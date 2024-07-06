Demônios da Garoa, Molejo, Biquíni e festival de rock vão animar o sábado (6)

Shows
Festival de Inverno de Guaçuí
Com Rodrigo Teaser (20h30), Biquíni (23h) e Rock Reunion (00h50). Ingressos (3º e 4° lote): R$ 130 (meia) e R$ 260 (inteira), R$ 240 (casadinho, dois ingressos) e R$ 290 (todos os dias) à venda pelo site LeBillet. Centro de Eventos de Guaçuí - Avenida Agenor Luiz Thomé, Centro, Guaçuí.
Botecão
Tradicional festa de encerramento do festival gastronômico Roda de Boteco com Demônios da Garoa, Molejo, Já Gamei, Elaine Augusta, e Corta-Jaca, a partir das 15h. Ingressos: R$ 70 (inteira) e R$35 (meia). Local: na área externa do Shopping Vila Velha - Avenida Luciano das Neves, 2418, Centro de Vila Velha, Vila Velha.
Piada Ao Alvo
Apresentação de stand up com Camilo Milanez, Klebson Carrera, Abner Simão e Djavan Romão no Joker Comedy Bar, às 19h (abertura da casa) e 21h (show). Gratuito. Rua Cabo Aylson Simões, 584, Centro de Vila Velha.
Boca Livre
Com Baobab Trio, com os convidados Zé Renato e Marcelo Coelho no Sesc Glória às 20h. Balcão: R$ 50 (meia e comerciário), R$ 55 (conveniado, comerciante e empresário) e R$ 100 (inteira). Mezanino: R$ 55 (conveniados), R$ 100 (inteira). Avenida Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória.
Banda Vortex
Rock internacional e nacional com a Banda Vortex, a partir das 22h. Entrada gratuita até a meia noite. Avenida Est. Júlio de Souza, Praia de Itaparica, Vila Velha.
Especial
Ilha do Rock
Festival de rock com Nano Viana, Lais Stone, Letal e Ubando (sábado). Data: de 5 a 7 de julho e de 12 a 14 de julho. Horários: 17h às 22h (sexta), 12h às 22h (sábados e domingos). Entrada gratuita. Local: Estacionamento Shopping Vitória - Avenida Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória.
Puxadinho Moxuara
Com Rickson Maioli e SambaDM e outras atrações durante os dias de evento. Data: 5, 6, 7 e 12, 13, 14 de julho. Horário: a partir das 17 horas. Gratuito. Espaço Multiuso, no piso L4 do Shopping Moxuara - Avenida Mário Gurgel, 5353, São Francisco, Cariacica.
Velhos Adolescentes, Num Mundo Maravilhoso de Bicicleta
Lançamento do Livro de Poemas e Fotografias Velhos Adolescentes, Num Mundo Maravilhoso de Bicicleta com exposição de quadros e fotografias. Horário: às 20h. Sede do Instituto Histórico e Geográfico de Alegre (IHGA), antiga estação ferroviária - Avenida Oscar de Almeida Gama, 174, Centro, Alegre.
Muzenza
Espetáculo de Dança Afro-contemporânea, às 19h. Gratuito, retirar ingresso pelo Sympla. Espaço Cultural Emaranhado - Rua Dr. Lauro Faria Santos, 103, Bairro de Lourdes, Vitória.
Pet Fair ES
Feira com pet com desfile e batalha de beleza. Data: 6 e 7 de julho. Horário: Sábado das 13h às 21h / Domingo das 10h às 18h. Ingressos: Entrada gratuita para quem trabalha no mercado pet e vet. Fora isso, o bilhete custa R$ 20, à venda no site da Sympla. Local: Pavilhão de Carapina, Serra, Avenida Marginal, 5196, Jardim Carapina, Serra.
Puxadinho Moxuara
Com Rickson Maioli (19h30) e SambaDM (22h) no Shopping Moxuara a partir das 17h. Entrada gratuita. Espaço Multiuso, no piso L4 do Shopping Moxuara, Cariacica.
Festival Rota dos Queijos
Com aulas, shows e uma programação especial. Data: de 4 a 7 de julho. Entrada gratuita. Centro Comunitário de João Neiva (Centro Cultural). Avenida Presidente Vargas, 149, Centro, João Neiva. Veja mais detalhes aqui.
ES+ Café Lab
Três dias (4, 5 e 6 de julho) de masterclasses, oficinas, aulas shows e atividade sensoriais no Hub ES+. Horário: das 9h às 20h. Gratuito, inscrições aqui. Praça Costa Pereira, 30, Centro, Vitória.
Festas Julinas
Arraiá do Mestre
Festa julina com Trio Forrozão (19h30), barraquinhas com comidas, bebidas e brincadeiras típicas, área kids, quadrilha infantil e muito mais. Horário: 17h às 22h. Entrada gratuita. Pátio do Shopping Mestre Álvaro - Avenida João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra.
