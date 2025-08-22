Editorias do Site
Redes Sociais

Agenda cultural: sexta (22) tem show de Saulo e Wesley Safadão no ES

E não acabou: Durval Lelys, César Menotti e Fabiano e diversas outras atrações completam a programação

Julia Galter

Estagiária / [email protected]

Publicado em 22 de agosto de 2025 às 06:00

Especial

  • O cantor Saulo é atração confirmada no Vital 2025

    Vital 2025

    A primeira noite da micareta terá show da Timbalada, Saulo e Durval Lelys, além de diversas atrações nos camarotes como Banda Eva, Cat Dealers, MC Rodrigo do CN e muito mais. Horário: a partir das 20h. Ingressos: a partir de R$ 55,00 (arquibancada). Vendas pelo blueticket. Local: Sambão do Povo, na Avenida Dário Lourenço de Souza, Mário Cypreste, Vitória. 

  • O cantor Wesley Safadão

    Aniversário de Colatina

    Colatina celebra seus 104 anos com shows de Breno e Bernardo, Pedro e Willian, Wesley Safadão e Maycon Sarmento. Horário: a partir das 19h30. Local: Área Verde de Colatina. Entrada: gratuita.

  • cesar menotti e fabiano

    Expo Linhares

    Com rodeio e shows de João Vitor e Vinicius, Congo São Benedito Regência, Palminha da Mão, Laura Viana, Felipe Fantin, Manu Bahtidão, César Menotti e Fabiano e DJ Igor Lemos. Evento acontece até domingo (24). Horário: a partir das 18h. Local: Parque de Exposições, no bairro Interlagos. Entrada: gratuita.

  • Biblioteca Municipal Adelpho Poli Monjardim: programação especial de aniversário

    Viagem pela Literatura

    Com contação de histórias e lançamento do livro "Lendas do Caparaó", em homenagem ao Dia Nacional do Folclore. Horário: de 9h às 14h. Local: Biblioteca Municipal Adelpho Poli Monjardim. Endereço: Rua Muniz Freire, 23, Centro de Vitória. Entrada: gratuita.

  • Concurso de Quadrilhas da Serra começa neste sábado (16) com entrada gratuita

    Serraiá

    O Serraiá Supermercados BH é um concurso de quadrilhas em Nova Almeida, na Serra. Horário: de 16h às 23h. Local: Nova Almeida. Entrada: gratuita.

  • O cantor capixaba Dan Abranches

    Lançamento do álbum “Agridoce” de Dan Abranches

    Dan Abranches lança seu álbum com a participação de Elaine Augusta. Horário: de 20h às 21h30. Local: Sesc Glória, na Avenida Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória. Ingressos: a partir de R$ 10, pelo lets.events.

  • Semifinais do Festival Primavera Teresense

    Com Filipe Benedito, Flavio Novelli e Ana Pedrini, além de show de Red Rock Band. Horário: a partir das 18h. Local: Rua do Lazer, em Santa Teresa. Entrada: gratuita.

  • Cantora Dona Fran

    Festival de Rock Antônio Gonçalves – Tributo

    Com Dona Fran, Gabriel Nunes & The Parasites. Horário: a partir das 18h30. Local: Praça de alimentação do Shopping Jardins. Endereço: Rua Carlos Eduardo Monteiro de Lemos, 262, Jardim da Penha. Entrada: gratuita.

  • 4º Viana Beer

    Com música, gastronomia e cervejas artesanais. Horário: a partir das 19h. Local: Praça Expedicionário Jerônimo Leite, em Viana Sede. Entrada: gratuita.

Música ao vivo

  • Brizz, espaço gastronômico e cultural na Enseada do Suá, em Vitória

    Eternos do Rock

    Com Cadu Caruzo e Dário Aron, no tributo a Renato Russo e Cazuza. Horário: a partir das 18h. Local: Brizz. Endereço: Rua Judith Maria Tovar Varejão, 411. Entrada: couvert R$ 20 após às 19h. 

  • Grupo Leqsamba

    Esqueminha

    Samba Jr., Leqsamba e DJ Fabrício V. Horário: a partir das 21h. Local: Gordinho Sambão. Endereço: Avenida Dário Lourenço de Souza - Maria Cyprestes, Vitória. Entrada: de graça até às 23h.

