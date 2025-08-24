Domingou no ES

Agenda: Padre Fábio de Melo e Projeto Patrimônio Vivo encerram o fim de semana no ES

Viana Beer, Expo Linhares e Festival Parque Aberto são outras opções culturais

Publicado em 24 de agosto de 2025 às 05:00

Especial Viva Colatina 104 anos Com shows de Pagode Iluminar, Redentores e Padre Fábio de Melo. Horário: a partir das 17h30. Local: Área Verde de Colatina. Entrada: gratuita.

Projeto Patrimônio Vivo O Centro de Vitória será palco de uma verdadeira imersão na cultura popular do Espírito Santo. Na Praça João Clímaco, ao lado do Palácio Anchieta, o Projeto Patrimônio Vivo vai promover o encontro de 20 manifestações culturais pesquisadas e registradas ao longo do último ano, em uma programação gratuita que inclui apresentações artísticas, rodas de conversa, oficinas e intercâmbio entre mestres da tradição. Horário: a partir das 9h. Local: Praça João Clímaco, ao lado do Palácio Anchieta. Entrada: gratuita.

Dia da Rendeira Evento reúne artistas e artesões em comemoração ao Dia da Rendeira de Vila Velha. Horário: a partir das 11h. Local: Mercado Mix. Endereço: Avenida Vasco Coutinho, 42 – Barra do Jucu. Entrada: gratuita.

Expo Linhares Com rodeio e shows de Sambolada, Victor Seidel, Pedro Mendes e Thiago Azevedo. Horário: a partir das 17h. Local: Parque de Exposições, no bairro Interlagos. Entrada: gratuita.

Academia Jovem Concertante Apresentação da Orquestra composta por 25 jovens e regência de Marcos Arakaki. Horário: a partir das 18h. Local: Teatro Sesc Glória. Endereço: Avenida Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória. Entrada: gratuita.

Parque Aberto Show de Mahmundi, Feira Curva, Praça de Alimentação, yogo e mais. Horário: a partir das 8h. Local: Parque Cultural Casa do Governador. Endereço: R. Santa Luzia, s/n - Praia da Costa, Vila Velha. Entrada: gratuita, com retirada de ingressos pelol site do local.

Semifinais do Festival Primavera Teresense Com Manfredo, Kell do Cavaco e Vitu, além da apresentação do DJ Rastafloyd. Horário: a partir das 11h. Local: Rua do Lazer - Santa Teresa. Entrada: gratuita.

4º Viana Beer Música com Rastaclone e Beatloocks, dança, gastronomia e cervejas artesanais. Horário: a partir das 18h. Local: Praça Expedicionário Jerônimo Leite, em Viana Sede. Entrada : gratuita.

Cafezin Com Glauco, Frazão, Samba Soul, Breno e Bernardo, Beleite e DJ GG. Horário: a partir das 17h. Local: Café de Lá Musique, Vila Velha. Endereço: Av. Est. José Júlio de Souza, 310 - Itapuã, Vila Velha. Entrada: a partir de R$ 40, pelo onticket.

Música ao vivo MPB na Calçada Com Arquivix. Horário: a partir das 17h. Local: Pub 426. Endereço: Rua João da Cruz, 370 - Praia do Canto, Vitória. Entrada: gratuita.

Brasil Pandeiro Samba de Raiz e Choro Brasil Pandeiro. Horário: a partir das 13h. Local: Brizz. Endereço: Rua Judith Maria Tovar Varejão, 411 - Enseada do Suá, Vitória. Entrada: gratuita.

Pagode do Correria Com DJ Edicley, D'Moleque e Nesse Clima. Horário: a partir das 22h. Local: Correria Music Bar. Endereço: Avenida Estudante José Júlio de Souza, 740 - Praia de Itaparica, Vila Velha. Entrada: free até 23h.

Ressa do Vital na Laje Com Pele Morena e Samba DM. Horário: a partir das 17h. Local: Repique Samba Lounge. Endereço: Avenida Dante Michelini, 2400 - Mata da Praia, Vitória. Ingressos: lista R$ 30.

Deixa em off Com Frazão, Thayane Oliver, Suelen Nascimento e DJ CG. Horário: a partir das 20h. Local: Gordinho Praia do Canto. Endereço: Rua Joaquim Lírio, 823 - Praia do Canto, Vitória. Entrada: gratuita até às 22h.

Teatro Tarde encantada Com o teatro da Rapunzel. Horário: sessões às 15h e 16h. Local: Shopping Praia da Costa, Piso L1. Endereço: Av. Dr. Olivio Lira, 353 - Nº 353 - Praia da Costa, Vila Velha. Entrada: gratuita, com retirada de ingressos pelo site do shopping.

Diversão no Mestre Com teatro do Sítio do Picapau Amarelo. Horário: a partir das 17h. Local: Shopping Mestre Álvaro, Espaço Diversão no Mestre, Piso L2. Endereço: Av. João Palácio, 300 - Eurico Salles, Serra. Entrada: gratuita.

Frozen Apresentação do Teatro Campanelli. Horário: 15h e 17h. Local: Teatro Campanelli. Endereço: Rua Luiz Gonzáles Alvarado, 75, Enseada do Suá, Vitória. Ingressos: a partir de R$ 30, pelo sympla.

Festival de Esquetes Apresentação de trabalhos criados por alunos da Oficina de Atores Abel Santana. Horário: 19h. Local: Sala Abel Santana. Endereço: Av. Dante Michelini, 501 - Loja térreo - Jardim da Penha, Vitória. Ingressos: R$ 50, pelo sympla.