Arraiá Isqueiro Black
Música ao vivo e a estreia do clipe "Só Aproveite" da Banda de Reggae e Pop Rock, Isqueiro Black no Bar Canto e Prosa em Jacaraípe, a partir das 19h. Ingressos: R$ 15. Avenida Abido Saad, 2819, Res. Jacaraipe, Serra.
Arraiá do Silva's
Com Zé Felipe, Romário, 1/4 de coco e comidas típicas, quentão e fogueira, às 19h. Geral (1° lote): R$ 20. Avenida Espírito Santo, Praia de Carapebus, Serra.
Anarriê
Festa Julina no Embrazado com touro mecânico, comidas típicas, tobogã, correio do amor e barraca do beijo, às 21h. Ingressos (1° lote): R$ 60 (inteira), R$ 30 (meia). Rua Joaquim Lírio, Praia do Canto, Vitória.
Arraiá dos Doramas
Com brincadeiras, oficinas, e show ao vivo com o cantor Johnny Wang, o The Wang no Shopping Boulevard a partir das 13h. Classificação livre. Entrada gratuita. Rodovia do Sol, 5000, Itaparica, Vila Velha.
Festas e baladas
Mama House
Festa com Soft Soup, Paolla B, Marilds, Lefreak no The Box, às 23h. Ingressos: gratuitos antecipadamente pelo Sympla, após 00h a partir de R$ 20 (revertido em consumação). Avenida Leitão da Silva, 1900, Santa Lúcia, Vitória.
Bad Baile II
Bad Baile com Karolla, Gegeo, Alê, Thainan e Jxxse na A Selva, às 22h. Geral (2° lote): R$ 25. Rua Sete de Setembro, 493, Centro, Vitória.
Misturadinho
Resenha do Davi e Mãe Joana em Piúma, às 18h30. Pista: R$ 25. Rua Miguel Vicente Da Silva, 51, Monte Aghá, Piúma.
Baile das Antigas
Festa de funk com MC Hudson 22, MC Frank, MC Barriga, MC Romeu, MC Andrezinho Shock e mais! Na Matrix Music Hall, a partir das 22h. Rua Waldemar Siepierski, 2, Rio Branco, Cariaciaca.
Xá da Índia especial Gilberto Gil
Show tributo ao Gilberto Gil no Brizz a partir das 17h. Ingressos: R$ 15, à venda no site Zig.tickets. Rua Judith Maria Tovar Varejão, 411, Enseada do Suá, Vitória.
Party Porn
Pop, electropop e remixes com Isa Faustini, Lunnão, Luaa, Cybertrans e Phi no Bolt a partir das 23h. 100 primeiros entram de graça até 1h, após R$ 30. Rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória.
Amar
House e disco com Paulete Lindacelva, Shaironx, Bravin, Titânia, Paolla B e Marilds no Fluente a partir das 16h. Entrada: 100 primeiros entram de graça até às 18h. 16h às 19h: R$ 20. 19h às 21h: R$30. A partir das 21h: R$ 40. Avenida Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória.
Match
Pop, fenk e eletro com Garreto, Mitt, Luna Ross e Gramlk no Fluente a partir das 00h. Entrada: R$ 40. Avenida Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória.
Barlavento
Com Quadrini, Havi e Bunny no Barlavento, a partir das 18h. Entrada: R$ 25 (com nome na lista). Av. Dante Michelini, Quiosque 01, Jardim da Penha, Vitória.
Gordinho Sambão
Grupo Axtral, Pagolife e Iclas Sorriso no Gordinho Sambão a partir das 21h. Entrada gratuita até ás 23h. Avenida Dário Lourenço de Souza, Maria Cyprestes, Vitória.
Gordinho Praia do Canto
Axtral (BH) + Freelance a partir das 21h. Entrada gratuita até ás 23h. Rua Joaquim Lírio, 823, Praia do Canto, Vitória.
Leoziinho e Muleke 027
Leoziinho e Muleke 027 no Bartuque Vix a partir das 22 horas. Gratuito. Rua José Cassiano dos Santos, 69, Fradinhos.
Música ao vivo
Samba, bossa e MPB
Victor Humberto e Márcia Chagas apresentam samba, bossa & MPB a partir do meio-dia. Couvert: R$ 15. Rua do Rosário, 114, Centro de Vitória.
Back To The Past
Back To The Past no Pub 426 a partir das 21h. Não há cobrança de couvert. Rua João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória.
Grupo 3 elementos
Denilson Denal e Selem no Enredo Botequim a partir das 20h. Couvert: R$ 12. Rua Júlia Lacourt Penna, 700, Jardim Camburi, Vitória.
Arquivo do Samba
Arquivo do Samba na Casa de Bamba a partir das 20h. Abertura da casa: 18h. Couvert: R$ 10. Rua Gama Rosa, 154, Centro, Vitória.
