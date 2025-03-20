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Agenda cultural

André Prando, Luiza Dutra, concerto e sarau movimentam a quinta (20) no ES

Se você é daqueles que acham que quinta-feira não tem nada para fazer no ES, se liga nas dicas de rolê da agenda cultural de hoje
Isadora Lima

Isadora Lima

Publicado em 20 de Março de 2025 às 09:01

Shows

Patuá

O que é? “PATUÁ” é um espetáculo musical que celebra a composição autoral e a troca entre culturas, idealizado pelos cantautores André Prando e LuizGa. Com um formato acústico intimista (voz, violão e coração) o show destaca a essência crua das canções de ambos, promovendo um diálogo artístico por meio de interpretações colaborativas. Horário: 20h. Valores: Inteira R$ 30, Conveniado R$ 19, Comerciante R$ 30, Comerciário/Meia/Meia Solidária R$ 15. Local: Sesc Glória. Endereço: Avenida Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória.

Choros, Valsas e Outros Lirismos Brasileiros

O que é? Apresentação “Choros, Valsas e Outros Lirismos”. Nos concertos, a pianista Heloísa Fernandes e o flautista Toninho Carrasqueira, ambos paulistas, guiarão o público em uma viagem musical que atravessa diferentes épocas, explorando a riqueza e diversidade da música brasileira.   Data: 19 e 20 de março. Horário: 20h. Local: Auditório Ciretran. Rua Henrique Novaes, 170, Centro, Vitória.

Festival Reencontros

O que é? Apresentações de Fabriccio, Caju, Luiza Dutra no Teatro da Ufes. Ingressos: esgotados. Data: 20 e 21 de março. Horários: a partir das 19h. Local: Teatro da Ufes. Endereço: Avenida Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória. 

Especial

Feira das Mulheres Empreendedoras

O que é? No mês das mulheres a Serra recebe shows, gastronomia, artesanato e diversão em feira de empreendedorismo feminino. Atrações (quinta): Sertanejo universitário com Pedro Henrique e Gabriel (das 18h às 20h), Forró e Vanerão com Édson Mineiro e Goiano (das 20h às 22h).  Funcionamento: de quinta a sábado funcionamento das 17h às 22h e no domingo das 15h às 20h. Data: 20 a 23 de março. Ingressos: entrada gratuita. Local: Parque da Cidade, na Rodovia Norte Sul, próximo ao Bairro Laranjeiras.

Projeto Entrelaços

O que é? O cantor, escritor, compositor e pintos Luís Capucho será homenageado em um sarau que será realizado no Espaço Thelema, no Centro de Vitória. Horário: a partir das 19h30. Local: Espaço Thelema. Endereço: Graciano Neves, 90, Centro, Vitória.

Jornada dos Sabores: Edição Sorvetes

O que é? De 20 de fevereiro a 23 de março, várias opções de sorvetes, milkshakes e sobremesas geladas por um preço fixo de R$ 19,90. Lojas participantes desta edição: Milky Moo, Bob's, Mr. Cheney, Chiquinho, Coelhinho, Bacio Di Latte, Johnny Joy, Vittal, Calebito e Vila do Açaí. Local: Shopping Vila Velha. Endereço: Avenida Luciano das Neves, 2418 - Centro de Vila Velha.

Festas e baladas

Closy

O que é? Pop, Electro, Pop BR, Closy Hits com Larux, Kulza, Melaine, Peralles. Horário: a partir das 22h. Entrada: gratuita até 0h, após R$ 20 a noite toda. Local: Bolt. Endereço: Rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória.

Misturadinho

O que é? Junto e Misturado, SambaDM, Samba Jr e D'Bem com a Vida. Horário: a partir das 21h, no Gordinho Praia do Canto. Ingressos: R$ 30 (pista) e R$ 50 (VIP). Endereço: Rua Joaquim Lírio, 823, Triângulo, Praia do Canto, Vitória.

Música ao vivo

Pub 426

O que é? Com a banda Duets no Pub 426. Horário: a partir das 21h. Entrada: sem cobrança de couvert. Endereço: Rua João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória.

Magione & Banda

O que é? Magione & Banda especial acústico Legião Urbana. Couvert: R$ 10. Horário: 19h. Local: Brizz. Endereço: Rua Judith Maria Tovar Varejão, 411, Enseada do Suá, Vitória.

Jazz na Curva

O que é? Apresentação ao vivo de Jazz com Vitor e Márcia, no Clericot Café. Horário: a partir das 17h. Não há cobrança de couvert. Endereço: Avenida José Miranda Machado, 345, Praia da Curva da Jurema, Enseada do Suá, Vitória.

Cinema

Cine Sesc Sobremesa

O que é? Sessões gratuitas: A Felicidade das Coisas (12h30), Tarsilinha (14h30), Nauel e o Livro Mágico (15h), Los Silencios (17h30), A Hora da Estrela (18h30). Entrada gratuita com retirada de ingressos pelo site Lets Events ou na bilheteria. Local: Sesc Glória. Endereço: Avenida Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória.

