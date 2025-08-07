Editorias do Site
Dallas Country e Festival de Inverno Canela-Verde agitam a quinta (7) no ES

E não acabou: opções teatrais, karaokê na Selva e jazz completam a programação cultural

Julia Galter

Estagiária / [email protected]

Publicado em 7 de agosto de 2025 às 04:00

  • Lançamento de clipe

    Lançamento do videoclipe "Nos Cânticos de Lá", de Juliano Gauche. Horário: a partir das 19h. Local: Sede do Instituto Marlin Azul. Endereço: Rua Oscar Rodrigues de Oliveira, 570, em Jardim da Penha. Entrada: gratuita.

  • Herança Negra

    Festival de Inverno Canela-Verde

    Com shows de Sheep e Parafina, Herança Negra e Tico Santta Cruz. Horário: a partir das 17h. Local: Boulevard Shopping Vila Velha. Entrada: gratuita.

  • Selvaokê

    Karaokê e exibição de Drag Race Brasil. Horário: das 19h às 2h. Local: A Selva. Entrada: gratuita.

  • Melina Furlan, a Jenifer, vocalista do Dallas Country com a capa pesando 1 quilo, 340 franjas de vidrilho dourado, confeccionada a mão e sob medida, feita pela capixaba "Aversão"

    Expo Aracruz

    Com torneio leiteiro, rodeio e shows de Ton Oliver, Banda Essência, Dallas Country e João Victor e Vinícius. Horário: a partir das 7h. Local: Parque de Exposições Rubens Pimentel, em Aracruz. Entrada: gratuita.

Música ao vivo

  • Grupo Samba Junior

    A Ilha

    Com Junto e Misturado, Samba Jr., Samba DM, Kn de VV, Primeira Classe e DJ Fabrício V. Horário: 21h. Local: Gordinho Praia do Canto. Endereço: Rua Joaquim Lírio, 823 - Praia do Canto, Vitória Entrada: free até ás 22h.

  • Frita Jazz

    Com Quarteto Colibri. Horário: 20h. Local: Casa Caipora. Endereço: Rua Nestor Gomes, 168 - Centro de Vitória. Entrada: gratuita.

  • Quinta Blessed

    Com Dub´s Ruy e Gustavo Braz. Horário: 20h. Local: Brizz. Endereço: Rua Judith Maria Tovar Varejão, 411 - Enseada do Suá, VitóriaEntrada: couvert R$ 15 a partir das 19h.

  • Jazz na Curva

    Com Márcia Chagas e Victor BIasutti. Horário: das 17h às 21h. Local: Clericot Café. Endereço: Avenida José Miranda Machado, 345 - Enseada do Suá, VitóriaEntrada: gratuita.

  • Ubando no Fest Gastronomia 2025

    Ubando

    Pop rock nacional e internacional. Horário: a partir das 21h. Local: Motor Rockers. Endereço: Rua João da Cruz, 241 - Praia do Canto. 

  • Aniversário do Nova Geração ES

    Colm Léo Preto, R3 na Voz, Henrique Leqsamba e Romarinho. Horário: a partir das 16h, Local: Boteco do Safa. Endereço: Rua Frederico Ozanan, 513 - Santa Teresa, Vitória. Entrada: gratuita.

Dança

  • Trechos do espetáculo "A Menina e o Pássaro" do Coletivo Emaranhado

    A Menina e o Pássaro

    História de uma menina e de seu melhor amigo, o pássaro, no mundo imaginário "Tão Belo". Horário: 19h. Local: Casa da Música Sônia Cabral. Endereço: R. São Gonçalo, s/n – Centro - Vitória – ES. Entrada: gratuita.

Teatro

  • Capixaba, eu?

    Peça de teatro de rua realizada pelo Coletivo "Os Viajero", com música ao vivo. Horário: 10h e 16h20. Local: Centro de Referência da Juventude- CRJ -Endereço: Rua Quintino Loureiro, 242 - Centro, Aracruz. Entrada: gratuita.

