Editorias do Site
Redes Sociais

Dia das Crianças recheado! Confira os eventos deste domingo (12) no ES

Tem para todo mundo! O dia conta com Festival Capixaba de Frutos do Mar, Festa Literária Internacional Capixaba e Oktoberfest

Julia Galter

Estagiária / [email protected]

Publicado em 12 de outubro de 2025 às 09:00

Especial

  • Festival de Street Fitness

    Com oficinas gratuitas de skate, batalha de rima e basquete 3x3. As ações acontecem por ordem de chegada. Horário: das 8h às 12h. Local: Estacionamento do Shopping Vitória. Endereço: Av. Américo Buaiz, 200 - Enseada do Suá, Vitória. Entrada: solidária, mediante doação de 2kg de alimento.

  • 4º I Love Gelato

    Em 13 estabelecimento do Shopping Vitória (Le Chocolatier, The Coffee, Real Gelateria, Cremino, Mr. Cheney, Johnny Rockets, Borelli, Planet Chocolate, Milky Moo, Coelhinho, Kopenhagen, Johnny Joy e Halfe", com itens promocionais por R$ 21,90. Período: até 19 de outubro. Local: Shopping Vitória. Endereço: Av. Américo Buaiz, 200 - Enseada do Suá, Vitória.

  • 27º Festival Capixaba de Frutos do Mar

    Com campaonato de beach tênis, desafio de futevôlei, aulas show kids, distribuição de pipocas e algodão doce para as crianças e show com Paulinho Bolzan e banda e DJ Zappie. Horário: a partir das 17h. Local: Balneário de Iriri, em Anchieta. Entrada: gratuita.

  • Festa Literária Internacional Capixaba (Flinc)

    Com Flinquinha (dedicado ao público infantil), bate-papo, Orquestra Sinfônica do Espírito Santo, sarau, palestra e cortejo com banda de congo. Horário: a partir das 8h. Local: Parque Cultural Casa do Governador. Endereço: R. Santa Luzia, s/n - Praia da Costa, Vila Velha. Entrada: gratuita.

  • Festival Internacional de Dança do Espírito Santo

    Apresentações de dança de diversos estilos, com oportunidades de bolosas de estudo e intercâmbios. Horário: sessões às 13h e 16h30. Local: Teatro da Ufes. Endereço: Avenida Fernando Ferrari, 514, Teatro Universitário da Ufes, Goiabeiras Vitória. Entrada: a partir de R$ 15, pelo sympla.

  • Oktoberfest João Neiva

    Com feira de empreendedores de agricultura familiar, carcutaria e artesanato, espaço de cerveja artesanal, apresentações musicais com Engesamba, Victor e Sander e atração infantil, comidas típicas e muito mais. Horário: a partir das 11h. Local: Centro Comunitário de João Neiva. Entrada: gratuita.

  • 44ª Festa da Polenta realizada no Polentão, em Venda Nova do Imigrante, em outubro de 2022

    Festa da Polenta

    Com missa, almoço típico, tombo da polenta, shows com Tiago e Rodolfo, Ragazzi Dei Monti e Pedro Ferna, apresentações culturais e opções gastronômicas. Horário: a partir das 9h. Local: Polentão. Entrada: a partir de R$ 10, pelo site ticketo.

  • ArteSanto

    Feira com mais de 600 artesãos de todo país, oficinas e programação cultural. Horário: a partir das 10h. Local: Praça do Papa, em Vitória. Entrada: gratuita.

  • Semana das Crianças no Projeto Tamar

    A Fundação Projeto Tamar promove a gincana “Guardiões do Mar – A Missão Tamar”, uma atividade lúdica e educativa que convida as crianças a embarcarem em uma jornada interativa sobre a vida das tartarugas marinhas. Horário: das 14h às 16h. Endereço: Av. Nossa Sra. dos Navegantes, 700A – Enseada do Suá, Vitória. Entrada: R$ 36 (inteira) | R$ 18 (meia).

  • Festival do Camarão e Frutos do Mar

    Com shows de Gustavo Hemaidan, Roda de samba do Bidu e Banda Agitu's, além de um cardápio recheado de opções gastronômicas. Horário: a partir das 11h30. Local: Praça do Cais, em Conceição da Barra. Entrada: gratuita.

  • Dia das Crianças CUFA/ES

    Uma manhã de presentes, lanches, algodão doce, pipoca e muita diversão. Local e horário: Taquara I, na Serra, com atividades até 15h. À tarde, é a vez de Porto de Santana, em Cariacica.

Música ao vivo

  • Fachada do Pub426

    Beatles na calçada com a Banda Beat Club

    Caia na nostalgia escutando os sucessos dos Os Beatles com a Banda Beat Club. Horário: a partir das 17h. Local: Pub 426 - Rua João da Cruz, 370 - Praia do Canto, Vitória - ES. Entrada: gratuita.