Dança Espetáculo Travessia Apresentação da história de Félicie, que transforma tropeços em dança. Horário: 15h e 17h. Local: Casa da Músca Sônia Cabral. Endereço: Rua São Gonçalo - Centro, Vitória. Entrada: gratuita.

Exposição Aves de Caetés O Boulevard Shopping Vila Velha recebe a exposição “Aves de Caetés”, que reúne 40 imagens de aves silvestres e pássaros de quintal registradas por fotógrafos apaixonados pela natureza. A visitação acontece até 15 de setembro e é gratuita. Horário: de 9h às 21h. Local: Boulevard Shopping Vila Velha, Itaparica. Endereço: Rod. do Sol, 5000, Itaparica, Vila Velha.

Poesias Em comemoração aos 24 anos da Associação dos Ceramistas do Espírito Santo (Cerames), a mostra "Poesias" apresenta esculturas, painéis e peças utilitárias que traduzem a poética da cerâmica. Até 24 de setembro. Horário: segunda a sexta: 10h às 18h; sábados: 10h às 14h. Onde: Casa Porto das Artes Plásticas - Praça Manoel Silvino Monjardim, 66, Centro Histórico de Vitória. Entrada gratuita

Para nadar é preciso vencer o mar Exposiçãol do artista carioca José Bechara, na Galeria Belchior Paulo, em Nova Almeida. Quando: até 18 de janeiro de 2026. Horário: terça a domingo / 9h30 às 17h30. Onde: Centro de Interpretação Aldeia de Reis Magos – Nova Almeida, Serra. Entrada gratuita

Arte Africana: Máscaras e Esculturas A Galeria de Arte e Pesquisa (GAP) apresenta peças da Coleção África, pertencente à editora BEI, com máscaras, esculturas e objetos de uso cotidiano e ritualístico que representam a arte tradicional africana. Até 17 de outubro. Horário: terça a sexta: 9h às 12h e 13h às 17h. Onde: Galeria de Arte e Pesquisa (GAP) - Vitória. Entrada gratuita.

7ª Exposição de Abelhas Nativas sem Ferrão Com uma série de atividades educativas voltadas à valorização da biodiversidade e da meliponicultura. Horário: 9h às 17h. Local: Anfiteatro do Parque Botânico Vale. Endereço: Avenida dos Expedicionários, s/n, Jardim Camburi, Vitória. Entrada: gratuita.

Diversão WOW Park Parque com parede de escalada, piscina de espuma, camas elásticas para saltos, basquete, swing ball, batalha de cotonetes, half pipe e desafio ninja. Horário: de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 12h às 21h. Faixa etária: a partir de 2 anos. Menores de 4 anos e 11 meses devem estar acompanhados por um adulto. Ingressos: a partir de R$ 49,90 (meia). Endereço: Shopping Praia da Costa, Avenida Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.

Vila Parque Boliche Boliche com oito pistas, jogos eletrônicos, sinucas, espaço kids e restaurante. Horário de funcionamento: de segunda a sexta, das 17h à 0h. Sábado e domingos, das 12h à 0h. Valor: R$ 129,90 por 1h (no máximo 6 pessoas). Endereço: Shopping Mestre Álvaro, na Avenida João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra.

Fire Jump Parque de camas elásticas, com parede de escaladas e muitas atividades divertidas. Horário de funcionamento: de segunda a sábado, das 10h às 22h. Domingos e feriados, das 13h às 21h. Local: Shopping Moxuara, Piso L2. Ingressos: a partir de R$ 25 (15 minutos).

Happy On Ice Patinação Pista de patinação no gelo com 171m² de extensão para a diversão de crianças e adultos. Data: até 31 de agosto. Horário: Segunda a sábado, das 10h às 22h, Domingos e feriados, das 12h às 21h. Idade permitida: a partir de 5 anos para patinar; de 2 a 4 anos no trenó. Valores: R$ 60 (30 minutos de patinação); R$ 30 (5 minutos no trenó); R$ 8 (meias). Local: Shopping Praia da Costa, Praça de Eventos, Piso L1. Endereço: Avenida Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.

Parque do Unicórnio Infláveis, piscina de bolinha, área de desenhos e circuitos. Valor: R$ 40, tempo: 30 minutos (R$ 1 o minuto adicional). Ingresso: R$ 75, tempo: livre. Data: todos os dias, até 31 de agosto. Horário: segunda a sexta, de 10h às 22h. Sábado e véspera de feriado, de 10h às 23h. Domingo 11h às 22h. Local: Shopping Montserrat, Praça de Eventos, Piso L1.

Arena Space Tron Brinquedão temático com escorregador, obstáculos, piscina de bolinhas e mais. Data: todos os dias, até setembro. Horário: segunda a sábado de 10h às 22h; domingos e feriados de 13h às 21h. Valores: a partir de R$ 30 por 15 minutos. Local: Shopping Moxuara. Endereço: Avenida Mário Gurgel, 5353, São Francisco, Cariacica.

II Cubo de Barro ES 2025 Competição para resolver cubos mágicos no menor tempo possível. Horário: das 9h às 19h. Local: Shopping Moxuara. Endereço: Av. Mário Gurgel, 5353 - São Francisco, Cariacica. Entrada: gratuita para asssistir, R$ 30 para competir.

Diversão na Praça Com circuito de castelo, dança de estátua, pula pula e muito mais. Horário: das 17h às 20h. Local: Shopping Praia da Costa, piso L1, em frente à Praça de Eventos. Endereço: Av. Dr. Olivio Lira, 353 - Nº 353 - Praia da Costa, Vila Velha. Entrada: gratuita.