Exposições

  • Mistérios do Antigo Egito e Terra Santa

    A exposição traz 77 peças arqueológicas originais, 115 réplicas e uma sala de imersão digital com projeções em 360 graus. Inclui réplicas da máscara de Tutankhamon e do busto de Nefertiti, além de explorar a história e cultura do Antigo Egito. Data: até 17 de agosto. Horários: de segunda a sábado: das 10h às 22h. Domingos e feriados: das 14h às 21h. Ingressos: R$ 100 (inteira) e R$ 50 (meia-entrada, válida para estudantes, professores, idosos, PCDs, entre outros). Ingressos pelo site Museu Egito e Roma. Local: Shopping Praia da Costa, Piso L3. Endereço: Avenida Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.

  • Quebra-mapa: Dimensões do Recomeço

    Mostra com obras de 7 artistas capixabas. Entrada: gratuita. Visitação: até 16 de agosto. Horário: de segunda a sexta-feira das 9h às 19h e aos sábados das 10h às 14h. Local: OÁ Galeria, na Av. Cezar Hilal, 1180, loja 9, Praia do Suá, Vitória.

  • Quem Tem Medo de Bicho Pau?

    Os visitantes poderão conferir de perto mais de cem esculturas feitas pelo artista popular de Água Doce do Maranhão, Hiorlando, que transforma madeira em bicho e bicho em encantamento, até 17 de agosto. Horário: terça a sábado, das 8h às 17h; domingo, das 8h às 15h. Local: Galeria Gabinete, novo espaço de exposição no Parque Cultural Casa do Governador, Vila Velha. Entrada: gratuita, com retirada de ingressos pelo site do Parque.

Diversão

  • WOW Park

    Parque com parede de escalada, piscina de espuma, camas elásticas para saltos, basquete, swing ball, batalha de cotonetes, half pipe e desafio ninja. Horário: de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 12h às 21h. Faixa etária: a partir de 2 anos. Menores de 4 anos e 11 meses devem estar acompanhados por um adulto. Ingressos: a partir de R$ 49,90 (meia). Endereço: Shopping Praia da Costa, Avenida Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.

  • Vila Parque Boliche

    Boliche com oito pistas, jogos eletrônicos, sinucas, espaço kids e restaurante. Horário de funcionamento: de segunda a sexta, das 17h à 0h. Sábado e domingos, das 12h à 0h. Valor: R$ 129,90 por 1h (no máximo 6 pessoas). Endereço: Shopping Mestre Álvaro, na Avenida João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra.

  • Fire Jump

    Parque de camas elásticas, com parede de escaladas e muitas atividades divertidas. Horário de funcionamento: de segunda a sábado, das 10h às 22h; domingos e feriados, das 13h às 21h. Local: Shopping Moxuara, Piso L2. Ingressos: a partir de R$ 25 (15 minutos).

  • Patinação no gelo

    Happy On Ice Patinação

    Pista de patinação no gelo com 171m² de extensão para a diversão de crianças e adultos. Data: até 31 de agosto. Horário: Segunda a sábado, das 10h às 22h; domingos e feriados, das 12h às 21h. Idade permitida: a partir de 5 anos para patinar; de 2 a 4 anos no trenó. Valores: R$ 60 (30 minutos de patinação); R$ 30 (5 minutos no trenó); R$ 8 (meias). Local: Shopping Praia da Costa, Praça de Eventos, Piso L1. Endereço: Avenida Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.

  • Parque do Unicórnio

    Infláveis, piscina de bolinha, área de desenhos e circuitos. Valor: R$ 40, tempo: 30 minutos (R$ 1 o minuto adicional). Ingresso: R$ 75, tempo: livre. Data: todos os dias, até 31 de agosto. Horário: segunda a sexta 10h às 22h. Sábado e véspera de feriado 10h às 23h. Domingo 11h às 22h. Local: Shopping Montserrat, Praça de Eventos, Piso L1.

  • Arena Space Tron

    Brinquedão temático com escorregador, obstáculos, piscina de bolinhas e mais. Data: todos os dias, até setembro. Horário: segunda a sábado de 10h às 22h; domingos e feriados de 13h às 21h. Valores: a partir de R$ 30 por 15 minutos. Local: Shopping Moxuara. Endereço: Avenida Mário Gurgel, 5353, São Francisco, Cariacica.

Caro leitor

Esta reportagem foi produzida com total independência editorial por nossa equipe. A Gazeta não tem qualquer responsabilidade sobre alteração de preços dos ingressos, mudança de datas ou cancelamento dos eventos.

