Calcinha Preta, Tato, Casaca e corrida de rolimã neste domingo (21)

E tem mais! Dia também terá Churrascada Gaúcha, lançamento do livro Asas e Amarras, CineCria e batalha de rima

Isadora Lima

Reporter / [email protected]

Publicado em 21 de setembro de 2025 às 06:00

Especial

  • Festival Agita

    Com música, gastronomia e atrações infantis e circenses. Até domingo (21). Horário: a partir das 15h, com show da Banda Casaca às 19h30. Local: Shopping Mestre Álvaro. Endereço: Av. João Palácio, 300 - Eurico Salles, Serra. Entrada: gratuita, com retirada de ingressos no Sympla.

  • Churrascada Gaúcha

    Com shows de Donato Fontana, Tchê Brasil, Os Santanas, Eck e Eduardo, Zé Felipe e Romário e DJ, além de café da manhã, almoço e open bar. Horário: a partir das 10h. Local: Steffen Centro de Eventos. Endereço: ES-010, KM 4- Jardim Limoeiro. Ingressos: a partir de R$ 290 (adultos), a venda pelo sympla.

  • Festival da Baleia

    Com yoga, treino funcional, feira de adoção de pets, atividadaes infantis, dj's, aula de forró e show de Forró Bemtivi com Tato Falamansa. Horário: a partir das 7h. Local: Praia da Guarderia. Entrada: 1kg de alimento não perecível.

  • Inauguração da Praça Moxuara

    Evento de inauguração da Praça Moxuara com show voz e violão, personagens infantis, oficinas, pintura de rosto e muito mais. Horário: a partir das 16h. Local: Shopping Moxuara. Endereço: Av. Mário Gurgel, 5353 - São Francisco, Cariacica. Entrada: gratuita.

  • Encontro de Gigantes

    Unidos de Jucutuquara recebe Novo Império. Horário: 18h. Local: Clube Anchieta - R. José Cassiano dos Santos, 135 - Fradinhos, Vitória. Entrada: a partir de R$ 20. 

  • Batalha do NB

    6ª Temporada, duelo de rimas e freestyle com jovens MCs da região. Horário: domingo, 20 de setembro de 2025, às 19h. Ingressos: entrada gratuita. Local: Praça de Nova Bethânia, Rua Santa Maria, Nova Bethânia, Viana.

  • Asas e Amarras

    Lançamento do livro Asas e Amarras, de Matheus De Drummond, com jantar solidário preparado pela chef Bia Brunow e discotecagem de DJ Virula. Horário: sexta-feira, 26 de setembro de 2025, às 19h. Ingressos: distribuição gratuita do livro, arrecadação via venda de bebidas e Pix solidário em prol da Associação GOLD. Local: Associação GOLD – Vitória, ES.

  • Rolimã Racing

    15ª edição do Rolimã Racing, tradicional corrida de rolimã com mais de 70 participantes, incluindo pilotos de outros estados. Horário: sábado e domingo, 20 e 21 de setembro de 2025, das 8h às 22h. Ingressos: entrada gratuita. Local: Avenida Hermínio Blackman – Bairro da Penha, Vitória.

Shows

  • Daniel Diau, Silvânia Aquino e Bell Oliver, integrantes da banda Calcinha Preta

    Calcinha Preta

    A cidade de São Mateus celebra 481 anos de história com muita música, rodeio, tenda cultural e feira agropecuária. No domingo (21), se apresentam Calcinha Preta, Thiago Brado, Didiu e Cia e Clubelândia. Horário: 18 a 21 de setembro. Praça de Alimentação: 12h; Pavilhão de Negócios: 14h30 às 23h; Parque de Diversão: 12h; e Shows: às 17h. Local: Parque de Exposições de São Mateus, bairro Aviação, São Mateus.

Música ao vivo 

  • Brasil Pandeiro

    Samba raiz. Horário: a partir das 13h. Local: Brizz. Endereço: Rua Judith Maria Tovar Varejão, 411 - Enseada do Suá, Vitória. Entrada: gratuita.

  • Fachada do Pub426

    Beatles na Calçada

    Com Banda Beat Club. Horário: 17h. Local: Pub 426. Endereço: R. João da Cruz, 370 - Praia do Canto, Vitória. Entrada: gratuita.

  • Cheers of the samba

    Com Deixa fluir, Glauco e Samb DM. Horário: 17h. Local: Repique Samba Lounge. Endereço: Avenida Dante Michelini, 2400, K7, Mata da Praia - Vitória. Entrada: R$ 30.

Cinema

  • CineCria

    Mostra Infantil, exibição de filmes brasileiros para crianças. Horário: sábado, 19 de setembro de 2025, às 19h. Ingressos: entrada gratuita. Local: Rua T, 23, Campo Verde, Viana.

Teatro

  • Tarde encantada

    Teatro Tarzan. Criado por gorilas na selva, Tarzan vive uma vida selvagem sem saber sobre seu verdadeiro passado. Quando ele conhece Jane, uma jovem exploradora, começa a descobrir suas raízes e o mundo dos hum e precisa escolher entre sua vida na selva e seu lugar no mundo dos homens, aprendendo sobre identidade, pertencimento e o poder da amizade e do amor. Horário: sesões às 15h e 16h. Local: Shopping Praia da Costa. Endereço: Av. Dr. Olivio Lira, 353 - Nº 353 - Praia da Costa, Vila Velha. Entrada: gratuita, com retirada de ingressos pelo aplicativo do shopping.

