Dia das Crianças recheado! Confira os eventos deste domingo (12) no ES

Com oficinas gratuitas de skate, batalha de rima e basquete 3x3. As ações acontecem por ordem de chegada. Horário: das 8h às 12h. Local: Estacionamento do Shopping Vitória. Endereço: Av. Américo Buaiz, 200 - Enseada do Suá, Vitória. Entrada: solidária, mediante doação de 2kg de alimento.
Em 13 estabelecimento do Shopping Vitória (Le Chocolatier, The Coffee, Real Gelateria, Cremino, Mr. Cheney, Johnny Rockets, Borelli, Planet Chocolate, Milky Moo, Coelhinho, Kopenhagen, Johnny Joy e Halfe", com itens promocionais por R$ 21,90. Período: até 19 de outubro. Local: Shopping Vitória. Endereço: Av. Américo Buaiz, 200 - Enseada do Suá, Vitória.
Com campaonato de beach tênis, desafio de futevôlei, aulas show kids, distribuição de pipocas e algodão doce para as crianças e show com Paulinho Bolzan e banda e DJ Zappie. Horário: a partir das 17h. Local: Balneário de Iriri, em Anchieta. Entrada: gratuita.
Com Flinquinha (dedicado ao público infantil), bate-papo, Orquestra Sinfônica do Espírito Santo, sarau, palestra e cortejo com banda de congo. Horário: a partir das 8h. Local: Parque Cultural Casa do Governador. Endereço: R. Santa Luzia, s/n - Praia da Costa, Vila Velha. Entrada: gratuita.
Apresentações de dança de diversos estilos, com oportunidades de bolosas de estudo e intercâmbios. Horário: sessões às 13h e 16h30. Local: Teatro da Ufes. Endereço: Avenida Fernando Ferrari, 514, Teatro Universitário da Ufes, Goiabeiras Vitória. Entrada: a partir de R$ 15, pelo sympla.
Com feira de empreendedores de agricultura familiar, carcutaria e artesanato, espaço de cerveja artesanal, apresentações musicais com Engesamba, Victor e Sander e atração infantil, comidas típicas e muito mais. Horário: a partir das 11h. Local: Centro Comunitário de João Neiva. Entrada: gratuita.
Com missa, almoço típico, tombo da polenta, shows com Tiago e Rodolfo, Ragazzi Dei Monti e Pedro Ferna, apresentações culturais e opções gastronômicas. Horário: a partir das 9h. Local: Polentão. Entrada: a partir de R$ 10, pelo site ticketo.
Feira com mais de 600 artesãos de todo país, oficinas e programação cultural. Horário: a partir das 10h. Local: Praça do Papa, em Vitória. Entrada: gratuita.
A Fundação Projeto Tamar promove a gincana “Guardiões do Mar – A Missão Tamar”, uma atividade lúdica e educativa que convida as crianças a embarcarem em uma jornada interativa sobre a vida das tartarugas marinhas.
Horário: das 14h às 16h.
Endereço: Av. Nossa Sra. dos Navegantes, 700A – Enseada do Suá, Vitória.
Entrada: R$ 36 (inteira) | R$ 18 (meia).
Com shows de Gustavo Hemaidan, Roda de samba do Bidu e Banda Agitu's, além de um cardápio recheado de opções gastronômicas. Horário: a partir das 11h30. Local: Praça do Cais, em Conceição da Barra. Entrada: gratuita.
Uma manhã de presentes, lanches, algodão doce, pipoca e muita diversão. Local e horário: Taquara I, na Serra, com atividades até 15h. À tarde, é a vez de Porto de Santana, em Cariacica.
Caia na nostalgia escutando os sucessos dos Os Beatles com a Banda Beat Club. Horário: a partir das 17h. Local: Pub 426 - Rua João da Cruz, 370 - Praia do Canto, Vitória - ES. Entrada: gratuita.
Com o cantor Joca. Horário: das 12h às 16h. Local: Rua do Rosário, 114 - Centro, Vitória - ES. Entrada: couvert R$ 15.
Samba e choro com a banda Corta Jaca. Horário: a partir das 13h. Local: Rua Judith Maria Tovar Varejão, 411 - Enseada do Suá, Vitória - ES. Entrada: gratuita.
Com Frazão, Resenha de Pagode, Gustavo Venturini e DJ Scoob. Horário: a partir das 20h. Local: R. Joaquim Lírio, 823 - Praia do Canto, Vitória. Entrada: pista gratuita até às 22h.
Com apresentação dos segmentos das duas escolas. Horário: a partir das 19h. Local: Quadra da Mug. Endereço: R. Mourisco, s/n - Glória, Vila Velha. Entrada: R$ 15, à venda na quadra da escola.
Com Deixa Fluir, Glauco e SWamba DM. Horário: 18h. Local: Repique Samba Lounge. Endereço: Avenida Dante Michelini, 2400, K7, Mata da Praia - Vitória. Entrada: R$ 30.
