Espetáculo de Arlete Salles chega a Vitória com ingressos a partir de R$ 19,50

Espetáculo de Arlete Salles chega à Vitória Crédito: Guga Melgar / Divulgação

Aos amantes de teatro, HZ trouxe uma dica especial: o aclamado espetáculo "Ninguém Dirá Que É Tarde Demais", estrelado por Arlete Salles e Edwin Luisi. A peça, com direção de Amir Haddad, será apresentada no Teatro Universitário da UFES nos dias 29 e 30 de novembro e 1º de dezembro. Os ingressos já estão disponíveis, com preços a partir de R$ 19,50.

Após o sucesso na novela “Família É Tudo”, Arlete Salles retorna aos palcos com uma performance marcante. O espetáculo é escrito pelo neto de Arlete, Pedro Medina, e também conta com a participação do filho da atriz, Alexandre Barbalho. “Estou navegando em sentimentos diversos e emoções fortes. Sinto muita felicidade e admiração em ver o meu neto se aproximando dessa profissão, crescendo de forma potente. Não apresentaria meu neto como dramaturgo, se não tivesse confiança no talento dele”, conta Arlete.

O espetáculo, que já conquistou mais de 300 mil espectadores em suas temporadas anteriores, aborda o amor na terceira idade durante o isolamento social da pandemia de Covid-19, com uma abordagem leve e cômica. A trama envolve Luiza (Arlete Salles) e Felipe (Edwin Luisi), vizinhos que, sem saber, desenvolvem uma relação cheia de implicações e descobertas.

“Estou muito feliz de poder mostrar meu trabalho como dramaturgo”, revela Pedro Medina. "Minha avó é uma colega de cena fantástica. Uma atriz que admiro muito. Tem sido muito bom estar com ela. E meu pai é aquela segurança. Sempre troquei com ele minhas questões relacionadas ao texto."

O aclamado espetáculo "Ninguém Dirá Que É Tarde Demais", estrelado por Arlete Salles e Edwin Luisi Crédito: Guga Melgar / Divulgação

Amir Haddad, um dos diretores mais premiados e influentes do teatro brasileiro, reforça a importância do teatro como um meio de esclarecimento e inspiração: “Gosto de fazer um teatro esclarecedor. O teatro tem a função de iluminar as pessoas. E digo para todos: ninguém dirá que é tarde demais para alguma coisa. Sempre é o momento de colocar em prática o desejo”.

"Ninguém Dirá Que É Tarde Demais" promete ser uma experiência teatral inesquecível para o público de Vitória. As apresentações ocorrerão na sexta e sábado às 20h, e no domingo às 17h. Os ingressos podem ser adquiridos tanto online quanto na bilheteria do teatro, que funciona de terça a sexta, das 14h às 19h.

SERVIÇO: "Ninguém Dirá Que É Tarde Demais"