  • A Bela e a Fera

    Apresentação do Teatro Campanelli. Horário: 15h e 17h. Local: Teatro Campanelli. Endereço: Rua Luiz Gonzáles Alvarado, 64, Numero 75, Enseada do Suá Vitória. Entrada: a partir de R$ 30, pelo sympla.

Exposição

  • Cores da Primavera

    Exposição que celebra a estação mais colorida do ano com paleta de cores e imagens que se conectam à Primavera, do premiado pintor Antônio Remo. Horário: todos os dias, das 9h às 21h. Local: Galeria-store VilaZinha Espaço Artes. Endereço: Rua 23 de maio, 120, Pousada VilaZinha na Prainha de Vila Velha. Entrada: gratuita.

  • Pelas ondas do rádio

    O IHGVV Instituto Histórico e Geográfico de Vila Velha apresenta nessa exposição os marcos históricos, como a primeira transmissão de voz e os avanços tecnológicos que permitiram a popularização do rádio. Até 2 de novembro. Horário: das 8h30 às 17h30 - de terça a domingo. Local: Casa da Memória de Vila Velha. Endereço: Rua Luciano das Neves, 14, Parque da Prainha - Praça Tamandaré - Centro - Vila Velha. Entrada: gratuita.

  • Línguas Africanas Que Fazem O Brasil - Itinerância Espírito Santo

    Com instalações interativas, esculturas, videoinstalações, filmes, registros históricos e obras contemporâneas. Visitação até 14 de dezembro. Horário: terça a sexta, das 8h às 18h; sábados, domingos e feriados, das 9h às 16h. Local: Palácio Anchieta. Endereço: Praça João Clímaco, s/n, Centro, Vitória. Entrada: gratuita.

  • O Fim Me Parece O Nascer Do Sol

    Com obras que utilizam fragmentos de espuma de sua cama e estruturas de construção civil, que remetem às sensações da dor do luto e da transformação do recomeço, vivenciadas pela artista plástica e psicanalista Re Henri durante a pandemia. Até 19 de outubro. Horário: terças a sextas, das 10h às 18h; sábados e domingos, das 10h às 16h. Local: Museu de Artes do Espírito Santo (MAES). Endereço: Av. Jerônimo Monteiro, 631 — Centro, Vitória. Entrada: gratuita.

  • O Fantástico Mundo Marinho

    Exposição inédita com animais marinhos gigantes robotizados. isitação até 19 de outubro. Horário: durante o funcionamento do shopping. Local: Shopping Praia da Costa. Endereço: Av. Dr. Olivio Lira, 353 - Nº 353 - Praia da Costa, Vila Velha. Entrada: gratuita, com retirada de ingressos pelo aplicativo do shopping.

Diversão

  • Fire Jump

    Parque de camas elásticas, com parede de escaladas e muitas atividades divertidas. Horário de funcionamento: de segunda a sábado, das 10h às 22h. Domingos e feriados, das 13h às 21h. Local: Shopping Moxuara, Piso L2. Ingressos: a partir de R$ 25 (15 minutos).

  • Vila Parque Boliche

    Boliche com oito pistas, jogos eletrônicos, sinucas, espaço kids e restaurante. Horário de funcionamento: de segunda a sexta, das 17h à 0h. Sábado e domingos, das 12h à 0h. Valor: R$ 129,90 por 1h (no máximo 6 pessoas). Endereço: Shopping Mestre Álvaro, na Avenida João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra.

  • Vila Trampolim Park

    WOW Park

    Parque com parede de escalada, piscina de espuma, camas elásticas para saltos, basquete, swing ball, batalha de cotonetes, half pipe e desafio ninja. Horário: de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 12h às 21h. Faixa etária: a partir de 2 anos. Menores de 4 anos e 11 meses devem estar acompanhados por um adulto. Ingressos: a partir de R$ 49,90 (meia). Endereço: Shopping Praia da Costa, Avenida Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.

  • Parque dos Bolofofos

    Atração com circuito divertido, piscina de bolinhas e muito mais. Data: todos os dias, até 26 de outubro. Horário: segunda a sábado de 10h as 22h; domingos e feriados de 13h às 21h. Local: Shopping Mestre Álvaro, Praça de Eventos - piso L2. Valor: R$ 45 por 30 minutos | R$ 1 por minuto adicional.

  • O Castelo Encantado

    Espaço de diversão para crianças com infláveis, piscina de bolinhas e área de desenhos. Data: todos os dias, até 31 de outubro. Horário de funcionamento: segunda a sábado de 10h às 22h, domingos e feriados de 13h às 21h. Local: Shopping Montserrat – Praça de Eventos, Piso L1. Endereço: Av. Eldes Scherrer Souza, 2162 - Colina de Laranjeiras, Serra. Ingressos: R$ 40,00 – 30 minutos (R$ 1,00 por minuto adicional); R$ 75,00 – tempo livre.

  • Diversão na Praça

    Recreação infantil gratuita com brincadeiras, oficina de tiara de macaco, dança dos bambolês, túnel mágico e pula pula. Horário: das 17h às 20h. Local: Shopping Praia da Costa. Endereço: Av. Dr. Olivio Lira, 353 - Nº 353 - Praia da Costa, Vila Velha. Entrada: gratuita.

