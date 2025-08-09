César MC, Djonga e André Prando fazem shows neste sábado (09) no ES

Publicado em 9 de agosto de 2025 às 08:00
O evento reunirá atrações que celebram a diversidade cultural, com o concerto “Rap Sinfônico”, apresentado pela Orquestra Sinfônica do Espírito Santo (Oses), com participação especial de Cesar MC. Horário: a partir das 14h. Local: Parque Cultural Casa do Governador – Rua Santa Luzia, s/n, Praia da Costa, Vila Velha. Entrada: gratuita, com retirada de ingressos pelo site do Parque.
Com 2,5 toneladas de carne, 14 opções de pratos a partir de R$ 24,99, chopes artesanais, espaço kids e shows de Tato do Falamansa, Escola de Samba Boa Vista e muito mais. Até domingo (10). Horário: das 12h às 0h. Local: Estádio Kleber Andrade. Endereço: Rua Rio Branco - Rio Branco, Cariacica. Entrada: gratuita.
Com atividades culturais, artísticas, esportivas e educativas. Horário: das 17h às 22h. Local: Praça da Juventude - Rua Fabiano Siqueira, s/n, Nova Bethânia, Viana. Entrada: gratuita.
Com shows de Nanda Menezes e Dona Fran. Horário: a partir das 17h. Local: Boulevard Shopping Vila Velha. Endereço: Rodovia do Sol, 5000 - Itaparica, Vila Velha. Entrada: gratuita.
Com Leley do Cavaco, DJ Luuh, Clube do Samba e atração infantil. Horário: a partir das 14h. Local: Praça da Ilha dos Bentos. Endereço: Rua das Carambolas, 195-253, Ilha dos Bentos, Vila Velha. Entrada: gratuita, com retirada de ingressos pelo sympla mediante a doação de 1kg de alimento.
Edição Tim Maia, com a Orquestra Filarmônica Moderna Brasileira e o Coral MedSênior. Horário: 16h e 19h. Local: Teatro da Ufes. Endereço: Avenida Fernando Ferrari, 514 - Goiabeiras, Vitória Entrada: gratuita.
Com show de Folia Kids, Pérola Negra, danças folclóricas e muito mais. Até domingo (10). Horário: a partir das 14h. Local: Parque de Exposições de Santa Teresa. Endereço: Rua Virgílio Germano Bassetti - Montanha, Santa Teresa. Entrada: gratuita.
Com torneio leiteiro, rodeio e shows de Engesamba, Juninho Freitas, Adilson e Deosdete, Larissa e Emanuel, Zé Elias e Falamansa. Até domingo (10). Horário: a partir das 7h. Local: Parque de Exposições Rubens Pimentel. Entrada: gratuita.
“A luta pelo cinema: memórias do cineclubismo no Espírito Santo” é o título do livro escrito pelo jornalista Lucas Schuina e publicado pela Editora Cousa. Horário: 15h. Local: Praça do Carmo, Centro de Vitória. Entrada: gratuita. Valor da obra: R$ 30.
Feira de produtos naturais e artesanatos de produtores locais, banho de floresta, concerto, oficina de velas aromáticas, chás e infusões e tecelagem e show da banda Faixa Bônus. Horário: a partir das 9h. Local: Parque Botânico Vale. Endereço: Avenida dos Expedicionários, s/n - Jardim Camburi, Vitória. Entrada: gratuita.
O maior evento medieval do ES, com batalhas, música e gastronomia. Horário: das 13h às 19h. Local: Rodovia do Sol, 1.020, Próximo ao Taj Home Resort e ao Shopping Boulevard de Vila Velha, Praia de Itaparica. Ingressos: variam de R$ 15 a R$ 30, pelo sympla.
Com Jefinho Faraó, Bateria Locomotiva Pega no Samba ediversos dj´s. Horário: a partir das 16h. Local: Fluente Culture Club. Endereço: Avenida Saturnino Rangel Mauro, 505 - Jardim da Penha, Vitória. Entrada: free até às 17h. Após esse horário R$ 20.
Com a presença de Paola Hoffman Van Cartier e música com DJ Karolla, Daniel Temponi e muito mais. Horário: a partir das 22h. Local: A Selva. Endereço: Rua Sete de Setembro, 493 - Centro, Vitória. Entrada: a partir de R$ 35, pelo sympla.
Com Janine Mota, Laudisio, Steff e muito mais. Horário: a partir das 22h. Local: Oásis Beach Club. Endereço: Avenida Dante Michelini, 3810 - Jardim Camburi, Vitória. ngressos: a partir de R$ 40, pelo zigtickets.
