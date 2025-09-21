Calcinha Preta, Tato, Casaca e corrida de rolimã neste domingo (21)

Publicado em 21 de setembro de 2025 às 06:00
Com música, gastronomia e atrações infantis e circenses. Até domingo (21). Horário: a partir das 15h, com show da Banda Casaca às 19h30. Local: Shopping Mestre Álvaro. Endereço: Av. João Palácio, 300 - Eurico Salles, Serra. Entrada: gratuita, com retirada de ingressos no Sympla.
Com shows de Donato Fontana, Tchê Brasil, Os Santanas, Eck e Eduardo, Zé Felipe e Romário e DJ, além de café da manhã, almoço e open bar. Horário: a partir das 10h. Local: Steffen Centro de Eventos. Endereço: ES-010, KM 4- Jardim Limoeiro. Ingressos: a partir de R$ 290 (adultos), a venda pelo sympla.
Com yoga, treino funcional, feira de adoção de pets, atividadaes infantis, dj's, aula de forró e show de Forró Bemtivi com Tato Falamansa. Horário: a partir das 7h. Local: Praia da Guarderia. Entrada: 1kg de alimento não perecível.
Evento de inauguração da Praça Moxuara com show voz e violão, personagens infantis, oficinas, pintura de rosto e muito mais. Horário: a partir das 16h. Local: Shopping Moxuara. Endereço: Av. Mário Gurgel, 5353 - São Francisco, Cariacica. Entrada: gratuita.
Unidos de Jucutuquara recebe Novo Império. Horário: 18h. Local: Clube Anchieta - R. José Cassiano dos Santos, 135 - Fradinhos, Vitória. Entrada: a partir de R$ 20.
6ª Temporada, duelo de rimas e freestyle com jovens MCs da região. Horário: domingo, 20 de setembro de 2025, às 19h. Ingressos: entrada gratuita. Local: Praça de Nova Bethânia, Rua Santa Maria, Nova Bethânia, Viana.
Lançamento do livro Asas e Amarras, de Matheus De Drummond, com jantar solidário preparado pela chef Bia Brunow e discotecagem de DJ Virula. Horário: sexta-feira, 26 de setembro de 2025, às 19h. Ingressos: distribuição gratuita do livro, arrecadação via venda de bebidas e Pix solidário em prol da Associação GOLD. Local: Associação GOLD – Vitória, ES.
15ª edição do Rolimã Racing, tradicional corrida de rolimã com mais de 70 participantes, incluindo pilotos de outros estados. Horário: sábado e domingo, 20 e 21 de setembro de 2025, das 8h às 22h. Ingressos: entrada gratuita. Local: Avenida Hermínio Blackman – Bairro da Penha, Vitória.
A cidade de São Mateus celebra 481 anos de história com muita música, rodeio, tenda cultural e feira agropecuária. No domingo (21), se apresentam Calcinha Preta, Thiago Brado, Didiu e Cia e Clubelândia. Horário: 18 a 21 de setembro. Praça de Alimentação: 12h; Pavilhão de Negócios: 14h30 às 23h; Parque de Diversão: 12h; e Shows: às 17h. Local: Parque de Exposições de São Mateus, bairro Aviação, São Mateus.
Samba raiz. Horário: a partir das 13h. Local: Brizz. Endereço: Rua Judith Maria Tovar Varejão, 411 - Enseada do Suá, Vitória. Entrada: gratuita.
Com Banda Beat Club. Horário: 17h. Local: Pub 426. Endereço: R. João da Cruz, 370 - Praia do Canto, Vitória. Entrada: gratuita.
Com Deixa fluir, Glauco e Samb DM. Horário: 17h. Local: Repique Samba Lounge. Endereço: Avenida Dante Michelini, 2400, K7, Mata da Praia - Vitória. Entrada: R$ 30.
Mostra Infantil, exibição de filmes brasileiros para crianças. Horário: sábado, 19 de setembro de 2025, às 19h. Ingressos: entrada gratuita. Local: Rua T, 23, Campo Verde, Viana.
Teatro Tarzan. Criado por gorilas na selva, Tarzan vive uma vida selvagem sem saber sobre seu verdadeiro passado. Quando ele conhece Jane, uma jovem exploradora, começa a descobrir suas raízes e o mundo dos hum e precisa escolher entre sua vida na selva e seu lugar no mundo dos homens, aprendendo sobre identidade, pertencimento e o poder da amizade e do amor. Horário: sesões às 15h e 16h. Local: Shopping Praia da Costa. Endereço: Av. Dr. Olivio Lira, 353 - Nº 353 - Praia da Costa, Vila Velha. Entrada: gratuita, com retirada de ingressos pelo aplicativo do shopping.
