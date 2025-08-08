Arte

6 exposições em museus e galerias para visitar em agosto no ES

Agosto chega com uma programação cultural de peso no Espírito Santo, reunindo mostras que vão do Antigo Egito à arte contemporânea

Felipe Khoury Repórter / [email protected]

Publicado em 8 de agosto de 2025 às 12:00

Exposições ganham destaque em agosto no Espírito Santo Crédito: Claraboia Imagens/Danielle Braido

Entre museus, galerias e espaços culturais, o mês de agosto reserva seis exposições imperdíveis para quem quer mergulhar em diferentes expressões artísticas. De peças arqueológicas raras, réplicas históricas a obras de artistas locais e nacionais, cada mostra convida o público a experimentar novos olhares e narrativas.

Confira a seleção e aproveite para incluir essas visitas no seu roteiro cultural de agosto.

Mistérios do Antigo Egito e Terra Santa (Vila Velha)

Com 77 peças arqueológicas originais, 115 réplicas e uma sala de imersão digital com projeções em 360 graus, a mostra leva o público a uma viagem pela história e cultura do Antigo Egito. Entre os destaques, estão réplicas da máscara de Tutankhamon e do busto de Nefertiti.

Quando : até 17 de agosto

Horário : segunda a sábado: 10h às 22h; domingos e feriados: 14h às 21h

: segunda a sábado: 10h às 22h; domingos e feriados: 14h às 21h Ingressos : R$ 100 (inteira) e R$ 50 (meia) - ingressos pelo site Museu Egito e Roma

: R$ 100 (inteira) e R$ 50 (meia) - ingressos pelo site Museu Egito e Roma Onde: Shopping Praia da Costa, Piso L3 — Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha

Exposição Mistérios do Antigo Egito e Terra Santa Crédito: Danielle Braido

Quebra-mapa: Dimensões do Recomeço (Vitória)

A OÁ Galeria, em Vitória, reúne obras de sete artistas capixabas em uma exposição gratuita que propõe reflexões sobre novas perspectivas e reconstruções. Com curadoria de Isabella Baltazar, a exposição conta com quatro artistas selecionados pelo Edital Convocatória de Programação Museu Vale 2025, e outros três convidados, compondo um conjunto de obras que desafiam fronteiras fixas e propõem novas formas de perceber o mundo.

A Rota do Cha, de Marta Monteiro Crédito: Fabricio Saiter

O público encontrará trabalhos que transitam entre escultura, fotografia, pintura e instalação, atravessando temas como ancestralidade, memória, natureza, rituais e mitologias. Dos 20 projetos contemplados, quatro são do campo das artes visuais e integram esta mostra.

Quando: até 16 de agosto

Horário: segunda a sexta: 9h às 19h; sábados: 10h às 14h

segunda a sexta: 9h às 19h; sábados: 10h às 14h Onde: OÁ Galeria - Av. Cezar Hilal, 1180, loja 9, Praia do Suá, Vitória

OÁ Galeria - Av. Cezar Hilal, 1180, loja 9, Praia do Suá, Vitória Entrada gratuita

Quem Tem Medo de Bicho Pau? (Vila Velha)

Apresentada em parceria com o Centro Cultural Vale Maranhão (CCVM), “Quem Tem Medo de Bicho Pau?” ficará até o dia 17 de agosto, no Parque Cultural Casa do Governador. Os visitantes podem conferir de perto mais de cem esculturas feitas pelo artista popular de Água Doce do Maranhão, Hiorlando, que transforma madeira em bicho e bicho em encantamento.

Quando: até 17 de agosto

Horário: terça a sábado: 8h às 17h; domingos: 8h às 15h

terça a sábado: 8h às 17h; domingos: 8h às 15h Onde: Galeria Gabinete, Parque Cultural Casa do Governador - Vila Velha

Galeria Gabinete, Parque Cultural Casa do Governador - Vila Velha Entrada gratuita, com retirada de ingressos pelo site do Parque

Exposição Quem Tem Medo de Bicho Pau? Crédito: Claraboia Imagem

Poesias (Vitória)

Em comemoração aos 24 anos da Associação dos Ceramistas do Espírito Santo (Cerames), a mostra "Poesias" apresenta esculturas, painéis e peças utilitárias que traduzem a poética da cerâmica. A exposição ficará na Casa Porto das Artes Plásticas, no Centro de Vitória.

Quando: até 24 de setembro

Horário: segunda a sexta: 10h às 18h; sábados: 10h às 14h

segunda a sexta: 10h às 18h; sábados: 10h às 14h Onde: Casa Porto das Artes Plásticas - Praça Manoel Silvino Monjardim, 66, Centro Histórico de Vitória

Casa Porto das Artes Plásticas - Praça Manoel Silvino Monjardim, 66, Centro Histórico de Vitória Contato: (27) 3132-5295 | Instagram: @ceramistas.es

(27) 3132-5295 | Instagram: @ceramistas.es Entrada gratuita

De esculturas a painéis e peças utilitárias, “Poesias” revelará a riqueza do olhar artístico local. Crédito: Associação dos Ceramistas do Espírito Santo (Cerames)

Para nadar é preciso vencer o mar (Serra)

O artista José Bechara apresenta sua nova exposição no Centro de Interpretação Aldeia de Reis Magos, com abertura no dia 14 de agosto. Para maior comodidade, haverá van com saída da galeria Matias Brotas. O encontro será às 15h.

Quando: até 18 de janeiro de 2026

até 18 de janeiro de 2026 Horário: t erça a domingo / 9h30 às 17h30

erça a domingo / 9h30 às 17h30 Onde: Centro de Interpretação Aldeia de Reis Magos – Nova Almeida, Serra

Centro de Interpretação Aldeia de Reis Magos – Nova Almeida, Serra Entrada gratuita

A exposição do artista José Bechara, em Vitória Crédito: Mario Grisolli

Arte Africana: Máscaras e Esculturas - Vitória

A Galeria de Arte e Pesquisa (GAP) apresenta peças da Coleção África, pertencente à editora BEI, com máscaras, esculturas e objetos de uso cotidiano e ritualístico que representam a arte tradicional africana. A mostra, que já passou por cidades como Goiânia e Araxá, conta com curadoria de Marisa Moreira Salles, Tomas Alvim, Renato Araújo e Danilo Garcia.

Quando: de 14 de agosto a 17 de outubro (abertura às 17h)

Horário: terça a sexta: 9h às 12h e 13h às 17h

terça a sexta: 9h às 12h e 13h às 17h Onde: Galeria de Arte e Pesquisa (GAP) - Vitória

Galeria de Arte e Pesquisa (GAP) - Vitória Entrada gratuita

Agendamento de visita guiada para grupos e escolas: formulário online

Coleção África® Crédito: Rafael Costa

