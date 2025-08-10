Programação

Dia dos Pais com Feijoada da MUG, Matheus e Kauan e Parrillada do Chefe

E não acabou: show de Quinteto Violado e Trio Clandestino para encerrar o fim de semana

Julia Galter Estagiária / [email protected]

Publicado em 10 de agosto de 2025 às 08:00

Especial Parque Aberto Apresentação do consagrado Quinteto Violado, que mistura ritmos nordestinos com elementos eruditos. Horário: a partir das 8h, com apresentação musical às 12h30. Local: Parque Cultural Casa do Governador – Rua Santa Luzia, s/n, Praia da Costa, Vila Velha. Entrada: gratuita, com retirada de ingressos pelo site do Parque.

Parrillada do Chefe Com 2,5 toneladas de carne, 14 opções de pratos a partir de R$ 24,99, chopes artesanais, espaço kids e shows de Macakids, Leqsamba, Fred Macucos e muito mais. Horário: das 12h às 0h. Local: Estádio Kleber Andrade. Endereço: Rua Rio Branco - Rio Branco, Cariacica. Entrada: gratuita.

Festival de Inverno Canela-Verde Com shows de Já Gamei e Projeto Feijoada. Horário: a partir das 17h. Local: Boulevard Shopping Vila Velha. Endereço: Rodovia do Sol, 5000 - Itaparica, Vila Velha. Entrada: gratuita.

Feijoada da Mug Com Samba Crioulo, os diversos segmentos da escola, Andréa Nery, Dj´s e muito mais. Horário: a partir de 12h. Local: Quadra da Mug. Endereço: Rua Mourisco, s/n - Glória, Vila Velha. Ingressos: R$ 80.

26ª Festa do Vinho e da Uva Com show de Trio Clandestino, pisa da uva e muito mais. Horário: a partir das 14h. Local: Parque de Exposições de Santa Teresa. Endereço: Rua Virgílio Germano Bassetti - Montanha, Santa Teresa. Entrada: gratuita.

Expo Aracruz Com atração infantil, rodeio e shows de Só Resenha, Breno e Bernardo e Matheus e Kauan. Horário : a partir das 7h. Local: Parque de Exposições Rubens Pimentel. Entrada: gratuita.

Parque Botânico Vale Com oficina de personalização de meias com tintas e mensagens. Horário: 10h, 11h, 14h e 15h. Local: Parque Botânico Vale - Espaço do Conhecimento. Endereço: Avenida dos Expedicionários, s/n - Jardim Camburi, Vitória. Entrada: gratuita.

Festival Heróis e Dragões O maior evento medieval do ES, com batalhas, música e gastronomia. Horário: das 13h às 19h. Local: Rodovia do Sol, 1.020, Próximo ao Taj Home Resort e ao Shopping Boulevard de Vila Velha, Praia de Itaparica. Ingressos: variam de R$ 15 a R$ 30, pelo sympla.

Música ao vivo Dia dos Pais no Brizz Com Choppsamba no especial Zeca Pagodinho. Horário: 13h. Local: Brizz. Endereço: Rua Judith Maria Tovar Varejão, 411 - Enseada do Suá, Vitória. Entrada: gratuita.

Dia dos Pais no Motor Rockers Com Daniel Silva, na voz e violão. Horário: a partir das 12h. Local: Motor Rockers. Endereço: Rua João da Cruz, 241 - Praia do Canto.

Samba da Mesa Branca Com Kleber Simpatia e convidados. Horário: das 14h às 20h. Local: Rua Paula Moraes, Morro do Pinto - Santo Antônio, Vitória. Entrada: gratuita.

Deixa em off Com Frazão, Romarin, Felipe Brava e DJ Fabrício V. Horário: a partir das 20h. Local: Gordinho Praia do Canto. Endereço: Rua Joaquim Lírio, 823 - Praia do Canto, Vitória. Entrada: free até às 22h.

Feijoada do Mãe Joana Com Duo Sacod. Horário: 12h. Local: Mãe Joana – Quiosque Encontro da Ilha. Endereço: Av. Dante Michelini, Praia de Camburi, 4740. Ingressos: R$ 49,90 com open feijoada.

Teatro O Mágico de Oz Uma adaptação encantadora de um dos mais amados clássicos do teatro, que fala sobre a amizade, a coragem, os sonhos e o verdadeiro significado do "lar". Data: até 30 de agosto. Local: Cineteatro das Artes – Shopping da Terra, Avenida Jerônimo Monteiro, 1690, Centro, Vila Velha. Entrada: R$ 40, pelo sympla.

Eles estão de volta Espetáculo com danças assinadas por Fernando Perrotti, conhecido por sua participação no Dança dos Famosos. A peça reúne 20 atores que contam histórias sobre amizade e companeirismo. Horário: 17h. Local: Casa da Cultura Sônia Cabral. Ingressos: a partir de R$ 50, pelo sympla.

Espetáculo Fuscalhaços Grupo Árvore Casa das Artes, que está circulando pelo Espírito Santo. Horário: 10h30. Local: Parque Cultural Casa do Governador. Entrada: gratuita, mediante retirada de ingressos pelo site do Parque Cultural.