Apresentação do Teatro Campanelli. Horário: 15h e 17h. Local: Teatro Campanelli. Endereço: Rua Luiz Gonzáles Alvarado, 64, Numero 75, Enseada do Suá Vitória. Entrada: a partir de R$ 30, pelo sympla.
Exposição que celebra a estação mais colorida do ano com paleta de cores e imagens que se conectam à Primavera, do premiado pintor Antônio Remo. Horário: todos os dias, das 9h às 21h. Local: Galeria-store VilaZinha Espaço Artes. Endereço: Rua 23 de maio, 120, Pousada VilaZinha na Prainha de Vila Velha. Entrada: gratuita.
O IHGVV Instituto Histórico e Geográfico de Vila Velha apresenta nessa exposição os marcos históricos, como a primeira transmissão de voz e os avanços tecnológicos que permitiram a popularização do rádio. Até 2 de novembro. Horário: das 8h30 às 17h30 - de terça a domingo. Local: Casa da Memória de Vila Velha. Endereço: Rua Luciano das Neves, 14, Parque da Prainha - Praça Tamandaré - Centro - Vila Velha. Entrada: gratuita.
Com instalações interativas, esculturas, videoinstalações, filmes, registros históricos e obras contemporâneas. Visitação até 14 de dezembro. Horário: terça a sexta, das 8h às 18h; sábados, domingos e feriados, das 9h às 16h. Local: Palácio Anchieta. Endereço: Praça João Clímaco, s/n, Centro, Vitória. Entrada: gratuita.
Com obras que utilizam fragmentos de espuma de sua cama e estruturas de construção civil, que remetem às sensações da dor do luto e da transformação do recomeço, vivenciadas pela artista plástica e psicanalista Re Henri durante a pandemia. Até 19 de outubro. Horário: terças a sextas, das 10h às 18h; sábados e domingos, das 10h às 16h. Local: Museu de Artes do Espírito Santo (MAES). Endereço: Av. Jerônimo Monteiro, 631 — Centro, Vitória. Entrada: gratuita.
Exposição inédita com animais marinhos gigantes robotizados. isitação até 19 de outubro. Horário: durante o funcionamento do shopping. Local: Shopping Praia da Costa. Endereço: Av. Dr. Olivio Lira, 353 - Nº 353 - Praia da Costa, Vila Velha. Entrada: gratuita, com retirada de ingressos pelo aplicativo do shopping.
Parque de camas elásticas, com parede de escaladas e muitas atividades divertidas. Horário de funcionamento: de segunda a sábado, das 10h às 22h. Domingos e feriados, das 13h às 21h. Local: Shopping Moxuara, Piso L2. Ingressos: a partir de R$ 25 (15 minutos).
Boliche com oito pistas, jogos eletrônicos, sinucas, espaço kids e restaurante. Horário de funcionamento: de segunda a sexta, das 17h à 0h. Sábado e domingos, das 12h à 0h. Valor: R$ 129,90 por 1h (no máximo 6 pessoas). Endereço: Shopping Mestre Álvaro, na Avenida João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra.
Parque com parede de escalada, piscina de espuma, camas elásticas para saltos, basquete, swing ball, batalha de cotonetes, half pipe e desafio ninja. Horário: de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 12h às 21h. Faixa etária: a partir de 2 anos. Menores de 4 anos e 11 meses devem estar acompanhados por um adulto. Ingressos: a partir de R$ 49,90 (meia). Endereço: Shopping Praia da Costa, Avenida Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.
Atração com circuito divertido, piscina de bolinhas e muito mais. Data: todos os dias, até 26 de outubro. Horário: segunda a sábado de 10h as 22h; domingos e feriados de 13h às 21h. Local: Shopping Mestre Álvaro, Praça de Eventos - piso L2. Valor: R$ 45 por 30 minutos | R$ 1 por minuto adicional.
Espaço de diversão para crianças com infláveis, piscina de bolinhas e área de desenhos. Data: todos os dias, até 31 de outubro. Horário de funcionamento: segunda a sábado de 10h às 22h, domingos e feriados de 13h às 21h. Local: Shopping Montserrat – Praça de Eventos, Piso L1. Endereço: Av. Eldes Scherrer Souza, 2162 - Colina de Laranjeiras, Serra. Ingressos: R$ 40,00 – 30 minutos (R$ 1,00 por minuto adicional); R$ 75,00 – tempo livre.
Recreação infantil gratuita com brincadeiras, oficina de tiara de macaco, dança dos bambolês, túnel mágico e pula pula. Horário: das 17h às 20h. Local: Shopping Praia da Costa. Endereço: Av. Dr. Olivio Lira, 353 - Nº 353 - Praia da Costa, Vila Velha. Entrada: gratuita.