  • Trovão Tropical

    Com Soft Soup, Cic, Danib, Marilos, Lefreak e Reblin. Horário: a partir das 21h. Local: A Selva. Endereço: Rua Sete de Setembro, 493 - Centro, Vitória. Entrada: de graça até às 23h, após R$ 20. 

  • Pub 426

    Música ao vivo com Banda Trilha. Horário: a partir das 21h. Local: Pub 426. Endereço: Rua João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória. Entrada: gratuita.

  • Barlavento

    Ritmado

    Com Baduh, Staney e ML da Vila. Horário: a partir das 19h. Local: Barlavento. Endereço: Avenida Dante Michelini, Quiosque 01, Jardim da Penha, Vitória. Ingressos: R$ 25.

  • MPB na Curva

    Com Vinicius Caranga. Horário: das 17h às 21h. Local: Clericot Café. Endereço: Avenida José Miranda Machado, 345 - Enseada do Suá, Vitória. Entrada: gratuita. 

  • Lilian Lomeu

    Pagode do Andin

    Com Andin Soares, Leozinho e Lilian Lomeu, no aquecimento para o Vital. Horário: a partir das 19h. Local: Mãe Joana Botequim. Endereço: Avenida Dante Michelini, 4740 - Jardim Camburi, Vitória. Entrada: liberada até ás 21h.

  • Casa Caipora

    Afronta apresenta: lançamento do clipe 'Enxame de Pragas" e Pocket Show. Horário: a partir das 19h. Local: Casa Caipora. Endereço: Rua Nestor Gomes, 168, Centro, Vitória. Entrada: gratuita. 

  • Motor Rockers

    Com Rockbrow e Picnicdogs. Horário: a partir das 20h. Local: Motors Rockers. Endereço: Rua João da Cruz, 241 - Praia do Canto. Entrada: gratuita.

  • Correria Music Bar em Vila Velha

    Wandinha Fest

    Com música macabra, gótico, new wave, emo e muito mais. Horário: a partir das 22h. Local: Correria Music Bar. Endereço: Avenida Estudante José Júlio de Souza, 740 - Praia de Itaparica, Vila Velha. Entrada: gratuita, com retirada de ingressos pelo clubedoingresso.

  • Grupo Leqsamba

    I am the samba

    Com Samba Jr., Leqsamba e DJScoob. Horário: a partir das 20h. Local: Gordinho Praia do Canto. Endereço: Rua Joaquim Lírio, 823, Praia do Canto, Vitória. Entrada: gratuita até às 23h.

  • Música ao vivo no Masterplace Mall

    Com Jardel Sanfoneiro e Jeferson Passamani. Horário: a partir das 18h. Local: Masterplace Mall. Endereço: Avenida Nossa Sra. da Penha, 2150, Barro Vermelho, Vitória. Entrada: gratuita.

Cinema

  • “Mais pesado é o céu”

    No Sala de Cinema Cariê Lindenberg, no Sesc Glória. Horário: 18h30. Entrada: gratuita, com retirada de ingressos pelo lets.events.

  • “O Dia que Te Conheci"

    Sala de cinema Marien Calixte, no Sesc Glória. Horário: 17h30. Entrada: gratuita, com retirada de ingressos pelo lets.events.

  • Cine Sesc Sobremesa

    Com exibição de “Nossa mãe era atriz”. Horário: 12h30. Local: Sala de cinema Marien Calixte - Sesc Glória. Endereço: Avenida Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória.

Exposição

  • Aves de Caetés

    O Boulevard Shopping Vila Velha recebe a exposição “Aves de Caetés”, que reúne 40 imagens de aves silvestres e pássaros de quintal registradas por fotógrafos apaixonados pela natureza. A visitação acontece até 15 de setembro e é gratuita. Horário: de 9h às 21h. Local: Boulevard Shopping Vila Velha, Itaparica. Endereço: Rod. do Sol, 5000, Itaparica, Vila Velha.

