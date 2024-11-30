Agenda no ES: Oswaldo Montenegro, 3030 e Zé Geraldo agitam o sábado (30)

Shows
Oswaldo Montenegro
Celebrando 50 anos de estrada, Oswaldo Montenegro se apresenta no Espaço Patrick Ribeiro. Data: 30 de novembro de 2024 (sábado). Horário (abertura): 20h30. Horário (início): 21h30. Ingressos: cadeira a partir de R$120 (meia entrada) e mesa a partir de R$1200 pelo site Blueticket. Endereço: Av. Roza Helena Schorling Albuquerque, s/n, Novo Aeroporto de Vitória.
Reggae Sunset
Com 3030, Herança Negra, Som de Brothers e Breeza. Data: 30/11 (sábado). Abertura dos portões: 17h Local: Silvas Beach Club. Ingressos: R$ 100 (frontstage, inteira), R$ 50 (frontstage, meia entrada), R$ 90 (frontstage duplo). Vendas: LeBillete. Avenida Espírito Santo, 197, Praia de Carapebus.
Orquestra Sinfônica do Estado do Espírito Santo
Para encerrar a 12ª edição do Festival de Música Erudita com chave de ouro, os vencedores do Concurso de Canto Natércia Lopes se apresentarão ao lado da Orquestra Sinfônica do Estado do Espírito Santo e da própria Natércia, cantora lírica capixaba homenageada por esta iniciativa. Data: dia 30 de novembro, às 20h. Local: Teatro SESC Glória. Os ingressos podem ser retirados gratuitamente pelo Sympla (link na bio). Avenida Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória.
Especial
Apiacá Fest
Apiacá Fest na praça ao lado da Prefeitura de Apiacá, com feira de produtos artesanais, como os de vestuário e gastronomia, e atrações musicais. Horário: a partir das 17h. Atrações: Abertura da feira (17h), Show com Fino Tom (19h), Show com Mundo & Cia (21h).
Cine Beco no Território do Bem
Cinema vai até o Território do Bem por meio do Cine Beco, cineclube realizado pelo Coletivo Beco e pelo Instituto Conexão Perifa, entidades da sociedade civil que atuam na região. Sessão Adolescente e Jovem - Data: 30 de novembro de 2023. Horário: 19h. Local: Sede do Banco Bem (Rua Tenente Setúbal, 93 São Benedito, Vitória). Filme: Ó Pai Ó 2 (longa-metragem, 2023, estrelado por Lázaro Ramos).
Expocervi - Exposição do Polo Cervejeiro de Viana
A programação do evento inclui a abertura (18h), seguida pelo Desfile da Realeza (19h30), show de Zé Geraldo (20h), sangria do barril (22h20) e show com Luiz Paulo Forrozão (22h30). O encerramento está previsto para (0h20). Data: de 29 de novembro a 1º de dezembro de 2024. Entrada gratuita. Local: no Parque de Exposições de Viana Sede. Avenida Beira-rio, 353, Santa Terezinha, Viana.
8ª República do Rock
Com Meia Vida, The Eugenes, Camisa Rock Band, Dona Léa e Big Bat Blues Band na Praça Therezinha Grecchi. Gratuito. Horário: 16h30. Avenida Pres. Costa e Silva, Republica, Vitória.
2ª edição do Projeto Chora Barra
A segunda edição do Projeto Chora Barra, que promove o estilo musical chorinho na Barra do Jucu, começou no sábado, 09 de novembro. Serão seis meses de aulas práticas de cavaquinho, violão e pandeiro, e apresentações musicais na comunidade, uma agenda que se estende até abril de 2025. Dia 30/11 (sábado), 9h: oficinas de cavaquinho, pandeiro e violão; 14h: roda de choro com professores e alunos; 15h: Grupo Carne de Gato. Local: República da Barra Bistrô, Rua Vasco Coutinho, 42, Barra do Jucu. Entrada gratuita.
Festival de filmes de Ciências
O Science Film Festival é uma celebração da comunicação científica no Sudeste e Sul da Ásia, América do Sul, África e Oriente Médio. Em uma colaboração com parceiros locais, ele promove a educação científica e facilita a conscientização sobre questões científicas, tecnológicas e ambientais contemporâneas através de filmes internacionais com atividades educacionais. Data: 30/11 (sábado). Horário: 15h. Local do evento: Sesc Glória. Gratuito. Avenida Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória.