Tarde encantada Espetáculo Pinóquio. Horário: 15h e 16h. Local: Shopping Praia da Costa, piso L1. Endereço: Avenida Dr. Olivio Lira, 353 - Nº 353 - Praia da Costa, Vila Velha Entrada: gratuita, com retirada de ingressos pelo aplicativo do shopping.

Diversão no Mestre Teatro João e Maria. Horário: a partir das 17h. Local: Shopping Mestre Álvaro, no Espaço Diversão do Mestre. Endereço: Avenida João Palácio, 300 - Eurico Salles, SerraEntrada: gratuita.

Exposições Mistérios do Antigo Egito e Terra Santa A exposição traz 77 peças arqueológicas originais, 115 réplicas e uma sala de imersão digital com projeções em 360 graus. Inclui réplicas da máscara de Tutankhamon e do busto de Nefertiti, além de explorar a história e cultura do Antigo Egito. Data: até 17 de agosto. Horários: de segunda a sábado: das 10h às 22h. Domingos e feriados: das 14h às 21h. Ingressos: R$ 100 (inteira) e R$ 50 (meia-entrada, válida para estudantes, professores, idosos, PCDs, entre outros). Ingressos pelo site Museu Egito e Roma. Local: Shopping Praia da Costa, Piso L3. Endereço: Avenida Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.

Quebra-mapa: Dimensões do Recomeço Mostra com obras de 7 artistas capixabas. Entrada: gratuita. Visitação: até 16 de agosto. Horário: de segunda a sexta-feira das 9h às 19h e aos sábados das 10h às 14h. Local: OÁ Galeria, na Av. Cezar Hilal, 1180, loja 9, Praia do Suá, Vitória.

Quem Tem Medo de Bicho Pau? Os visitantes poderão conferir de perto mais de cem esculturas feitas pelo artista popular de Água Doce do Maranhão, Hiorlando, que transforma madeira em bicho e bicho em encantamento, até 17 de agosto. Horário: terça a sábado, das 8h às 17h; domingo, das 8h às 15h. Local: Galeria Gabinete, novo espaço de exposição no Parque Cultural Casa do Governador, Vila Velha. Entrada: gratuita, com retirada de ingressos pelo site do Parque.

Diversão WOW Park Parque com parede de escalada, piscina de espuma, camas elásticas para saltos, basquete, swing ball, batalha de cotonetes, half pipe e desafio ninja. Horário: de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 12h às 21h. Faixa etária: a partir de 2 anos. Menores de 4 anos e 11 meses devem estar acompanhados por um adulto. Ingressos: a partir de R$ 49,90 (meia). Endereço: Shopping Praia da Costa, Avenida Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.

Vila Parque Boliche Boliche com oito pistas, jogos eletrônicos, sinucas, espaço kids e restaurante. Horário de funcionamento: de segunda a sexta, das 17h à 0h. Sábado e domingos, das 12h à 0h. Valor: R$ 129,90 por 1h (no máximo 6 pessoas). Endereço: Shopping Mestre Álvaro, na Avenida João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra.

Fire Jump Parque de camas elásticas, com parede de escaladas e muitas atividades divertidas. Horário de funcionamento: de segunda a sábado, das 10h às 22h; domingos e feriados, das 13h às 21h. Local: Shopping Moxuara, Piso L2. Ingressos: a partir de R$ 25 (15 minutos).

Happy On Ice Patinação Pista de patinação no gelo com 171m² de extensão para a diversão de crianças e adultos. Data: até 31 de agosto. Horário: Segunda a sábado, das 10h às 22h; domingos e feriados, das 12h às 21h. Idade permitida: a partir de 5 anos para patinar; de 2 a 4 anos no trenó. Valores: R$ 60 (30 minutos de patinação); R$ 30 (5 minutos no trenó); R$ 8 (meias). Local: Shopping Praia da Costa, Praça de Eventos, Piso L1. Endereço: Avenida Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.

Parque do Unicórnio Infláveis, piscina de bolinha, área de desenhos e circuitos. Valor: R$ 40, tempo: 30 minutos (R$ 1 o minuto adicional). Ingresso: R$ 75, tempo: livre. Data: todos os dias, até 31 de agosto. Horário: segunda a sexta 10h às 22h. Sábado e véspera de feriado 10h às 23h. Domingo 11h às 22h. Local: Shopping Montserrat, Praça de Eventos, Piso L1.

Arena Space Tron Brinquedão temático com escorregador, obstáculos, piscina de bolinhas e mais. Data: todos os dias, até setembro. Horário: segunda a sábado de 10h às 22h; domingos e feriados de 13h às 21h. Valores: a partir de R$ 30 por 15 minutos. L ocal: Shopping Moxuara. Endereço: Avenida Mário Gurgel, 5353, São Francisco, Cariacica.

Quintalzinho Com oficina de pipa - Especial Dia dos Pais. Horário: das 15h às 18h. Local: Nosso Quintal, área externa do Shopping Vila Velha - entrada Luciano das Neves. Entrada: gratuita.

Caro leitor Esta reportagem foi produzida com total independência editorial por nossa equipe. A Gazeta não tem qualquer responsabilidade sobre alteração de preços dos ingressos, mudança de datas ou cancelamento dos eventos.

