Editorias do Site
Redes Sociais

César MC, Djonga e André Prando fazem shows neste sábado (09) no ES

Dia ainda conta com o agitado Samba dos Bentos e apresentação da Orquestra Filarmônica

Julia Galter

Estagiária / [email protected]

Publicado em 9 de agosto de 2025 às 08:00

Especial

  • 'Poetas no Topo 4' tem participação do capixaba Cesar MC

    Parque Aberto

    O evento reunirá atrações que celebram a diversidade cultural, com o concerto “Rap Sinfônico”, apresentado pela Orquestra Sinfônica do Espírito Santo (Oses), com participação especial de Cesar MC. Horário: a partir das 14h. Local: Parque Cultural Casa do Governador – Rua Santa Luzia, s/n, Praia da Costa, Vila Velha. Entrada: gratuita, com retirada de ingressos pelo site do Parque

  • Evento Parrillada do Chefe

    Parrillada do Chefe

    Com 2,5 toneladas de carne, 14 opções de pratos a partir de R$ 24,99, chopes artesanais, espaço kids e shows de Tato do Falamansa, Escola de Samba Boa Vista e muito mais. Até domingo (10). Horário: das 12h às 0h. Local: Estádio Kleber Andrade. Endereço: Rua Rio Branco - Rio Branco, Cariacica. Entrada: gratuita.

  • Festival da Juventude

    Com atividades culturais, artísticas, esportivas e educativas. Horário: das 17h às 22h. Local: Praça da Juventude - Rua Fabiano Siqueira, s/n, Nova Bethânia, Viana. Entrada: gratuita.

  • Cantora Dona Fran

    Festival de Inverno Canela-Verde

    Com shows de Nanda Menezes e Dona Fran. Horário: a partir das 17h. Local: Boulevard Shopping Vila Velha. Endereço: Rodovia do Sol, 5000 - Itaparica, Vila Velha. Entrada: gratuita.

  • Samba dos Bentos

    Com Leley do Cavaco, DJ Luuh, Clube do Samba e atração infantil. Horário: a partir das 14h. Local: Praça da Ilha dos Bentos. Endereço: Rua das Carambolas, 195-253, Ilha dos Bentos, Vila Velha. Entrada: gratuita, com retirada de ingressos pelo sympla mediante a doação de 1kg de alimento.

  • Obras para a instalação do novo projeto de climatização do Teatro da Ufes devem acabar em maio

    Ídolos Orquestrados

    Edição Tim Maia, com a Orquestra Filarmônica Moderna Brasileira e o Coral MedSênior. Horário: 16h e 19h. Local: Teatro da Ufes. Endereço: Avenida Fernando Ferrari, 514 - Goiabeiras, Vitória Entrada: gratuita.

  • 26ª Festa do Vinho e da Uva

    Com show de Folia Kids, Pérola Negra, danças folclóricas e muito mais. Até domingo (10). Horário: a partir das 14h. Local: Parque de Exposições de Santa Teresa. Endereço: Rua Virgílio Germano Bassetti - Montanha, Santa Teresa. Entrada: gratuita.

  • Falamansa promete agitar arraiá em shopping de Vila Velha

    Expo Aracruz

    Com torneio leiteiro, rodeio e shows de Engesamba, Juninho Freitas, Adilson e Deosdete, Larissa e Emanuel, Zé Elias e Falamansa. Até domingo (10). Horário: a partir das 7h. Local: Parque de Exposições Rubens Pimentel. Entrada: gratuita.

  • Lançamento de livro

    “A luta pelo cinema: memórias do cineclubismo no Espírito Santo” é o título do livro escrito pelo jornalista Lucas Schuina e publicado pela Editora Cousa. Horário: 15h. Local: Praça do Carmo, Centro de Vitória. Entrada: gratuita. Valor da obra: R$ 30.

  • Parque Botânico Vale, em Jardim Camburi, terá programação gratuita de Natal

    Parque Botânico Vale

    Feira de produtos naturais e artesanatos de produtores locais, banho de floresta, concerto, oficina de velas aromáticas, chás e infusões e tecelagem e show da banda Faixa Bônus. Horário: a partir das 9h. Local: Parque Botânico Vale. Endereço: Avenida dos Expedicionários, s/n - Jardim Camburi, Vitória. Entrada: gratuita. 

