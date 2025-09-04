Agenda: quinta (04) com festivais de Boteco, Moqueca e show do Pele Morena

Publicado em 4 de setembro de 2025 às 06:00
Encontro que exalta a tradição, a cultura e a gastronomia do Espírito Santo, com a autêntica moqueca capixaba preparada na emblemática panela de barro. Com música ao vivo e aula show. Horário: a partir das 17h. Local: Balneário de Castelhanos, em Anchieta. Entrada: gratuita.
O evento acontece em 12 bares do município. Até 17 de setembro. Preço fixo dos petiscos: R$ 49,90. Mais informações: @boteco_colatina.
Com gastronomia, atrações culturais, feira de empreendedores e shows de Leandro Tobias e Leley. Horário: a partir das 18h. Local: Lagoa Juara, em Jacaraípe, na Serra. Entrada: gratuita.
Com a participação de diversas cervejarias, opções gastronômicas e show da banda Casaca. Horário: a partir das 21h. Local: Estacionamento do Shopping Vila Velha. Endereço: Av. Luciano das Neves, 2418 - Centro de Vila Velha, Vila Velha. Entrada: gratuita.
Evento que une música e poesia. Horário: 19h30. Local: Casa Porto. Endereço: Praça Manoel Silvino Monjardim, 66 - Centro, Vitória. Entrada: gratuita.
Evento de churrasco com shows de Serginho Oliveira, Trio Mafuá e SambaSoul. Horário: a partir das 16h. Local: Estacionamento do Shopping Vitória. Endereço: Av. Américo Buaiz, 200 - Enseada do Suá, Vitória. Entrada: gratuita.
Karaokê na Toca e exibição de Drag Race Brasil no Quintal. Horário: das 19h às 02h. Local: A Selva. Endereço: Rua Sete de Setembro, 493, Centro, Vitória. Entrada: gratuita.
Com João Pedro e Miguel. Horário: a partir das 18h. Local: Recanto Gastrobar. Endereço: Rua Ulisses Sarmento, 232, Praia do Suá, Vitória. Entrada: gratuita.
Com DJ Lindão, Junto e Misturado, DJ Fabrício V e Pele Morena. Horário: a partir das 21h. Local: Gordinho Praia do Canto. Endereço: R. Joaquim Lírio, 823 - Praia do Canto, Vitória. Entrada: entrada gratuita até às 22 horas para as primeiras 200 pessoas.
Com Brasil Pandeiro. Horário: a partir das 20h. Local: Enredo Botequim. Endereço: Rua Júlia Lacourt Penna, 700, Jardim Camburi, Vitória. Entrada: couvert R$ 15.
Dub's Ruy convida Fredy Macucos. Horário: a partir das 20h. Local: Brizz. Endereço: Rua Judith Maria Tovar Varejão, 411 - Enseada do Suá, Vitória. Entrada: couvert R$ 15 a partir das 19h.
Com Márcia e Victor. Horário: a partir das 17h. Local: Clericot Café. Endereço: Av. José Miranda Machado, 345 - Enseada do Suá, Vitória. Entrada: gratuita.
Espetáculo do Grupo Anônimos. Horário: 19h30. Local: Teatro Virgínia Tamanini, 5º andar, Centro Cultural Sesc Glória. Endereço: Av. Jerônimo Monteiro, 428, Teatro Virgínia Tamanini – Centro de Vitória. Ingressos: a partir de R$ 10, pelo lets eventos ou na bilheteria do local.
A exposição “Aves de Caetés” reúne 40 imagens de aves silvestres e pássaros de quintal registradas por fotógrafos apaixonados pela natureza. Visitação: das 10h às 22h. Local: Boulevard Shopping - Rodovia do Sol, 5000, Itaparica, Vila Velha. Entrada: gratuita.
A Galeria de Arte e Pesquisa (GAP) da Ufes reúne cerca de 100 peças cotidianas e ritualísticas de povos ancestrais africanos. Horário: das 9h às 12h e das 13h às 17h. Local: Galeria de Arte e Pesquisa. Endereço: Avenida Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória. Entrada: gratuita.
Parque com parede de escalada, piscina de espuma, camas elásticas para saltos, basquete, swing ball, batalha de cotonetes, half pipe e desafio ninja. Horário: de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 12h às 21h. Faixa etária: a partir de 2 anos. Menores de 4 anos e 11 meses devem estar acompanhados por um adulto. Ingressos: a partir de R$ 49,90 (meia). Endereço: Shopping Praia da Costa, Avenida Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.
Boliche com oito pistas, jogos eletrônicos, sinucas, espaço kids e restaurante. Horário de funcionamento: de segunda a sexta, das 17h à 0h. Sábado e domingos, das 12h à 0h. Valor: R$ 129,90 por 1h (no máximo 6 pessoas). Endereço: Shopping Mestre Álvaro, na Avenida João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra.
Parque de camas elásticas, com parede de escaladas e muitas atividades divertidas. Horário de funcionamento: de segunda a sábado, das 10h às 22h. Domingos e feriados, das 13h às 21h. Local: Shopping Moxuara, Piso L2. Ingressos: a partir de R$ 25 (15 minutos).
