares e espaço com bolinhas. Até dia 29 de agosto, na praça do Shopping Mestre Álvaro. Av. João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra. Funcionamento: segunda a sábado, das 10h às 22h.; domingos e feriados, de 12h às 21h. Ingressos: a partir de R$ 35 para até 15 minutos.
Vila Parque Boliche
Boliche com 8 pistas, jogos eletrônicos, sinucas, espaço kids e restaurante. Funcionamento: segunda a sexta, a partir das 15 horas. Após período de férias abertura às 17h. Sábados e domingos, a partir das 12 horas. Local: Shopping Mestre Álvaro. Av. João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra. Ingressos: R$ 129,90. Valor referente a uma hora de boliche. Número máximo de 6 pessoas na pista A reserva das pistas pode ser feita pelo telefone: (27) 99830-9478.
Happy On Ice - Patinação no gelo
Até o dia 31 de agosto, o Happy On Ice, uma congelante e divertida atração que encanta adultos e crianças a partir de cinco anos, ficará no Boulevard Shopping, em Itaparica. Rod. do Sol, 5000, Itaparica, Vila Velha. O acesso à pista de patinação será de segunda a sábado, das 10h às 22h, e domingos e feriados, das 14h às 20h. Ingressos: R$ 45 (30 minutos, dinheiro ou débito); R$ 65 (1 hora, dinheiro ou débito); R$ 25 (trenó, 5 minutos, dinheiro ou débito). Pagamentos no crédito têm acréscimo de R$ 2. Classificação: patinação, a partir de 5 anos, e trenó, para crianças entre 2 e 4 anos.
Espaço Mundo Bita
Até 13 de agosto, no 1º piso do Shopping Vitória. Av. Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória. De segunda a sexta-feira, das 12h às 21 horas; sábado, das 10h às 22 horas, domingo e feriado, das 12h às 21 horas. R$ 35 para 30 minutos de permanência. R$ 1 por minuto excedente.
Fun City da Hello Kitty e Amigos
Atração para crianças de 1 a 12 anos, até 30 de julho, na Praça Central do Shopping Vitória. Av. Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória. De segunda a sexta-feira, das 12h às 21 horas; sábado, das 10h às 22 horas, domingo e feriado, das 12h às 21 horas. R$ 30 para 30 minutos de permanência. A cada minuto excedente será cobrado o valor de R$ 1. Ingressos podem ser adquiridos pela plataforma Sympla ou na bilheteria do evento.
Abelha Parque
Parque com brinquedos infláveis temáticos de abelha, super piscina de bolinhas e área kids com variados brinquedos para todas as idades. No piso L1 do Shopping Praia da Costa. De segunda a sábado das 10h às 22h; domingos e feriados das 11h às 21h. Av. Dr. Olívio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha. Ingressos: R$ 50 por 30 minutos. Até 3 de setembro.
ZigZag Park
Último dia para aproveitar o parque de diversão com brinquedos para crianças e adultos: barca-carrossel, montanha-russa e bate-bate. Na área externa do shopping Moxuara. Av. Mário Gurgel, 5353, São Francisco, Cariacica. Horários de Funcionamento: Segunda a sexta, das 18h às 22h; Sábado, domingo e feriados, das 16h às 22h. Ingressos: Segunda a sexta, por R$ 40; Sábado, domingo e feriados, por R$ 50. Todos pagam meia. Ingresso individual: 1 brinquedo por R$ 10.
Super Star Circus
Último dia para curtir o mundo Disney no Circo, no estacionamento do Boulervard Shopping. Rodovia do Sol, 5000, Itaparica, Vila Velha. De segunda a sexta, às 20h; sábado, às 18h e 20h; domingo, às 16h, 18h e 20h. Ingressos: Adultos, R$ 19,99, e crianças, R$ 9,99.
Vila Viking
Parque de recreação com variados brinquedos. Até segunda (31), na varanda da praça de alimentação do Shopping Moxuara. Av. Mário Gurgel, 5353, São Francisco, Cariacica. Funcionamento de segunda a sábado, das 10h às 22h, e domingo, das 11h às 21h. Ingresso: R$ 40.
Parque temático do Sonic
O veloz personagem dos games vai compartilhar suas aventuras com a criançada no Sonic Adventure Park, no shopping Vila Velha, até 30 de agosto. Avenida Luciano das Neves, 2418, Divino Espírito Santo, Vila Velha. A atração ficará instalada na Praça Central, piso L1. A programação é ideal para crianças de 4 a 12 anos. Menores de 4 anos também podem brincar, desde que acompanhadas por um responsável. Ingresso: R$ 40 por 30 minutos.
Vila Trampolim Park
Parque de entretenimento com parede de escalada, piscina de espuma, camas elásticas para saltos, basquete, swing ball, batalha de cotonetes, half pipe e desafio ninja. No piso L3 do Shopping Praia da Costa. Av. Dr. Olívio Lira, 353, Vila Velha. Faixa etária: a partir de 2 anos. Menores de 6 anos devem estar acompanhados por um adulto. Horário: segunda a sábado, das 10h às 22h, e domingo, das 11h às 21h. Ingresso: meia, R$ 59,90 (50 minutos) e R$ 40 (30 minutos); ingresso PCD + adulto cortesia: R$ 59,90 (50 minutos) e R$ 40 (30 minutos).