  • Festival Heróis e Dragões

    O maior evento medieval do ES, com batalhas, música e gastronomia. Horário: das 13h às 19h. Local: Rodovia do Sol, 1.020, Próximo ao Taj Home Resort e ao Shopping Boulevard de Vila Velha, Praia de Itaparica. Ingressos: variam de R$ 15 a R$ 30, pelo sympla.

Música ao vivo

  • Cantor e compositor Jefinho Faraó

    De Tardinha

    Com Jefinho Faraó, Bateria Locomotiva Pega no Samba  ediversos dj´s. Horário: a partir das 16h. Local: Fluente Culture Club. Endereço: Avenida Saturnino Rangel Mauro, 505 - Jardim da Penha, Vitória. Entrada: free até às 17h. Após esse horário R$ 20.

  • Karolla DJ

    2000 e tal

    Com a presença de Paola Hoffman Van Cartier e música com DJ Karolla,  Daniel Temponi e muito mais. Horário: a partir das 22h. Local: A Selva. Endereço: Rua Sete de Setembro, 493 - Centro, Vitória. Entrada: a partir de R$ 35, pelo sympla.

  • Red Lights

    Com Janine Mota, Laudisio, Steff e muito mais. Horário: a partir das 22h. Local: Oásis Beach Club. Endereço: Avenida Dante Michelini, 3810 - Jardim Camburi, Vitória. ngressos: a partir de R$ 40, pelo zigtickets.

  • Correria Music Bar em Vila Velha

    Rock Vibes 90´s

    Bom Beat Locks, Redtube e Bernardo John. Horário: 22h. Local: Correria Music Bar. Endereço: Avenida Estudante José Júlio de Souza, 740 - Praia de Itaparica. Ingressos: a partir de R$ 15.

  • Brizz, espaço gastronômico e cultura na Enseada do Suá, Vitória

    Ipa Day

    Com Folksons, Bobby James e DJ Maholic. Horário: a partir das 16h. Local: Brizz. Endereço: Rua Judith Maria Tovar Varejão, 411 - Enseada do Suá, Vitória. Entrada: a partir de R$ 25, pelo zigtickets.

  • Pop e Brasilidades na Curva

    Com Débora Fassarela. Horário: das 17h às 21h. Local: Clericot Café. Endereço: Avenida José Miranda Machado, 345 - Enseada do Suá, Vitória Entrada: gratuita.

  • Volta pra casa

    Evento que abre os caminhos para o Vital, com Samb jr., Pagode do Abreu e Alan Venturin. Horário: a partir das 20h. Local: Na Vista. Endereço: Rua Judite Maria Tovar Varejão - Enseada do Suá. Ingressos: a partir de R$ 50, pelo blueticket.

  • Som no Praia

    Com Ciça Chadô. Horário: a partir das 13h. Local: Praça de Alimentação do Shopping Praia da Costa. Entrada: gratuita.

  • Cantor Maycon Sarmento/ Balada do Maycon

    Pagode no Gordinho

    Com Maycon Sarmento, Leqsamba e DJ GC. Horário: a partir das 20h. Local: Gordinho Praia do Canto. Endereço: Rua Joaquim Lírio, 823 - Praia do Canto, Vitória. Entrada: free até às 23h.

  • Sambar I Love

    Com Nesse Clima, Pagolife, Leley e DJ Fabrício V. Horário: a partir das 21h. Local: Gordinho Sambão. Endereço: Avenida Dário Lourenço de Souza - Maria Cypreste, Vitória. Entrada: gratuita até às 23h.

  • Samba Junior

    Roda de Samba - Mãe Joana

    Com Samba Júnior e Leozinho. Horário: 17h. Local: Mãe Joana – Quiosque Encontro da Ilha. Endereço: Avenida Dante Michelini, Praia de Camburi, 4740. Ingressos: R$ 30, pelo zigtickets.

  • Kasinão

    Conhecida por resgatar os grandes clássicos da pista eletrônica dos anos 90 e 2000, a KASINÃO promete uma noite de nostalgia com muito Eurodance, Dance Music, Flash House, Miami Bass, Freestyle e os hits eternizados pela coletânea Summer Eletrohits. Horário: a partir das 21h. Local: Hells Bells Bar – Rua Joaquim Lírio, 250, Praia do Canto, Vitória. Ingressos: R$ 20 (1º lote) a R$ 35 (na portaria).