  • Samba do Joca

    Com o cantor Joca. Horário: das 12h às 16h. Local: Rua do Rosário, 114 - Centro, Vitória - ES. Entrada: couvert R$ 15.

  • Samba e choro

    Samba e choro com a banda Corta Jaca. Horário: a partir das 13h. Local: Rua Judith Maria Tovar Varejão, 411 - Enseada do Suá, Vitória - ES. Entrada: gratuita.

  • Deixa em Off - Gordinho Praia do Canto

    Com Frazão, Resenha de Pagode, Gustavo Venturini e DJ Scoob. Horário: a partir das 20h. Local: R. Joaquim Lírio, 823 - Praia do Canto, Vitória. Entrada: pista gratuita até às 22h.

  • Show da MUG recebe: Novo Império

    Com apresentação dos segmentos das duas escolas. Horário: a partir das 19h. Local: Quadra da Mug. Endereço: R. Mourisco, s/n - Glória, Vila Velha. Entrada: R$ 15, à venda na quadra da escola.

  • Cheers of the samba

    Com Deixa Fluir, Glauco e SWamba DM. Horário: 18h. Local: Repique Samba Lounge. Endereço: Avenida Dante Michelini, 2400, K7, Mata da Praia - Vitória. Entrada: R$ 30.

  • Correria Music Bar em Vila Velha

    Pagode no Correria

    Com Samba Diverso, D'Moleque, Gustavo O Brabo e DJ Edicley. Horário: a partir das 22h. Local: Correria Music Bar. Endereço: Av. Estudante José Júlio de Souza, 740 - Praia de Itaparica - Vila Velha. Entrada: mulheres de graça e homens R$ 30.

Teatro

  • Sonhos e Fantasias – O Musical

    Com a Orquestra Filarmônica Moderna Brasileira e bailarinos interpretando clássicos da Disney. Horário: a partir das 15h. Local: Espaço Patrick Ribeiro- Av. Roza Helena Schorling Albuquerque, S/N – Goiabeiras, Vitória. Entrada: a partir de R$ 40, pelo blueticket.

  • A Pequena Sereia

    Peça teatral sobre a história da Pequena Sereia. Horário: 15h e 16h. Local: Shopping Praia da Costa – Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha. Entrada: gratuita, com retirada de ingressos pelo aplicativo do shopping. 

Exposição

  • Cores da Primavera

    Exposição que celebra a estação mais colorida do ano com paleta de cores e imagens que se conectam à Primavera, do premiado pintor Antônio Remo. Até 16 de novembro. Horário: todos os dias, das 9h às 21h. Local: Galeria-store VilaZinha Espaço Artes. Endereço: Rua 23 de maio, 120, Pousada VilaZinha, Prainha de Vila Velha. Entrada: gratuita.

  • Pelas ondas do rádio

    O IHGVV Instituto Histórico e Geográfico de Vila Velha apresenta nessa exposição os marcos históricos, como a primeira transmissão de voz e os avanços tecnológicos que permitiram a popularização do rádio. Data: até 2 de novembro. Horário: das 8h30 às 17h30 - de terça a domingo. Local: Casa da Memória de Vila Velha. Endereço: Rua Luciano das Neves, 14, Parque da Prainha, Praça Tamandaré, Centro, Vila Velha. Entrada: gratuita.

  • Línguas africanas que fazem o Brasil

    Com instalações interativas, esculturas, videoinstalações, filmes, registros históricos e obras contemporâneas. Data: até 14 de dezembro. Horário: terça a sexta, das 8h às 18h; sábados, domingos e feriados, das 9h às 16h. Local: Palácio Anchieta. Endereço: Praça João Clímaco, s/n, Centro, Vitória. Entrada: gratuita.

  • Arte Africana: Máscaras e Esculturas

    A Galeria de Arte e Pesquisa (GAP) da Ufes reúne cerca de 100 peças cotidianas e ritualísticas de povos ancestrais africanos na mostra Arte Africana: Máscaras e Esculturas. Até 17 de outubro. Horário: de terça a sexta-feira, das 9h às 12h e das 13h às 17h. Local: Galeria de Arte e Pesquisa. Endereço: Avenida Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória. Entrada: gratuita.

  • O fim me parece o nascer do sol

    Com obras que utilizam fragmentos de espuma de sua cama e estruturas de construção civil, que remetem às sensações da dor do luto e da transformação do recomeço, vivenciadas pela artista plástica e psicanalista Re Henri durante a pandemia. Data: até 19 de outubro. Horário: terças a sextas, das 10h às 18h; sábados e domingos, das 10h às 16h. Local: Museu de Artes do Espírito Santo (MAES). Endereço: Av. Jerônimo Monteiro, 631 — Centro, Vitória. Entrada: gratuita.