Bom Beat Locks, Redtube e Bernardo John. Horário: 22h. Local: Correria Music Bar. Endereço: Avenida Estudante José Júlio de Souza, 740 - Praia de Itaparica. Ingressos: a partir de R$ 15.
Com Folksons, Bobby James e DJ Maholic. Horário: a partir das 16h. Local: Brizz. Endereço: Rua Judith Maria Tovar Varejão, 411 - Enseada do Suá, Vitória. Entrada: a partir de R$ 25, pelo zigtickets.
Com Débora Fassarela. Horário: das 17h às 21h. Local: Clericot Café. Endereço: Avenida José Miranda Machado, 345 - Enseada do Suá, Vitória Entrada: gratuita.
Evento que abre os caminhos para o Vital, com Samb jr., Pagode do Abreu e Alan Venturin. Horário: a partir das 20h. Local: Na Vista. Endereço: Rua Judite Maria Tovar Varejão - Enseada do Suá. Ingressos: a partir de R$ 50, pelo blueticket.
Com Ciça Chadô. Horário: a partir das 13h. Local: Praça de Alimentação do Shopping Praia da Costa. Entrada: gratuita.
Com Maycon Sarmento, Leqsamba e DJ GC. Horário: a partir das 20h. Local: Gordinho Praia do Canto. Endereço: Rua Joaquim Lírio, 823 - Praia do Canto, Vitória. Entrada: free até às 23h.
Com Nesse Clima, Pagolife, Leley e DJ Fabrício V. Horário: a partir das 21h. Local: Gordinho Sambão. Endereço: Avenida Dário Lourenço de Souza - Maria Cypreste, Vitória. Entrada: gratuita até às 23h.
Com Samba Júnior e Leozinho. Horário: 17h. Local: Mãe Joana – Quiosque Encontro da Ilha. Endereço: Avenida Dante Michelini, Praia de Camburi, 4740. Ingressos: R$ 30, pelo zigtickets.
Conhecida por resgatar os grandes clássicos da pista eletrônica dos anos 90 e 2000, a KASINÃO promete uma noite de nostalgia com muito Eurodance, Dance Music, Flash House, Miami Bass, Freestyle e os hits eternizados pela coletânea Summer Eletrohits. Horário: a partir das 21h. Local: Hells Bells Bar – Rua Joaquim Lírio, 250, Praia do Canto, Vitória. Ingressos: R$ 20 (1º lote) a R$ 35 (na portaria).
Fiesta Combo Latino com Pedrito y Los Compaz + aulas de salsa. Horário: a partir das 19h. Local: Casa Caipora. Endereço: Rua Nestor Gomes, 168 – Centro, Vitória. Entrada: gratuita.
Com 2N, Pedro Schmid, Cariello, Felipe Brava e Pagolance. Horário: a partir das 22h. Local: Arena Bar. Endereço: Rua Joaquim Lírio - Triângulo, Praia do Canto, Vitória.
Show do novo álbum, “Quanto Mais Eu Como, Mais Fome Eu Sinto!”. Horário: 22h. Local: Café de La Musique Vila Velha. Ingressos: a partir de R$ 50, pelo lebillet.
Com André Prando. Horário: 19h30. Local: Teatro Sesi. Endereço: Rua Tupinambás, 240, Jardim da Penha. Entrada: a partir de R$ 40, pelo sympla.
Com Alee, Perotz, Lukão, Almeida, Perigato e Arthur Melo. Horário: a partir das 22h. Local: Embrazado. Endereço: Rua Joaquim Lírio - Praia do Canto, Vitória. Ingressos: a partir de R$ 80, pelo zigtickets.
Uma adaptação encantadora de um dos mais amados clássicos do teatro, que fala sobre a amizade, a coragem, os sonhos e o verdadeiro significado do "lar". Data: até 30 de agosto. Horário: estreia neste sábado (09), ás 19h. Local: Cineteatro das Artes – Shopping da Terra, Avenida Jerônimo Monteiro, 1690, Centro, Vila Velha. Entrada: a partir de R$ 40, pelo sympla.
Grupo Árvore Casa das Artes, que está circulando pelo Espírito Santo. Horário: 17h30. Local: Praça São Pedro, em Achieta. Entrada: gratuita.