Com Samba Diverso, D'Moleque, Gustavo O Brabo e DJ Edicley. Horário: a partir das 22h. Local: Correria Music Bar. Endereço: Av. Estudante José Júlio de Souza, 740 - Praia de Itaparica - Vila Velha. Entrada: mulheres de graça e homens R$ 30.
Com a Orquestra Filarmônica Moderna Brasileira e bailarinos interpretando clássicos da Disney. Horário: a partir das 15h. Local: Espaço Patrick Ribeiro- Av. Roza Helena Schorling Albuquerque, S/N – Goiabeiras, Vitória. Entrada: a partir de R$ 40, pelo blueticket.
Peça teatral sobre a história da Pequena Sereia. Horário: 15h e 16h. Local: Shopping Praia da Costa – Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha. Entrada: gratuita, com retirada de ingressos pelo aplicativo do shopping.
Exposição que celebra a estação mais colorida do ano com paleta de cores e imagens que se conectam à Primavera, do premiado pintor Antônio Remo. Até 16 de novembro. Horário: todos os dias, das 9h às 21h. Local: Galeria-store VilaZinha Espaço Artes. Endereço: Rua 23 de maio, 120, Pousada VilaZinha, Prainha de Vila Velha. Entrada: gratuita.
O IHGVV Instituto Histórico e Geográfico de Vila Velha apresenta nessa exposição os marcos históricos, como a primeira transmissão de voz e os avanços tecnológicos que permitiram a popularização do rádio. Data: até 2 de novembro. Horário: das 8h30 às 17h30 - de terça a domingo. Local: Casa da Memória de Vila Velha. Endereço: Rua Luciano das Neves, 14, Parque da Prainha, Praça Tamandaré, Centro, Vila Velha. Entrada: gratuita.
Com instalações interativas, esculturas, videoinstalações, filmes, registros históricos e obras contemporâneas. Data: até 14 de dezembro. Horário: terça a sexta, das 8h às 18h; sábados, domingos e feriados, das 9h às 16h. Local: Palácio Anchieta. Endereço: Praça João Clímaco, s/n, Centro, Vitória. Entrada: gratuita.
A Galeria de Arte e Pesquisa (GAP) da Ufes reúne cerca de 100 peças cotidianas e ritualísticas de povos ancestrais africanos na mostra Arte Africana: Máscaras e Esculturas. Até 17 de outubro. Horário: de terça a sexta-feira, das 9h às 12h e das 13h às 17h. Local: Galeria de Arte e Pesquisa. Endereço: Avenida Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória. Entrada: gratuita.
Com obras que utilizam fragmentos de espuma de sua cama e estruturas de construção civil, que remetem às sensações da dor do luto e da transformação do recomeço, vivenciadas pela artista plástica e psicanalista Re Henri durante a pandemia. Data: até 19 de outubro. Horário: terças a sextas, das 10h às 18h; sábados e domingos, das 10h às 16h. Local: Museu de Artes do Espírito Santo (MAES). Endereço: Av. Jerônimo Monteiro, 631 — Centro, Vitória. Entrada: gratuita.
Exposição conta com 15 atrações, entre réplicas gigantes, estruturas robotizadas e instagramáveis. Horário de visitação: até 19 de outubro, sempre durante o funcionamento do shopping. Local: Shopping Praia da Costa. Endereço: Avenida Dr. Olivio Lira, 353 - Nº 353 - Praia da Costa, Vila Velha. Entrada: gratuita.
Exposição fotográfica "Você é Única", com mulheres que enfrentam ou enfrentaram a luta contra o câncer de mama. Funcionamento: até 28 de outubro. Horário: 10h às 22h. Entrada: gratuita. Endereço: Shopping Vitória, segundo piso, perto da Casa Bauduco.
Exposição que propõe uma reflexão poética e crítica sobre a Mata Atlântica, um dos biomas mais ricos e ameaçados do planeta. Visitação: dias 11, 12, 18, 19, 22, 23, 25 e 26 de outubro. Horário: das 15h às 19h. Local: Cena Espaço Cultural. Endereço: Rua Karl Gerhart, nº 22 - 1º andar - Domingos Martins. Entrada: gratuita.
Apresentação com músicas infantis. Horário: 16h. Local: Arena Moxuara, Shopping Moxuara – Av. Mário Gurgel, 5353, São Francisco, Cariacica. Entrada: gratuita, com retirada de ingressos pelo sympla.
Aula de dança para as crianças em comemoração ao Dia das Crianças. Horário: 15h. Local: Boulevard Shopping Vila Velha – Rod. do Sol, 5000, Itaparica, Vila Velha. Entrada: gratuita.
Com caça ao tesouro, mágica, interação com personagens, brindes e distribuição de pipoca. Horário: a partir das 14h. Local: Shopping Montserrat. Endereço: Av. Eldes Scherrer Souza, 2162 - Colina de Laranjeiras, Serra. Entrada: gratuita.
Com brinquedos infláveis, piscina de bolinhas e áreas de desenhos. Data: todos os dias, até 31 de outubro. Horário: de segunda a sábado de 10h às 22h, domingos e feriados de 13h às 21h. Local: Shopping Montserrat. Av. Eldes Scherrer Souza, 2162 - Colina de Laranjeiras, Serra. Entrada: R$ 40 – 30 minutos (R$ 1 por minuto adicional); R$ 75 – tempo livre.
