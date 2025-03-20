André Prando, Luiza Dutra, concerto e sarau movimentam a quinta (20) no ES

Shows
Patuá
O que é? “PATUÁ” é um espetáculo musical que celebra a composição autoral e a troca entre culturas, idealizado pelos cantautores André Prando e LuizGa. Com um formato acústico intimista (voz, violão e coração) o show destaca a essência crua das canções de ambos, promovendo um diálogo artístico por meio de interpretações colaborativas. Horário: 20h. Valores: Inteira R$ 30, Conveniado R$ 19, Comerciante R$ 30, Comerciário/Meia/Meia Solidária R$ 15. Local: Sesc Glória. Endereço: Avenida Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória.
Choros, Valsas e Outros Lirismos Brasileiros
O que é? Apresentação “Choros, Valsas e Outros Lirismos”. Nos concertos, a pianista Heloísa Fernandes e o flautista Toninho Carrasqueira, ambos paulistas, guiarão o público em uma viagem musical que atravessa diferentes épocas, explorando a riqueza e diversidade da música brasileira. Data: 19 e 20 de março. Horário: 20h. Local: Auditório Ciretran. Rua Henrique Novaes, 170, Centro, Vitória.
Festival Reencontros
O que é? Apresentações de Fabriccio, Caju, Luiza Dutra no Teatro da Ufes. Ingressos: esgotados. Data: 20 e 21 de março. Horários: a partir das 19h. Local: Teatro da Ufes. Endereço: Avenida Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória.
Especial
Feira das Mulheres Empreendedoras
O que é? No mês das mulheres a Serra recebe shows, gastronomia, artesanato e diversão em feira de empreendedorismo feminino. Atrações (quinta): Sertanejo universitário com Pedro Henrique e Gabriel (das 18h às 20h), Forró e Vanerão com Édson Mineiro e Goiano (das 20h às 22h). Funcionamento: de quinta a sábado funcionamento das 17h às 22h e no domingo das 15h às 20h. Data: 20 a 23 de março. Ingressos: entrada gratuita. Local: Parque da Cidade, na Rodovia Norte Sul, próximo ao Bairro Laranjeiras.
Projeto Entrelaços
O que é? O cantor, escritor, compositor e pintos Luís Capucho será homenageado em um sarau que será realizado no Espaço Thelema, no Centro de Vitória. Horário: a partir das 19h30. Local: Espaço Thelema. Endereço: Graciano Neves, 90, Centro, Vitória.
Jornada dos Sabores: Edição Sorvetes
O que é? De 20 de fevereiro a 23 de março, várias opções de sorvetes, milkshakes e sobremesas geladas por um preço fixo de R$ 19,90. Lojas participantes desta edição: Milky Moo, Bob's, Mr. Cheney, Chiquinho, Coelhinho, Bacio Di Latte, Johnny Joy, Vittal, Calebito e Vila do Açaí. Local: Shopping Vila Velha. Endereço: Avenida Luciano das Neves, 2418 - Centro de Vila Velha.
Festas e baladas
Closy
O que é? Pop, Electro, Pop BR, Closy Hits com Larux, Kulza, Melaine, Peralles. Horário: a partir das 22h. Entrada: gratuita até 0h, após R$ 20 a noite toda. Local: Bolt. Endereço: Rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória.
Misturadinho
O que é? Junto e Misturado, SambaDM, Samba Jr e D'Bem com a Vida. Horário: a partir das 21h, no Gordinho Praia do Canto. Ingressos: R$ 30 (pista) e R$ 50 (VIP). Endereço: Rua Joaquim Lírio, 823, Triângulo, Praia do Canto, Vitória.
Música ao vivo
Pub 426
O que é? Com a banda Duets no Pub 426. Horário: a partir das 21h. Entrada: sem cobrança de couvert. Endereço: Rua João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória.
Magione & Banda
O que é? Magione & Banda especial acústico Legião Urbana. Couvert: R$ 10. Horário: 19h. Local: Brizz. Endereço: Rua Judith Maria Tovar Varejão, 411, Enseada do Suá, Vitória.
Jazz na Curva
O que é? Apresentação ao vivo de Jazz com Vitor e Márcia, no Clericot Café. Horário: a partir das 17h. Não há cobrança de couvert. Endereço: Avenida José Miranda Machado, 345, Praia da Curva da Jurema, Enseada do Suá, Vitória.
Cinema
Cine Sesc Sobremesa
O que é? Sessões gratuitas: A Felicidade das Coisas (12h30), Tarsilinha (14h30), Nauel e o Livro Mágico (15h), Los Silencios (17h30), A Hora da Estrela (18h30). Entrada gratuita com retirada de ingressos pelo site Lets Events ou na bilheteria. Local: Sesc Glória. Endereço: Avenida Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória.
