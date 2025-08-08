6 exposições em museus e galerias para visitar em agosto no ES

Publicado em 8 de agosto de 2025 às 12:00
Entre museus, galerias e espaços culturais, o mês de agosto reserva seis exposições imperdíveis para quem quer mergulhar em diferentes expressões artísticas. De peças arqueológicas raras, réplicas históricas a obras de artistas locais e nacionais, cada mostra convida o público a experimentar novos olhares e narrativas.
Confira a seleção e aproveite para incluir essas visitas no seu roteiro cultural de agosto.
Com 77 peças arqueológicas originais, 115 réplicas e uma sala de imersão digital com projeções em 360 graus, a mostra leva o público a uma viagem pela história e cultura do Antigo Egito. Entre os destaques, estão réplicas da máscara de Tutankhamon e do busto de Nefertiti.
A OÁ Galeria, em Vitória, reúne obras de sete artistas capixabas em uma exposição gratuita que propõe reflexões sobre novas perspectivas e reconstruções. Com curadoria de Isabella Baltazar, a exposição conta com quatro artistas selecionados pelo Edital Convocatória de Programação Museu Vale 2025, e outros três convidados, compondo um conjunto de obras que desafiam fronteiras fixas e propõem novas formas de perceber o mundo.
O público encontrará trabalhos que transitam entre escultura, fotografia, pintura e instalação, atravessando temas como ancestralidade, memória, natureza, rituais e mitologias. Dos 20 projetos contemplados, quatro são do campo das artes visuais e integram esta mostra.
Apresentada em parceria com o Centro Cultural Vale Maranhão (CCVM), “Quem Tem Medo de Bicho Pau?” ficará até o dia 17 de agosto, no Parque Cultural Casa do Governador. Os visitantes podem conferir de perto mais de cem esculturas feitas pelo artista popular de Água Doce do Maranhão, Hiorlando, que transforma madeira em bicho e bicho em encantamento.
Em comemoração aos 24 anos da Associação dos Ceramistas do Espírito Santo (Cerames), a mostra "Poesias" apresenta esculturas, painéis e peças utilitárias que traduzem a poética da cerâmica. A exposição ficará na Casa Porto das Artes Plásticas, no Centro de Vitória.
O artista José Bechara apresenta sua nova exposição no Centro de Interpretação Aldeia de Reis Magos, com abertura no dia 14 de agosto. Para maior comodidade, haverá van com saída da galeria Matias Brotas. O encontro será às 15h.
A Galeria de Arte e Pesquisa (GAP) apresenta peças da Coleção África, pertencente à editora BEI, com máscaras, esculturas e objetos de uso cotidiano e ritualístico que representam a arte tradicional africana. A mostra, que já passou por cidades como Goiânia e Araxá, conta com curadoria de Marisa Moreira Salles, Tomas Alvim, Renato Araújo e Danilo Garcia.