Parque de camas elásticas, com parede de escaladas e muitas atividades divertidas. Horário de funcionamento: de segunda a sábado, das 10h às 22h. Domingos e feriados, das 13h às 21h. Local: Shopping Moxuara, Piso L2. Ingressos: a partir de R$ 25 (15 minutos).
Espetáculos teatrais clássicos como Os 3 Porquinhos, Saltimbancos, Alice no País das Maravilhas e Tarzan. Horário: a partir das 17h. Local: Shopping Mestre Álvaro. Endereço: Av. João Palácio, 300 - Eurico Salles, Serra. Entrada: inscrições gratuitas pelo site do shopping.
Atração com circuito divertido, piscina de bolinhas e muito mais. Data: todos os dias, até 26 de outubro. Horário: segunda a sábado de 10h as 22h; domingos e feriados de 13h às 21h. Local: Shopping Mestre Álvaro, Praça de Eventos - piso L2. Valor: R$ 45 por 30 minutos | R$ 1 por minuto adicional.
Boliche com oito pistas, jogos eletrônicos, sinucas, espaço kids e restaurante. Horário de funcionamento: de segunda a sexta, das 17h à 0h. Sábado e domingos, das 12h à 0h. Valor: R$ 129,90 por 1h (no máximo 6 pessoas). Endereço: Shopping Mestre Álvaro, na Avenida João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra.
Atração infantil inspirada no universo de Tarzan, com escorregadores, passarelas suspensas, túneis misteriosos e animais gigantes cenográficos. Horário: segunda a sábado, das 10h às 22h; domingos e feriados, das 14h às 21h. Entrada: R$ 40 (até 30 minutos), R$ 55 (até 55 minutos) e, após esse período, acréscimo de R$ 5 a cada 5 minutos; crianças PCD e aniversariantes da semana têm 50% de desconto mediante comprovação. Local: Praça Central do Shopping Vitória.
Parque com parede de escalada, piscina de espuma, camas elásticas para saltos, basquete, swing ball, batalha de cotonetes, half pipe e desafio ninja. Horário: de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 12h às 21h. Faixa etária: a partir de 2 anos. Menores de 4 anos e 11 meses devem estar acompanhados por um adulto. Entrada: a partir de R$ 49,90 (meia). Endereço: Shopping Praia da Costa, Avenida Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.
Um café da manhã especial do Dia Das Crianças. Horário: a partir das 7h. Local: Av. José Miranda Machado, 345 - Enseada do Suá, Vitória. Entrada: vagas limitadas - é preciso reservar.
Encerrando o festival, o domingo (12) será dedicado à criançada, com pintura de rosto, bola mania, pipoca e algodão-doce gratuitos, além de espetáculos infantis e shows de samba e pagode. Horário: das 12h às 20h. Local: Ginásio Poliesportivo Municipal – Serra Sede. Entrada: gratuita.
Evento infantil com show de mágica, recreação, encontro com personagens da fazendinha, brinquedos infláveis e pintura de rosto. Horário: das 15h às 18h. Local: Nosso Quintal (área externa do Shopping Vila Velha – entrada Luciano das Neves). Entrada: gratuita.
Especial Dia das Crianças, com Ton Nascimento, Angela Jackson, Djavan Romão, Cabo Magnoni e Camilo Milanez. Horário: a partir das 18h. Local: Joker Comedy Bar. Endereço: Rua Cabo Aylson Simões, 584 Centro de Vila Velha Vila Velha. Entrada: gratuita, com retirada de ingresos pelo sympla.
Com atividades infantis, apresentações musicais com Ubando, Cadu Caruzo, Sheep e Parafina e Samba Crioulo, gastronomia, espetáculo circense, exibição de filmes e feira de artesanato. Horário: das 8h30 às 21h. Local: Praça Duque de Caxias, no Centro de Vila Velha. Entrada: gratuita.
Colônia de brincadeiras com distribuição de brinquedos e guloseimas. Horário: 10h. Local: Quadra da MUG. Endereço: R. Mourisco, s/n - Glória, Vila Velha. Entrada: gratuita.
Com pula-pula, futebol de sabão, recreação, pintura facial, distribuição de pipoca e algodão doce, e torneios de futsal, vôlei e basquete. Horário: das 8h às 12h. Local: Complexo Esportivo Hugo Viola – Jardim América, Cariacica. Entrada: gratuita.
Fitdance Kids. Horário: 15h.
Local: Shopping Boulevard. Estacionamento A. Endereço: Rod. do Sol, 5000 - Itaparica, Vila Velha.Evento gratuito.
Recreação infantil com brincadeiras e oficinas. Atrações: Oficina de polvo, Futebol de tecido, Construindo com blocos e pula-pula. Horário: sábados e domingos, das 17h às 20h.
Local: Piso L2, mezanino da Praça de Alimentação. Endereço: Shopping Praia da Costa - Avenida Dr. Olivio Lira, 353 - Nº 353 - Praia da Costa, Vila Velha.