19º Festival de Cinema Italiano no Brasil
Sinopse: Resistindo ao tempo e passando de geração em geração, as canções ocupam um lugar importante no coração das crianças e adultos no Brasil e no mundo. Depoimentos de amigos e parceiros para celebrar os 56 anos de carreira de Antonio Pecci, conhecido artisticamente como “Toquinho”. Com raras imagens de arquivos de shows, entrevistas, vídeos na Itália e depoimentos de amigos, o documentário revivi momentos marcantes da carreira de Toquinho. Horário: 16h. Gratuito. Local do evento: Sesc Glória. Avenida Jerônimo Monteiro, 428 - Centro, Vitória.
Festas e baladas
Envolvência Club
Com ML da Vila, Karolla, Egeo e Cadu, a partir das 22h, na Selva. Rua Sete de Setembro, 493 - Centro, Vitória. Ingressos: R$ 30, à venda no site da Zigtickets.
Gordinho Praia do Canto
Com Maycon Sarmento e Pagolife, no Gordinho Praia do Canto, a partir das 20h. Entrada gratuita até às 21h. Rua Joaquim Lírio, 823, Praia do Canto, Vitória.
Do Samba ao Hip Hop
Com Banda 522, DJ Relima e B2B Maholic, no Brizz, a partir das 20h. Ingressos (2° lote): R$ 15. Rua Judith Maria Tovar Varejão, 411, Enseada do Suá.
Thunder Underground
Com Em chamas, Doggiebite, Guitarria, Purple Sabbath, Deep purple, The Devil's - Heavy metal, Diagrama - Hardcore, Numdoxeigs - Punk.DJs, drinks especiais e entrada gratuita, no Correria Music Bar. Avenida Est. José Júlio de Souza, 740 - Praia de Itaparica, Vila Velha. Entrada gratuita.
Dixcaradax
Com Electro, Funk, Electro Pop, House e Minimal no Bolt, a partir das 22h. Entrada: R$ 30 a noite toda. Rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória.
Marshmallow
Com Faria, Sabino, Brenne, Tallyson e Thatsduds partir das 22h, no Fluente. Entrada: R$ 40. Avenida Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória.
Samba I love
Com Samba Jr, Pagolife e DJ Gustavo o Brabo, a partir das 21h, no Gordinho Sambão. Entrada gratuita até às 23h. Avenida Dário Lourenço de Souza, Maria Cyprestes, Vitória.
Mãe Joana – Roda de Samba
Com Samba Júnior e D´Moleque. Local: Mãe Joana – Quiosque Encontro da Ilha. Data: Sábado, dia 30 de novembro. Horário: 17h. Endereço: Avenida Dante Michelini, 4740, Jardim Camburi. Valor: R$ 30 antecipado e R$ 35 na hora.
Música ao vivo
Som no Praia
Praia Show ao vivo com Leão Magno. Data: sábado (30). Local: Praça de Alimentação, Shopping Praia da Costa Horário: a partir das 13h. Gratuito.
Pub 426
Com Saulo Simonassi, às 21h, no Pub 426, em Vitória. Rua João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória.
Baile do sindico
Will Black canta Tim Maia e Jorge Ben Jor, a partir das 20h, na Casa de Bamba. Couvert: R$ 10 por pessoa. Rua Gama Rosa, 154, Centro, Vitória.
Shopping Jardins
Serviço: Shows de samba, pagode, sertanejo, pop rock e axé, descontos de Back Friday, descontos nas sessões de cinema, além de programação infantil com mini trio e fotos com Papai Noel. Data: 29 e 30 de novembro Local: Shopping Jardins Horário: sexta, a partir das 17h; sábado a partir das 13h. Informações: (27) 3314-5000.
Teatro
Os Mambembes
Peça tem no elenco Cláudia Abreu, Deborah Evelyn, Julia Lemmertz, Leandro Santanna, Orã Figueiredo e Paulo Betti. Sinopse: O texto é baseado na comédia escrita por Artur Azevedo, sobre as aventuras de atores e atrizes de teatro. Por que insistem, contra todas as dificuldades? Que atração mágica é essa que gruda os olhos do espectador na cena? Essa pergunta foi formulada há 120 anos no clássico da dramaturgia brasileira: O Mambembe. Dias 29 e 30 de novembro, em Vila Velha – No Parque da Prainha a partir das 19h30. Gratuito.
Ninguém Dirá que é Tarde Demais
Sinopse: Sob a direção de Amir Haddad e com texto de Pedro Medina, a peça explora com leveza e humor o amor na terceira idade durante o isolamento social da pandemia. Arlete Salles volta aos palcos acompanhada de Edwin Luisi, seu filho Alexandre Barbalho e seu neto Pedro Medina. Horário: 20h. Ingressos a partir de R$ 19,50, bilheteria da Ufes e pelo Sympla. Local: Teatro Universitário – UFES. Avenida Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória.