Exposição

Baía das Tartarugas

O que é? Com cinco totens fotográficos, a atração evidencia as riquezas naturais, a importância ecológica e a necessidade de preservação da Área de Proteção Ambiental (APA) Baía das Tartarugas. Os visitantes poderão conferir um recorte da biodiversidade local, que inclui espécies como golfinhos e tartarugas. Funcionamento: de segunda a sábado, das 10h às 22h, domingos e feriados, das 14h às 21h. Entrada: gratuita. Período: 11 a 31 de março. Local: Shopping Vitória. Acesso B, área externa (ao lado do Sabor da Terra). Avenida Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória.

Arte Naif

O que é? Exposição de Arte Naif de Erminda Breda. Horário: A partir das 18h30. Data: até 29 de março de 2025. Local: Pousada VilaZinha. Endereço: Rua 23 de Maio, 120, Prainha, Vila Velha.

Exposição Sindibancários

O que é? Sindibancários lança exposição permanente de fotos. São 1.394 fotografias de um acervo composto por mais de 110 mil imagens catalogadas pela entidade ao longo dessas décadas. Funcionamento: segunda a sexta-feira a partir das 17h30 e aos sábados das 9 às 13 horas. Local: Centro Sindical. Endereço: Rua Ithobal Rodrigues dos Campos 125, Ilha de Santa Maria.

Museu das Ilusões

O que é? O Shopping Vila Velha recebe o Museu das Ilusões, que reafirma este paradigma e apresenta experiências divertidas, que brincam com o cérebro e a razão. Onde: Piso L2, próximo ao cinema. Quando: a partir de 20/02. Horário: de terça a sábado, das 10h às 22h, com entrada até às 21h; domingos e feriados, das 12h às 21h, com entrada até às 20h. Ingressos: R$ 80 inteira e R$ 40 meia-entrada. Valor promocional para Grupos e Famílias a partir de três pessoas ou mais: 3 pessoas: R$ 120, 4 pessoas: R$ 160, 5 pessoas: R$ 200, 6 pessoas: R$ 240. Ingressos: à venda na bilheteria e online pelo Sympla.

No Palco da História: Memórias dos Festivais

O que é? A exposição “No Palco da História: Memórias dos Festivais”  chegou para contar a trajetória dos festivais de música no Brasil, de 1965 ao início dos anos 1980. Período de visitação: 19 de março a 18 de abril de 2025. Horário de visitação: 09h às 16h | Segunda a Sexta-feira. Local: Biblioteca e Centro Cultural “Carlos Correia de Loyola”. Endereço: Avenida Guarapari, s/n, Valparaíso, Serra.

Cronotopias

O que é? Exposição Cronotopias, de Suzana Queiroga. Período expositivo: 20 de março a 30 de maio. Local: Matias Brotas. Endereço: Av. Carlos Gomes de Sá, 130, República, Vitória.

Lições de Escultura

O que é? Exposição "Lições de Escultura". Período: de 19 de março a 22 de junho de 2025. Entrada: gratuita. Visitação: de terça a domingo, incluindo feriados. Local: Espaço Cultural Palácio Anchieta. Endereço: Praça João Clímaco, s/n - Cidade Alta, Centro, Vitória.

Diversão

WOW Park

O que é? Parque com parede de escalada, piscina de espuma, camas elásticas para saltos, basquete, swing ball, batalha de cotonetes, half pipe e desafio ninja. Horário: de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 12h às 21h. Faixa etária: a partir de 2 anos. Menores de 4 anos e 11 meses devem estar acompanhados por um adulto. Ingressos (meia): 50 minutos - R$ 59,90; 30 minutos - R$ 49,90. Endereço: Shopping Praia da Costa, Piso L3. Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.

Vila Parque Boliche

O que é? Boliche com oito pistas, jogos eletrônicos, sinucas, espaço kids e restaurante no Shopping Mestre Álvaro. Funcionamento: de segunda a sexta, das 17h à 0h. Sábado e domingos, das 12h à 0h. Valor: R$ 129,90 por 1h (no máximo 6 pessoas). Endereço: Avenida João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra.

Nave Planetária

O que é? Primeiro planetário móvel 100% digital do Brasil. São exibidos filmes com enredos variados sobre Universo numa experiência imersiva e interativa para todos os participantes. Data: todos os dias, até 30 de março. Horários: de segunda a sábado, das 10h às 22h, sendo a última sessão iniciando às 21h20. Domingos e feriados, das 11h às 21h, sendo a última sessão iniciando às 20h20. Sessões: a cada 40 minutos. Ingressos: gratuitos. Podem ser retirados através do aplicativo do shopping Praia da Costa. Local: Shopping Praia da Costa. Endereço: Avenida Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.

Fundo do Mar

O que é? Com escorregadores temáticos, torres gigantes e um mar de bolinhas, o espaço promete muita diversão para a criançada. Funcionamento: de segunda a sábado das 10h às 22h, domingos e feriados das 12h às 22h. Faixa etária: até 13 anos. Menores de 04 anos devem estar acompanhados pelo adulto responsável. Data: 8 de março a 27 de abril. Bilheteria: De 1 a 25 minutos: R$ 40. De 26 a 40 minutos: R$ 50. Local: Praça Central do Shopping Vitória. Endereço: Avenida Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória.

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Esta reportagem foi produzida com total independência editorial por nossa equipe. A Gazeta não tem qualquer responsabilidade sobre alteração de preços dos ingressos, mudança de datas ou cancelamento dos eventos.

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