  • Frita Jazz

    Fiesta Combo Latino com Pedrito y Los Compaz + aulas de salsa. Horário: a partir das 19h. Local: Casa Caipora. Endereço: Rua Nestor Gomes, 168 – Centro, Vitória. Entrada: gratuita.

  • Arena Funk

    Com 2N, Pedro Schmid, Cariello, Felipe Brava e Pagolance. Horário: a partir das 22h. Local: Arena Bar. Endereço: Rua Joaquim Lírio - Triângulo, Praia do Canto, Vitória. 

Shows

  • O rapper Djonga

    Djonga

    Show do novo álbum, “Quanto Mais Eu Como, Mais Fome Eu Sinto!”. Horário: 22h. Local: Café de La Musique Vila Velha. Ingressos: a partir de R$ 50, pelo lebillet.

  • André Prando

    Festival Sesi Som

    Com André Prando. Horário: 19h30. Local: Teatro Sesi. Endereço: Rua Tupinambás, 240, Jardim da Penha. Entrada: a partir de R$ 40, pelo sympla.

  • Trapland

    Com Alee, Perotz, Lukão, Almeida, Perigato e Arthur Melo. Horário: a partir das 22h. Local: Embrazado. Endereço: Rua Joaquim Lírio - Praia do Canto, Vitória. Ingressos: a partir de R$ 80, pelo zigtickets.

Teatro

  • O Mágico de Oz

    Uma adaptação encantadora de um dos mais amados clássicos do teatro, que fala sobre a amizade, a coragem, os sonhos e o verdadeiro significado do "lar". Data: até 30 de agosto. Horário: estreia neste sábado (09), ás 19h. Local: Cineteatro das Artes – Shopping da Terra, Avenida Jerônimo Monteiro, 1690, Centro, Vila Velha. Entrada: a partir de R$ 40, pelo sympla.

  • Espetáculo Fuscalhaços

    Grupo Árvore Casa das Artes, que está circulando pelo Espírito Santo. Horário: 17h30. Local: Praça São Pedro, em Achieta. Entrada: gratuita.

Exposições

  • Mistérios do Antigo Egito e Terra Santa

    A exposição traz 77 peças arqueológicas originais, 115 réplicas e uma sala de imersão digital com projeções em 360 graus. Inclui réplicas da máscara de Tutankhamon e do busto de Nefertiti, além de explorar a história e cultura do Antigo Egito. Data: até 17 de agosto. Horários: de segunda a sábado: das 10h às 22h. Domingos e feriados: das 14h às 21h. Ingressos: R$ 100 (inteira) e R$ 50 (meia-entrada, válida para estudantes, professores, idosos, PCDs, entre outros). Ingressos pelo site Museu Egito e Roma. Local: Shopping Praia da Costa, Piso L3. Endereço: Avenida Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.

  • Quebra-mapa: Dimensões do Recomeço

    Mostra com obras de 7 artistas capixabas. Entrada: gratuita. Visitação: até 16 de agosto. Horário: de segunda a sexta-feira das 9h às 19h e aos sábados das 10h às 14h. Local: OÁ Galeria, na Av. Cezar Hilal, 1180, loja 9, Praia do Suá, Vitória.

  • Quem Tem Medo de Bicho Pau?

    Os visitantes poderão conferir de perto mais de cem esculturas feitas pelo artista popular de Água Doce do Maranhão, Hiorlando, que transforma madeira em bicho e bicho em encantamento, até 17 de agosto. Horário: terça a sábado, das 8h às 17h; domingo, das 8h às 15h. Local: Galeria Gabinete, novo espaço de exposição no Parque Cultural Casa do Governador, Vila Velha. Entrada: gratuita, com retirada de ingressos pelo site do Parque.

Diversão

  • WOW Park

    Parque com parede de escalada, piscina de espuma, camas elásticas para saltos, basquete, swing ball, batalha de cotonetes, half pipe e desafio ninja. Horário: de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 12h às 21h. Faixa etária: a partir de 2 anos. Menores de 4 anos e 11 meses devem estar acompanhados por um adulto. Ingressos: a partir de R$ 49,90 (meia). Endereço: Shopping Praia da Costa, Avenida Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.

