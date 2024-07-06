Demônios da Garoa, Molejo, Biquíni e festival de rock vão animar o sábado (6)

Feira com pet com desfile e batalha de beleza. Data: 6 e 7 de julho. Horário: Sábado das 13h às 21h / Domingo das 10h às 18h. Ingressos: Entrada gratuita para quem trabalha no mercado pet e vet. Fora isso, o bilhete custa R$ 20, à venda no site da Sympla. Local: Pavilhão de Carapina, Serra, Avenida Marginal, 5196, Jardim Carapina, Serra.