A exposição traz 77 peças arqueológicas originais, 115 réplicas e uma sala de imersão digital com projeções em 360 graus. Inclui réplicas da máscara de Tutankhamon e do busto de Nefertiti, além de explorar a história e cultura do Antigo Egito. Data: até 17 de agosto. Horários: de segunda a sábado: das 10h às 22h. Domingos e feriados: das 14h às 21h. Ingressos: R$ 100 (inteira) e R$ 50 (meia-entrada, válida para estudantes, professores, idosos, PCDs, entre outros). Ingressos pelo site Museu Egito e Roma. Local: Shopping Praia da Costa, Piso L3. Endereço: Avenida Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.
Mostra com obras de 7 artistas capixabas. Entrada: gratuita. Visitação: até 16 de agosto. Horário: de segunda a sexta-feira das 9h às 19h e aos sábados das 10h às 14h. Local: OÁ Galeria, na Av. Cezar Hilal, 1180, loja 9, Praia do Suá, Vitória.
Os visitantes poderão conferir de perto mais de cem esculturas feitas pelo artista popular de Água Doce do Maranhão, Hiorlando, que transforma madeira em bicho e bicho em encantamento, até 17 de agosto. Horário: terça a sábado, das 8h às 17h; domingo, das 8h às 15h. Local: Galeria Gabinete, novo espaço de exposição no Parque Cultural Casa do Governador, Vila Velha. Entrada: gratuita, com retirada de ingressos pelo site do Parque.
Parque com parede de escalada, piscina de espuma, camas elásticas para saltos, basquete, swing ball, batalha de cotonetes, half pipe e desafio ninja. Horário: de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 12h às 21h. Faixa etária: a partir de 2 anos. Menores de 4 anos e 11 meses devem estar acompanhados por um adulto. Ingressos: a partir de R$ 49,90 (meia). Endereço: Shopping Praia da Costa, Avenida Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.
Boliche com oito pistas, jogos eletrônicos, sinucas, espaço kids e restaurante. Horário de funcionamento: de segunda a sexta, das 17h à 0h. Sábado e domingos, das 12h à 0h. Valor: R$ 129,90 por 1h (no máximo 6 pessoas). Endereço: Shopping Mestre Álvaro, na Avenida João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra.
Parque de camas elásticas, com parede de escaladas e muitas atividades divertidas. Horário de funcionamento: de segunda a sábado, das 10h às 22h; domingos e feriados, das 13h às 21h. Local: Shopping Moxuara, Piso L2. Ingressos: a partir de R$ 25 (15 minutos).
Pista de patinação no gelo com 171m² de extensão para a diversão de crianças e adultos. Data: até 31 de agosto. Horário: Segunda a sábado, das 10h às 22h; domingos e feriados, das 12h às 21h. Idade permitida: a partir de 5 anos para patinar; de 2 a 4 anos no trenó. Valores: R$ 60 (30 minutos de patinação); R$ 30 (5 minutos no trenó); R$ 8 (meias). Local: Shopping Praia da Costa, Praça de Eventos, Piso L1. Endereço: Avenida Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.
Infláveis, piscina de bolinha, área de desenhos e circuitos. Valor: R$ 40, tempo: 30 minutos (R$ 1 o minuto adicional). Ingresso: R$ 75, tempo: livre. Data: todos os dias, até 31 de agosto. Horário: segunda a sexta 10h às 22h. Sábado e véspera de feriado 10h às 23h. Domingo 11h às 22h. Local: Shopping Montserrat, Praça de Eventos, Piso L1.
Brinquedão temático com escorregador, obstáculos, piscina de bolinhas e mais. Data: todos os dias, até setembro. Horário: segunda a sábado de 10h às 22h; domingos e feriados de 13h às 21h. Valores: a partir de R$ 30 por 15 minutos. Local: Shopping Moxuara. Endereço: Avenida Mário Gurgel, 5353, São Francisco, Cariacica.
Recreação com brincadeiras, oficina de Dia dos Pais, pula-pula e muito mais. Horário: das 17h às 20h. Local: Shopping Praia da Costa, piso L1. Entrada: gratuita.
Atividades como mímica, pular corda, uma noite no museu e muito mais. Horário: das 15h às 18h. Local: Shopping Mestre Álvaro. Entrada: gratuita.
Oficina “Manguezal Capixaba”, conduzida pela educadora Laira Aquino, que propõe uma imersão no ecossistema dos manguezais da Grande Vitória, abordando a importância dos caranguejos e a riqueza da biodiversidade local. Os participantes também irão confeccionar origamis de crustáceos, unindo educação ambiental e expressão artística. Horário: 15h. Local: Parque Cultural Casa do Governador. Endereço: Rua Santa Luzia, s/n, Praia da Costa, Vila Velha. Entrada: com inscrições por ordem de chegada e retirada de ingressos gratuitos pelo site do Parque.