  • O Fantástico Mundo Marinho

    Exposição conta com 15 atrações, entre réplicas gigantes, estruturas robotizadas e instagramáveis. Horário de visitação: até 19 de outubro, sempre durante o funcionamento do shopping. Local: Shopping Praia da Costa. Endereço: Avenida Dr. Olivio Lira, 353 - Nº 353 - Praia da Costa, Vila Velha. Entrada: gratuita.

  • Você é Única

    Exposição fotográfica "Você é Única", com mulheres que enfrentam ou enfrentaram a luta contra o câncer de mama. Funcionamento: até 28 de outubro. Horário: 10h às 22h. Entrada: gratuita. Endereço: Shopping Vitória, segundo piso, perto da Casa Bauduco.

  • Atlânticas

    Exposição que propõe uma reflexão poética e crítica sobre a Mata Atlântica, um dos biomas mais ricos e ameaçados do planeta. Visitação: dias 11, 12, 18, 19, 22, 23, 25 e 26 de outubro. Horário: das 15h às 19h. Local: Cena Espaço Cultural. Endereço: Rua Karl Gerhart, nº 22 - 1º andar - Domingos Martins. Entrada: gratuita.

Diversão

  • Show dos Bolofofos

    Apresentação com músicas infantis. Horário: 16h. Local: Arena Moxuara, Shopping Moxuara – Av. Mário Gurgel, 5353, São Francisco, Cariacica. Entrada: gratuita, com retirada de ingressos pelo sympla.

  • Aulão de FitDance Kids

    Aula de dança para as crianças em comemoração ao Dia das Crianças. Horário: 15h. Local: Boulevard Shopping Vila Velha – Rod. do Sol, 5000, Itaparica, Vila Velha. Entrada: gratuita.

  • Mundo mágico

    Com caça ao tesouro, mágica, interação com personagens, brindes e distribuição de pipoca. Horário: a partir das 14h. Local: Shopping Montserrat. Endereço: Av. Eldes Scherrer Souza, 2162 - Colina de Laranjeiras, Serra. Entrada: gratuita.

  • O Castelo Encantado

    Com brinquedos infláveis, piscina de bolinhas e áreas de desenhos. Data: todos os dias, até 31 de outubro. Horário: de segunda a sábado de 10h às 22h, domingos e feriados de 13h às 21h. Local: Shopping Montserrat. Av. Eldes Scherrer Souza, 2162 - Colina de Laranjeiras, Serra. Entrada: R$ 40 – 30 minutos (R$ 1 por minuto adicional); R$ 75 – tempo livre.

  • Fire Jump

    Parque de camas elásticas, com parede de escaladas e muitas atividades divertidas. Horário de funcionamento: de segunda a sábado, das 10h às 22h. Domingos e feriados, das 13h às 21h. Local: Shopping Moxuara, Piso L2. Ingressos: a partir de R$ 25 (15 minutos).

  • Diversão no Mestre

    Espetáculos teatrais clássicos como Os 3 Porquinhos, Saltimbancos, Alice no País das Maravilhas e Tarzan. Horário: a partir das 17h. Local: Shopping Mestre Álvaro. Endereço: Av. João Palácio, 300 - Eurico Salles, Serra. Entrada: inscrições gratuitas pelo site do shopping.

  • Parque dos Bolofofos

    Atração com circuito divertido, piscina de bolinhas e muito mais. Data: todos os dias, até 26 de outubro. Horário: segunda a sábado de 10h as 22h; domingos e feriados de 13h às 21h. Local: Shopping Mestre Álvaro, Praça de Eventos - piso L2. Valor: R$ 45 por 30 minutos | R$ 1 por minuto adicional.

  • Vila Parque Boliche

    Boliche com oito pistas, jogos eletrônicos, sinucas, espaço kids e restaurante. Horário de funcionamento: de segunda a sexta, das 17h à 0h. Sábado e domingos, das 12h à 0h. Valor: R$ 129,90 por 1h (no máximo 6 pessoas). Endereço: Shopping Mestre Álvaro, na Avenida João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra.

  • Parque do Tarzan

    Atração infantil inspirada no universo de Tarzan, com escorregadores, passarelas suspensas, túneis misteriosos e animais gigantes cenográficos. Horário: segunda a sábado, das 10h às 22h; domingos e feriados, das 14h às 21h. Entrada: R$ 40 (até 30 minutos), R$ 55 (até 55 minutos) e, após esse período, acréscimo de R$ 5 a cada 5 minutos; crianças PCD e aniversariantes da semana têm 50% de desconto mediante comprovação. Local: Praça Central do Shopping Vitória.

