Dallas Country e Festival de Inverno Canela-Verde agitam a quinta (7) no ES

Mistérios do Antigo Egito e Terra Santa

A exposição traz 77 peças arqueológicas originais, 115 réplicas e uma sala de imersão digital com projeções em 360 graus. Inclui réplicas da máscara de Tutankhamon e do busto de Nefertiti, além de explorar a história e cultura do Antigo Egito. Data: até 17 de agosto. Horários: de segunda a sábado: das 10h às 22h. Domingos e feriados: das 14h às 21h. Ingressos: R$ 100 (inteira) e R$ 50 (meia-entrada, válida para estudantes, professores, idosos, PCDs, entre outros). Ingressos pelo site Museu Egito e Roma. Local: Shopping Praia da Costa, Piso L3. Endereço: Avenida Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.