Diversão na Praça
Recreação infantil com brincadeiras e oficinas, brincadeiras musicais, cantigas de roda, oficina de chocalho, cantinho do bebê e pula-pula. Das 17h às 20h. No Shopping Praia da Costa, Pracinha do Praia, piso L1. Av. Dr. Olívio Lira, 353, Vila Velha. Evento gratuito.
Tarde Encantada-Musicalização
Brincar é o melhor jeito de se descobrir e com música tudo fica mais divertido. Uma apresentação 100% musical onde a diversão é garantida para toda a família. Sessões, às 15h e às 16h. No Shopping Praia da Costa, piso L3. Av. Dr. Olívio Lira, 353, Vila Velha. Evento gratuito. Inscrições: https://www.shoppingpraiadacosta.com.br/.
Moxuara Kids especial de férias
Recreação infantil com oficinas, brincadeiras e apresentação teatral, com o espetáculo “Rei Leão”. A partir das 15h, na varanda da praça de alimentação do Shopping Moxuara. Av. Mário Gurgel, 5353, São Francisco, Cariacica. Evento gratuito.
Exposições
E eu, Mulher Preta?
Exposição coletiva com fotografias de mulheres negras da região Metropolitana de Vitória, clicadas por Ana Luzes, Luara Monteiro, Taynara Barreto e Thais Gobbo. Em cartaz na galeria Homero Massena. Rua Pedro Palácios, 99, Cidade Alta, Vitória. Visitação gratuita até 12 de agosto. De segunda a sexta, das 9h às 18h. Sábados e feriados, das 10h às 16h.
Mulheres Artistas
Exposição de artistas como Tomie Ohtake, Lygia Pape, Fayga Ostrower, Rosana Paste, Thaís Apolinário, Lara Felipe e Nelma Guimarães, na Galeria de Arte Espaço Universitário (Gaeu), na Ufes. Av. Fernando Ferrari, Goiabeiras, Vitória. Visitação de segunda a sexta, das 10h às 17h. Até 1º de setembro. Entrada gratuita.
Exposição Novos Viajantes
Mais de 115 obras, entre desenhos, pinturas e fotografias, feitos por 34 artistas do Espírito Santo. Em cartaz no Palácio Anchieta. Praça João Clímaco, Centro, Vitória. Até 10 de setembro. Funcionamento de terça as sextas-feiras, das 9h às 17h; sábados, domingos e feriados, das 9h às 16h. Entrada por agendamento pelo número 3636-1032 ou pelo e-mail [email protected].
Diário de Viagem
Exposição de fotos do artista Wagner Malta Tavares feitas durante suas viagens. Em cartaz na galeria OÁ. Avenida Cézar Hilal, 1180, loja 9, na Praia do Suá, Vitória. Até 13 de setembro. Funcionamento de segunda a sexta, das 10h às 19h30. Entrada gratuita.
Sobre Livros
Exposição do artista paulistano Reynaldo Candia, na galeria OÁ. Avenida Cézar Hilal, 1180, loja 9, na Praia do Suá, Vitória. Visitação de segunda a sexta, das 10h às 19h30. Até 13 de setembro. Entrada gratuita.
Memórias em Cores
Exposição coletiva em comemoração aos 488 anos de Vila Velha com obras de Ângela Gomes, Erminda Breda, Mariana Caldeira, Nely Pinheiro e Molga. Em cartaz na Casa da Memória de Vila Velha. Rua Luciano das Neves, 14, Prainha. Visitação de terça a domingo, das 8h30 às 17h30. Entrada gratuita. Último dia para a visitação.
Modernidade, Cultura e Paisagem
Exposição sobre a formação cultural da paisagem e sua influência na sociedade, com coleção de fotografias históricas do Acervo do Arquivo Público do Estado. Em cartaz no Museu de Arte do Espírito Santo (MAES). Av. Jerônimo Monteiro, 631, Centro de Vitória. Até 26 de novembro. Horário de visitação: terças (de 10h às 13h); quartas (de 14h às 17h), e quintas e sextas (13h30 às 17h). Agendamentos pelo link linktr.ee/maesmuseu.
Descarrilho
Mostra que aborda sensações de artistas através de passeios de trem de Vitória a Minas. Em cartaz no Museu de Arte do Espírito Santo (MAES). Av. Jerônimo Monteiro, 631, Centro de Vitória. Até dia 13 de agosto. Horário de visitação: segunda a sexta, das 10h às 18h; e sábados e feriados, das 10h às 16h. Entrada gratuita.
Documentação em Obra
Produção do acervo de arte contemporânea capixaba na galeria de artes da Ufes. Av. Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória. Horário de funcionamento: de 9h às 12h e de 13h às 17h, nas segundas, terças, quartas e sextas. Nas quintas, de 9h às 12h e de 13h às 20h. Agendamentos pelo email: [email protected]. Até 4 de agosto.