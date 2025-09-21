Calcinha Preta, Tato, Casaca e corrida de rolimã neste domingo (21)

Tarde encantada

Teatro Tarzan. Criado por gorilas na selva, Tarzan vive uma vida selvagem sem saber sobre seu verdadeiro passado. Quando ele conhece Jane, uma jovem exploradora, começa a descobrir suas raízes e o mundo dos hum e precisa escolher entre sua vida na selva e seu lugar no mundo dos homens, aprendendo sobre identidade, pertencimento e o poder da amizade e do amor. Horário: sesões às 15h e 16h. Local: Shopping Praia da Costa. Endereço: Av. Dr. Olivio Lira, 353 - Nº 353 - Praia da Costa, Vila Velha. Entrada: gratuita, com retirada de ingressos pelo aplicativo do shopping.