Exposição
Baía das Tartarugas
O que é? Com cinco totens fotográficos, a atração evidencia as riquezas naturais, a importância ecológica e a necessidade de preservação da Área de Proteção Ambiental (APA) Baía das Tartarugas. Os visitantes poderão conferir um recorte da biodiversidade local, que inclui espécies como golfinhos e tartarugas. Funcionamento: de segunda a sábado, das 10h às 22h, domingos e feriados, das 14h às 21h. Entrada: gratuita. Período: 11 a 31 de março. Local: Shopping Vitória. Acesso B, área externa (ao lado do Sabor da Terra). Avenida Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória.
Arte Naif
O que é? Exposição de Arte Naif de Erminda Breda. Horário: A partir das 18h30. Data: até 29 de março de 2025. Local: Pousada VilaZinha. Endereço: Rua 23 de Maio, 120, Prainha, Vila Velha.
Exposição Sindibancários
O que é? Sindibancários lança exposição permanente de fotos. São 1.394 fotografias de um acervo composto por mais de 110 mil imagens catalogadas pela entidade ao longo dessas décadas. Funcionamento: segunda a sexta-feira a partir das 17h30 e aos sábados das 9 às 13 horas. Local: Centro Sindical. Endereço: Rua Ithobal Rodrigues dos Campos 125, Ilha de Santa Maria.
Museu das Ilusões
O que é? O Shopping Vila Velha recebe o Museu das Ilusões, que reafirma este paradigma e apresenta experiências divertidas, que brincam com o cérebro e a razão. Onde: Piso L2, próximo ao cinema. Quando: a partir de 20/02. Horário: de terça a sábado, das 10h às 22h, com entrada até às 21h; domingos e feriados, das 12h às 21h, com entrada até às 20h. Ingressos: R$ 80 inteira e R$ 40 meia-entrada. Valor promocional para Grupos e Famílias a partir de três pessoas ou mais: 3 pessoas: R$ 120, 4 pessoas: R$ 160, 5 pessoas: R$ 200, 6 pessoas: R$ 240. Ingressos: à venda na bilheteria e online pelo Sympla.
No Palco da História: Memórias dos Festivais
O que é? A exposição “No Palco da História: Memórias dos Festivais” chegou para contar a trajetória dos festivais de música no Brasil, de 1965 ao início dos anos 1980. Período de visitação: 19 de março a 18 de abril de 2025. Horário de visitação: 09h às 16h | Segunda a Sexta-feira. Local: Biblioteca e Centro Cultural “Carlos Correia de Loyola”. Endereço: Avenida Guarapari, s/n, Valparaíso, Serra.
Cronotopias
O que é? Exposição Cronotopias, de Suzana Queiroga. Período expositivo: 20 de março a 30 de maio. Local: Matias Brotas. Endereço: Av. Carlos Gomes de Sá, 130, República, Vitória.
Lições de Escultura
O que é? Exposição "Lições de Escultura". Período: de 19 de março a 22 de junho de 2025. Entrada: gratuita. Visitação: de terça a domingo, incluindo feriados. Local: Espaço Cultural Palácio Anchieta. Endereço: Praça João Clímaco, s/n - Cidade Alta, Centro, Vitória.
Diversão
WOW Park
O que é? Parque com parede de escalada, piscina de espuma, camas elásticas para saltos, basquete, swing ball, batalha de cotonetes, half pipe e desafio ninja. Horário: de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 12h às 21h. Faixa etária: a partir de 2 anos. Menores de 4 anos e 11 meses devem estar acompanhados por um adulto. Ingressos (meia): 50 minutos - R$ 59,90; 30 minutos - R$ 49,90. Endereço: Shopping Praia da Costa, Piso L3. Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.
Vila Parque Boliche
O que é? Boliche com oito pistas, jogos eletrônicos, sinucas, espaço kids e restaurante no Shopping Mestre Álvaro. Funcionamento: de segunda a sexta, das 17h à 0h. Sábado e domingos, das 12h à 0h. Valor: R$ 129,90 por 1h (no máximo 6 pessoas). Endereço: Avenida João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra.
Nave Planetária
O que é? Primeiro planetário móvel 100% digital do Brasil. São exibidos filmes com enredos variados sobre Universo numa experiência imersiva e interativa para todos os participantes. Data: todos os dias, até 30 de março. Horários: de segunda a sábado, das 10h às 22h, sendo a última sessão iniciando às 21h20. Domingos e feriados, das 11h às 21h, sendo a última sessão iniciando às 20h20. Sessões: a cada 40 minutos. Ingressos: gratuitos. Podem ser retirados através do aplicativo do shopping Praia da Costa. Local: Shopping Praia da Costa. Endereço: Avenida Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.
Fundo do Mar
O que é? Com escorregadores temáticos, torres gigantes e um mar de bolinhas, o espaço promete muita diversão para a criançada. Funcionamento: de segunda a sábado das 10h às 22h, domingos e feriados das 12h às 22h. Faixa etária: até 13 anos. Menores de 04 anos devem estar acompanhados pelo adulto responsável. Data: 8 de março a 27 de abril. Bilheteria: De 1 a 25 minutos: R$ 40. De 26 a 40 minutos: R$ 50. Local: Praça Central do Shopping Vitória. Endereço: Avenida Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória.
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