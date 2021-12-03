Com desfile, dança e música, Noite da Beleza Negra exalta a negritude em Vitória

O cantor Fabriccio é uma das atrações da Noite da Beleza Negra Crédito: Instagram/@camilatuon

A Noite da Beleza Negra, que encerra as atividades do mês da Consciência Negra, chega à sua 31ª edição neste sábado (4). O evento será realizado na Quadra da Novo Império, em Caratoíra, Vitória, a partir das 19h. Entre as atrações deste ano, estão o cantor Fabriccio e a bateria do bloco Afrokizomba, que arrasta centenas de pessoas durante o carnaval de Vitória.

O objetivo neste ano é exaltar a negritude, conectar a juventude negra e apresentá-la ao tradicional evento. Assim, Fabriccio é um dos mais esperados no evento. O capixaba tem se destacado nacionalmente no cenário musical. Com seu som que mistura R&B, MPB , o jovem atingiu a marca de mais de 1 milhão de streams no Spotify em 2021. As músicas “Teu Pretim” e “Beira Mar”, do seu mais novo álbum "Selva", estão entre os destaques.

DESFILE

Mas o evento terá muito mais música, dança e arte com a bateria da Escola de Samba Novo Império, a DJ Nega Ana, MiQ, Cia NegraÔ, Cia Vitória Street Dance e o artista visual Handerson Chic. Um dos momentos mais esperados do evento é o desfile.

"O ápice da Noite da Beleza Negra é o concurso, em que concorrem num desfile pessoas negras de diferentes idades e características disputando os prêmios e o título de Beleza Negra do ano", diz texto no Instagram do Afrokizomba.

O concurso é exclusivo para pessoas negras divididas em quatro categorias: Infantil, Feminino, Masculino, Agênero / Não-Binárie. Segundo a organização, os jurados avaliam a simpatia, penteado, vestimenta e performance. Os vencedores ganham destaque no desfile do bloco do Afrokizomba no próximo carnaval.

CUIDADOS

Para entrar no evento, a produção garante a exigência do uso de máscara, da apresentação do comprovante de vacina e da identidade.

SERVIÇO

31ª Noite da Beleza Negra

Quando: sábado, 4 de dezembro de 2021

sábado, 4 de dezembro de 2021 Horário: 19h

19h Local: Quadra da Novo Império Ingressos:

2º lote: R$ 25

3º lote: R$ 30

Vendas: Sympla - clique aqui