  • Poesias

    Em comemoração aos 24 anos da Associação dos Ceramistas do Espírito Santo (Cerames), a mostra "Poesias" apresenta esculturas, painéis e peças utilitárias que traduzem a poética da cerâmica. Até 24 de setembro. Horário: segunda a sexta: 10h às 18h; sábados: 10h às 14h. Onde: Casa Porto das Artes Plásticas - Praça Manoel Silvino Monjardim, 66, Centro Histórico de Vitória. Entrada gratuita

  • Para nadar é preciso vencer o mar

    Exposição do artista carioca José Bechara, na Galeria Belchior Paulo, em Nova Almeida. Quando: até 18 de janeiro. Horário: de 9h30 às 17h30. Onde: Centro de Interpretação Aldeia de Reis Magos, Nova Almeida, Serra. Entrada gratuita

Diversão

  • WOW Park

    Parque com parede de escalada, piscina de espuma, camas elásticas para saltos, basquete, swing ball, batalha de cotonetes, half pipe e desafio ninja. Horário: de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 12h às 21h. Faixa etária: a partir de 2 anos. Menores de 4 anos e 11 meses devem estar acompanhados por um adulto. Ingressos: a partir de R$ 49,90 (meia). Endereço: Shopping Praia da Costa, Avenida Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.

  • Vila Parque Boliche

    Boliche com oito pistas, jogos eletrônicos, sinucas, espaço kids e restaurante. Horário de funcionamento: de segunda a sexta, das 17h à 0h. Sábado e domingos, das 12h à 0h. Valor: R$ 129,90 por 1h (no máximo 6 pessoas). Endereço: Shopping Mestre Álvaro, na Avenida João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra.

  • Fire Jump

    Parque de camas elásticas, com parede de escaladas e muitas atividades divertidas. Horário de funcionamento: de segunda a sábado, das 10h às 22h. Domingos e feriados, das 13h às 21h. Local: Shopping Moxuara, Piso L2. Ingressos: a partir de R$ 25 (15 minutos).

  • Happy On Ice Patinação

    Pista de patinação no gelo com 171m² de extensão para a diversão de crianças e adultos. Data: até 31 de agosto. Horário: Segunda a sábado, das 10h às 22h, Domingos e feriados, das 12h às 21h. Idade permitida: a partir de 5 anos para patinar; de 2 a 4 anos no trenó. Valores: R$ 60 (30 minutos de patinação); R$ 30 (5 minutos no trenó); R$ 8 (meias). Local: Shopping Praia da Costa, Praça de Eventos, Piso L1. Endereço: Avenida Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.

  • Parque do Unicórnio

    Infláveis, piscina de bolinha, área de desenhos e circuitos. Valor: R$ 40, tempo: 30 minutos (R$ 1 o minuto adicional). Ingresso: R$ 75, tempo: livre. Data: todos os dias, até 31 de agosto. Horário: segunda a sexta, de 10h às 22h. Sábado e véspera de feriado, de 10h às 23h. Domingo 11h às 22h. Local: Shopping Montserrat, Praça de Eventos, Piso L1.

  • Arena Space Tron

    Brinquedão temático com escorregador, obstáculos, piscina de bolinhas e mais. Data: todos os dias, até setembro. Horário: segunda a sábado de 10h às 22h; domingos e feriados de 13h às 21h. Valores: a partir de R$ 30 por 15 minutos. Local: Shopping Moxuara. Endereço: Avenida Mário Gurgel, 5353, São Francisco, Cariacica.

Caro leitor

Esta reportagem foi produzida com total independência editorial por nossa equipe. A Gazeta não tem qualquer responsabilidade sobre alteração de preços dos ingressos, mudança de datas ou cancelamento dos eventos.

Este vídeo pode te interessar

Leia mais

Imagem - Guia do Vital 2025: tudo que você precisa saber para curtir a maior micareta do ES

Guia do Vital 2025: tudo que você precisa saber para curtir a maior micareta do ES

Imagem - Festival gratuito em Santa Teresa terá Zé Geraldo, Biquini e Leoni

Festival gratuito em Santa Teresa terá Zé Geraldo, Biquini e Leoni

Imagem - Pablo comemora 20 anos de carreira com show especial no Kleber Andrade

Pablo comemora 20 anos de carreira com show especial no Kleber Andrade

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Mais recentes

Imagem - Luciana Almeida celebra 60 anos com festa em Vitória; veja fotos

Luciana Almeida celebra 60 anos com festa em Vitória; veja fotos
Imagem - Wine dinner apresenta vinho premiado do Chile em Vitória

Wine dinner apresenta vinho premiado do Chile em Vitória
Imagem - Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 22/08/2025

Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 22/08/2025