  • Vila Parque Boliche

    Boliche com oito pistas, jogos eletrônicos, sinucas, espaço kids e restaurante. Horário de funcionamento: de segunda a sexta, das 17h à 0h. Sábado e domingos, das 12h à 0h. Valor: R$ 129,90 por 1h (no máximo 6 pessoas). Endereço: Shopping Mestre Álvaro, na Avenida João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra.

  • Fire Jump

    Parque de camas elásticas, com parede de escaladas e muitas atividades divertidas. Horário de funcionamento: de segunda a sábado, das 10h às 22h; domingos e feriados, das 13h às 21h. Local: Shopping Moxuara, Piso L2. Ingressos: a partir de R$ 25 (15 minutos).

  • Happy On Ice Patinação

    Pista de patinação no gelo com 171m² de extensão para a diversão de crianças e adultos. Data: até 31 de agosto. Horário: Segunda a sábado, das 10h às 22h; domingos e feriados, das 12h às 21h. Idade permitida: a partir de 5 anos para patinar; de 2 a 4 anos no trenó. Valores: R$ 60 (30 minutos de patinação); R$ 30 (5 minutos no trenó); R$ 8 (meias). Local: Shopping Praia da Costa, Praça de Eventos, Piso L1. Endereço: Avenida Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.

  • Parque do Unicórnio

    Infláveis, piscina de bolinha, área de desenhos e circuitos. Valor: R$ 40, tempo: 30 minutos (R$ 1 o minuto adicional). Ingresso: R$ 75, tempo: livre. Data: todos os dias, até 31 de agosto. Horário: segunda a sexta 10h às 22h. Sábado e véspera de feriado 10h às 23h. Domingo 11h às 22h. Local: Shopping Montserrat, Praça de Eventos, Piso L1.

  • Arena Space Tron

    Brinquedão temático com escorregador, obstáculos, piscina de bolinhas e mais. Data: todos os dias, até setembro. Horário: segunda a sábado de 10h às 22h; domingos e feriados de 13h às 21h. Valores: a partir de R$ 30 por 15 minutos. Local: Shopping Moxuara. Endereço: Avenida Mário Gurgel, 5353, São Francisco, Cariacica.

  • Diversão na Praça

    Recreação com brincadeiras, oficina de Dia dos Pais, pula-pula e muito mais. Horário: das 17h às 20h. Local: Shopping Praia da Costa, piso L1. Entrada: gratuita.

  • Pracinha do Mestre

    Atividades como mímica, pular corda, uma noite no museu e muito mais. Horário: das 15h às 18h. Local: Shopping Mestre Álvaro. Entrada: gratuita.

  • Experimentações no Parque

    Oficina “Manguezal Capixaba”, conduzida pela educadora Laira Aquino, que propõe uma imersão no ecossistema dos manguezais da Grande Vitória, abordando a importância dos caranguejos e a riqueza da biodiversidade local. Os participantes também irão confeccionar origamis de crustáceos, unindo educação ambiental e expressão artística. Horário: 15h. Local: Parque Cultural Casa do Governador. Endereço: Rua Santa Luzia, s/n, Praia da Costa, Vila Velha. Entrada: com inscrições por ordem de chegada e retirada de ingressos gratuitos pelo site do Parque.

Caro leitor

Esta reportagem foi produzida com total independência editorial por nossa equipe. A Gazeta não tem qualquer responsabilidade sobre alteração de preços dos ingressos, mudança de datas ou cancelamento dos eventos.

Este vídeo pode te interessar

Leia mais

Imagem - 6 exposições em museus e galerias para visitar em agosto no ES

6 exposições em museus e galerias para visitar em agosto no ES

Imagem - Festa do Vinho e da Uva terá distribuição de suco em Santa Teresa

Festa do Vinho e da Uva terá distribuição de suco em Santa Teresa

Imagem - César MC e Quinteto Violado fazem show de graça em Vila Velha

César MC e Quinteto Violado fazem show de graça em Vila Velha

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Mais recentes

Imagem - Luciana Almeida celebra 60 anos com festa em Vitória; veja fotos

Luciana Almeida celebra 60 anos com festa em Vitória; veja fotos
Imagem - Veja como fazer torta espelhada no estilo morango do amor

Veja como fazer torta espelhada no estilo morango do amor
Imagem - Conecta Mulher reúne lideranças femininas em Vitória

Conecta Mulher reúne lideranças femininas em Vitória