  • WOW Park

    Parque com parede de escalada, piscina de espuma, camas elásticas para saltos, basquete, swing ball, batalha de cotonetes, half pipe e desafio ninja. Horário: de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 12h às 21h. Faixa etária: a partir de 2 anos. Menores de 4 anos e 11 meses devem estar acompanhados por um adulto. Entrada: a partir de R$ 49,90 (meia). Endereço: Shopping Praia da Costa, Avenida Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.

  • Clericot

    Um café da manhã especial do Dia Das Crianças. Horário: a partir das 7h. Local: Av. José Miranda Machado, 345 - Enseada do Suá, Vitória. Entrada: vagas limitadas - é preciso reservar.

  • Serra Gourmet Festival

    Encerrando o festival, o domingo (12) será dedicado à criançada, com pintura de rosto, bola mania, pipoca e algodão-doce gratuitos, além de espetáculos infantis e shows de samba e pagode. Horário: das 12h às 20h. Local: Ginásio Poliesportivo Municipal – Serra Sede. Entrada: gratuita.

  • Quintalzinho

    Evento infantil com show de mágica, recreação, encontro com personagens da fazendinha, brinquedos infláveis e pintura de rosto. Horário: das 15h às 18h. Local: Nosso Quintal (área externa do Shopping Vila Velha – entrada Luciano das Neves). Entrada: gratuita.

  • Piada ao alvo

    Especial Dia das Crianças, com Ton Nascimento, Angela Jackson, Djavan Romão, Cabo Magnoni e Camilo Milanez. Horário: a partir das 18h. Local: Joker Comedy Bar. Endereço: Rua Cabo Aylson Simões, 584 Centro de Vila Velha Vila Velha. Entrada: gratuita, com retirada de ingresos pelo sympla.

  • Banda Ubando

    Vila Kids - Aventura na Duque

    Com atividades infantis, apresentações musicais com Ubando, Cadu Caruzo, Sheep e Parafina e Samba Crioulo, gastronomia, espetáculo circense, exibição de filmes e feira de artesanato. Horário: das 8h30 às 21h. Local: Praça Duque de Caxias, no Centro de Vila Velha. Entrada: gratuita.

  • Dia das Crianças na MUG

    Colônia de brincadeiras com distribuição de brinquedos e guloseimas. Horário: 10h. Local: Quadra da MUG. Endereço: R. Mourisco, s/n - Glória, Vila Velha. Entrada: gratuita.

  • Dia das Crianças em Cariacica

    Com pula-pula, futebol de sabão, recreação, pintura facial, distribuição de pipoca e algodão doce, e torneios de futsal, vôlei e basquete. Horário: das 8h às 12h. Local: Complexo Esportivo Hugo Viola – Jardim América, Cariacica. Entrada: gratuita.

  • Fitdance Kids

    Fitdance Kids. Horário: 15h. Local: Shopping Boulevard. Estacionamento A. Endereço: Rod. do Sol, 5000 - Itaparica, Vila Velha.Evento gratuito.

  • Diversão na Praça

    Recreação infantil com brincadeiras e oficinas. Atrações: Oficina de polvo, Futebol de tecido, Construindo com blocos e pula-pula. Horário: sábados e domingos, das 17h às 20h. Local: Piso L2, mezanino da Praça de Alimentação. Endereço: Shopping Praia da Costa - Avenida Dr. Olivio Lira, 353 - Nº 353 - Praia da Costa, Vila Velha.

Caro leitor

Esta reportagem foi produzida com total independência editorial por nossa equipe. A Gazeta não tem qualquer responsabilidade sobre alteração de preços dos ingressos, mudança de datas ou cancelamento dos eventos.

Este vídeo pode te interessar

Leia mais

Imagem - Restaurante de Vitória é eleito o melhor self-service a quilo do ES

Restaurante de Vitória é eleito o melhor self-service a quilo do ES

Imagem - Matheus e Kauan e cantor Rogerinho fazem show de graça em Itarana

Matheus e Kauan e cantor Rogerinho fazem show de graça em Itarana

Imagem - De rota de Roberto Carlos a cantinhos secretos, desbrave Cachoeiro de Itapemirim

De rota de Roberto Carlos a cantinhos secretos, desbrave Cachoeiro de Itapemirim

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Mais recentes

Imagem - Tarot semanal: previsão para os signos de 13 a 19 de outubro de 2025

Tarot semanal: previsão para os signos de 13 a 19 de outubro de 2025
Imagem - Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 12/10/2025

Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 12/10/2025
Imagem - Morre Diane Keaton, atriz vencedora do Oscar, aos 79 anos

Morre Diane Keaton, atriz vencedora do Oscar, aos 79 anos