DJ Dani B
Boogie com DJ Dani B no Brizz a partir das 13h. Entrada gratuita. Rua Judith Maria Tovar Varejão, 411, Enseada do Suá, Vitória.
POP & Brasilidades na Curva
Com Eliahu no Clericot Café, a partir das 17h. Não há cobrança de couvert. Avenida José Miranda Machado, 345, Enseada do Suá, Vitória.
Som no Praia
Show ao vivo com Zuca. Data: sábado (06) Local: Praça de Alimentação, Shopping Praia da Costa Horário: a partir das 13h Gratuito
Exposições
Reencaixe
Exposição de Natan Dias que busca mostrar a ligação entre o ferro e o contexto da cidade de Vitória na Galeria Homero Massena. Funcionamento: de segunda a sexta, das 9h às 18h; sábados e feriados, das 10h às 16h. Até 3 de agosto. Rua Pedro Palácios, 99, Centro, Vitória.
O Fabuloso Mundo das Cores
Exposição de Heidi Liebermann no Palácio Anchieta. Visitação: até 10 de julho, de terça-feira a domingo, das 9h às 17h. Entrada gratuita. Praça João Clímaco, Centro, Vitória.
Folhear - Vitória
Exposição com esculturas gigantes utilizando folhagens no Parque Botânico Vale. Entrada gratuita. Horário de visitação: de terça a domingo, das 8h às 17h. Até 8 de setembro. Avenida dos Expedicionários, s/n, Jardim Camburi, Vitória.
Folhear - Linhares
Exposição com esculturas gigantes utilizando folhagens na Reserva Natural Vale. Entrada gratuita. Horário de visitação: de terça a domingo, das 8h às 16h. Até 8 de setembro. Rodovia BR 101, Km 122, s/n, Zona Rural, Linhares.
Abrigar-se – Novas Incorporações
Exposição coletiva com obras de oito artistas contemporâneos em colaboração com a Oma Galeria no Museu de Arte do Espírito Santo. Visitação: até 11 de agosto, das 17h às 20h. Entrada gratuita. Avenida Jerônimo Monteiro, 631, Centro, Vitória.
Exposição SmartZoo
Exposição com 22 réplicas de animais em tamanho real, som e movimento. Gratuito. Data: de 02 de julho a 04 de agosto. Horário: Segunda a Sábado das 10h às 22h. Domingo das 14h às 21h. Local: Shopping Praia da Costa, Praça de Eventos, piso L1. Avenida Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.
Fabulatórios e Desejos
Exposição coletiva na Casa Caipora. Visitação: até 25 de agosto. Horários: Terça a Quinta: 16h às 23h. Sexta, sábado, domingo: 18h às 1h. Entrada gratuita. Praça João Clímaco, Centro, Vitória.
Teatro
Alice no País das Maravilhas
Teatro Alice no País das Maravilhas. Horário: 16h20 (check-in), já a sessão 17h. Ingressos: entrada gratuita ( é necessário se cadastrar antecipadamente aqui). Espaço Diversão do Mestre, no Piso L2 - Avenida João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra.
O Som do Meu Silêncio0
Sinopse: Um emaranhado de arquivos, fichas e memórias. Uma mulher que guardou tantas outras dentro de si. O silêncio é som. E ela precisa falar. Classificação: 14 anos. Entrada: R$ 20 (inteira) R$ 10 (meia). Lista Amiga: nomes confirmados pagam R$ 10. Acessar ao link disponível na bio do Instagram da @almabucolicaproduz. Classificação: 14 anos. Má Companhia - Rua Professor Baltazar 152 Centro, Vitória
Diversão
Maratona Kids
Um circuito com diversos brinquedos para as crianças: corrida de obstáculos, camas elásticas, fliperama, entre outros. No piso L1 do Shopping Praia da Costa. Horário: de segunda a sábado, das 10h às 22 horas, e aos domingos, das 12h às 21 horas. Valores: R$ 40 por 30 minutos. Avenida Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.
Vila Parque Boliche
Boliche com 8 pistas, jogos eletrônicos, sinucas, espaço kids e restaurante no Shopping Mestre Álvaro. Funcionamento: Segunda a Sexta a partir das 17h às 00h. Sábados e Domingos a partir das 12h até às 00h. Valor: R$ 129,90 por 1h (no máximo 6 pessoas). Avenida João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra.
WOW Park
Parque com parede de escalada, piscina de espuma, camas elásticas para saltos, basquete, swing ball, batalha de cotonetes, half pipe e desafio ninja. Horário: de segunda a sábado, das 10h às 22 horas, e aos domingos, das 12h às 21 horas. Faixa etária: a partir de 2 anos. Menores de 4 anos e 11 meses devem estar acompanhados por um adulto. Ingressos (meia): 50 minutos: R$ 59,90; 30 minutos: R$ 49,90. Shopping Praia da Costa, Piso L3. Avenida Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.
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