Exposições
Praia do Canto: Memórias e afetos
Até 1º de dezembro, na Casa Senac. Av. Saturnino de Brito, 1240, Praia do Canto, Vitória. Visitação (exceto feriados): de quarta a sexta, das 10h às 19h; sábado, das 10h às 18h; domingo, das 10h às 16h. Visitas mediadas (individuais ou em grupos de até 20 pessoas cada um): de quarta a sexta (escolas) e de quarta a domingo (espontâneas), por meio de agendamento Mais informações: (27) 3232-4765. Entrada gratuita. Classificação livre.
Favela é Giro
Com curadoria de Bruna Gregório, a exposição é uma elaboração do Museu das Favelas e visa levar a arte contemporânea periférica para diversas regiões do Brasil. Período em cartaz: De 13/11 a 15/12. Funcionamento: Terça a sexta, das 10h às 18h | Sábado e domingo, das 10h às 16h. Classificação indicativa: Livre. Entrada gratuita. Local: Museu de Arte do Espírito Santo Dionísio Del Santo (MAES). Endereço: Av. Jerônimo Monteiro, 631 - Centro, Vitória.
A era da Imagem Analógica
Já pensou em “entrar” em uma câmera fotográfica? Conhecer por dentro como a mágica do registro da luz acontece… ou melhor: a ciência da câmera escura! Isso é possível na exposição “A Era da Imagem Analógica”. Período: 28 de setembro 2024 a 24 de janeiro de 2025. Visitação: de quarta a sábado, das 10h às 20h. Entrada gratuita / Classificação livre. Local: Centro Cultural Sesc Glória, 4º pavimento – Avenida Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória.
Mostra Maria Verônica da Pas de Fotografia
Mostra Maria Verônica da Pas de Fotografia é parte da programação do Festival Reencontros. Dias e horários: Terça a sexta-feira, das 9h às 17h sábados, das 9h às 13h. Período expositivo: até 20 de dezembro de 2024. Local: Museu Capixaba do Negro Verônica da Pas (MUCANE). Avenida República, 121, Centro, Vitória.
Diversão
Diversão na Praça
Oficina de guirlanda natalina. Data: Sábado (30). Horário: 17h às 20h. Local: Shopping Praia da Costa, piso L3, em frente ao Kinoplex. Gratuito, com retirada de ingresso por meio do aplicativo do Shopping Praia da Costa.
WOW Park
Parque com parede de escalada, piscina de espuma, camas elásticas para saltos, basquete, swing ball, batalha de cotonetes, half pipe e desafio ninja. Horário: de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 12h às 21h. Faixa etária: a partir de 2 anos. Menores de 4 anos e 11 meses devem estar acompanhados por um adulto. Ingressos (meia): 50 minutos - R$ 59,90; 30 minutos - R$ 49,90. Shopping Praia da Costa, Piso L3. Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.
Vila Parque Boliche
Boliche com oito pistas, jogos eletrônicos, sinucas, espaço kids e restaurante no Shopping Mestre Álvaro. Funcionamento: de segunda a sexta, das 17h à 0h. Sábado e domingos, das 12h à 0h. Valor: R$ 129,90 por 1h (no máximo 6 pessoas). Avenida João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra.
Decoração de Natal – Circo do Noel
Decoração conta com tobogã gigante em espiral de mais de 5 metros que conecta os Pisos L2 e L1, árvore de Natal de 12 metros de altura, escorregador de madeira, brinquedo gira-gira, pula-pula e um banco para fotos com a árvore de Natal. Além disso, o Papai Noel também está presente no espaço para encontrar os visitantes. Data: todos os dias. Horário da decoração de Natal: segunda a sábado de 10h às 22h, domingos e feriados de 14h às 21h. Horário do Papai Noel: 13h às 17h e de 18h às 21h. Local: Shopping Praia da Costa. Atrações pagas: Brinquedão com piscina de bolinhas a partir de R$ 35,00 por 20 minutos, escorregador em espiral a partir de R$ 5,00 por três descidas. Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.
Circo do Noel
Apresentação circense de Mímica, Malabrismo e Reprises circenses. Data: sábado (30). Sessões às 15h30 e 16h30. Piso L1 - Praça de Eventos, Shopping Praia da Costa. Gratuito.
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