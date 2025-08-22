Agenda cultural: sexta (22) tem show de Saulo e Wesley Safadão no ES

Publicado em 22 de agosto de 2025 às 06:00
A primeira noite da micareta terá show da Timbalada, Saulo e Durval Lelys, além de diversas atrações nos camarotes como Banda Eva, Cat Dealers, MC Rodrigo do CN e muito mais. Horário: a partir das 20h. Ingressos: a partir de R$ 55,00 (arquibancada). Vendas pelo blueticket. Local: Sambão do Povo, na Avenida Dário Lourenço de Souza, Mário Cypreste, Vitória.
Colatina celebra seus 104 anos com shows de Breno e Bernardo, Pedro e Willian, Wesley Safadão e Maycon Sarmento. Horário: a partir das 19h30. Local: Área Verde de Colatina. Entrada: gratuita.
Com rodeio e shows de João Vitor e Vinicius, Congo São Benedito Regência, Palminha da Mão, Laura Viana, Felipe Fantin, Manu Bahtidão, César Menotti e Fabiano e DJ Igor Lemos. Evento acontece até domingo (24). Horário: a partir das 18h. Local: Parque de Exposições, no bairro Interlagos. Entrada: gratuita.
Com contação de histórias e lançamento do livro "Lendas do Caparaó", em homenagem ao Dia Nacional do Folclore. Horário: de 9h às 14h. Local: Biblioteca Municipal Adelpho Poli Monjardim. Endereço: Rua Muniz Freire, 23, Centro de Vitória. Entrada: gratuita.
O Serraiá Supermercados BH é um concurso de quadrilhas em Nova Almeida, na Serra. Horário: de 16h às 23h. Local: Nova Almeida. Entrada: gratuita.
Dan Abranches lança seu álbum com a participação de Elaine Augusta. Horário: de 20h às 21h30. Local: Sesc Glória, na Avenida Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória. Ingressos: a partir de R$ 10, pelo lets.events.
Com Filipe Benedito, Flavio Novelli e Ana Pedrini, além de show de Red Rock Band. Horário: a partir das 18h. Local: Rua do Lazer, em Santa Teresa. Entrada: gratuita.
Com Dona Fran, Gabriel Nunes & The Parasites. Horário: a partir das 18h30. Local: Praça de alimentação do Shopping Jardins. Endereço: Rua Carlos Eduardo Monteiro de Lemos, 262, Jardim da Penha. Entrada: gratuita.
Com música, gastronomia e cervejas artesanais. Horário: a partir das 19h. Local: Praça Expedicionário Jerônimo Leite, em Viana Sede. Entrada: gratuita.
Com Cadu Caruzo e Dário Aron, no tributo a Renato Russo e Cazuza. Horário: a partir das 18h. Local: Brizz. Endereço: Rua Judith Maria Tovar Varejão, 411. Entrada: couvert R$ 20 após às 19h.
Samba Jr., Leqsamba e DJ Fabrício V. Horário: a partir das 21h. Local: Gordinho Sambão. Endereço: Avenida Dário Lourenço de Souza - Maria Cyprestes, Vitória. Entrada: de graça até às 23h.
Com Soft Soup, Cic, Danib, Marilos, Lefreak e Reblin. Horário: a partir das 21h. Local: A Selva. Endereço: Rua Sete de Setembro, 493 - Centro, Vitória. Entrada: de graça até às 23h, após R$ 20.
Música ao vivo com Banda Trilha. Horário: a partir das 21h. Local: Pub 426. Endereço: Rua João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória. Entrada: gratuita.
Com Baduh, Staney e ML da Vila. Horário: a partir das 19h. Local: Barlavento. Endereço: Avenida Dante Michelini, Quiosque 01, Jardim da Penha, Vitória. Ingressos: R$ 25.
Com Vinicius Caranga. Horário: das 17h às 21h. Local: Clericot Café. Endereço: Avenida José Miranda Machado, 345 - Enseada do Suá, Vitória. Entrada: gratuita.
Com Andin Soares, Leozinho e Lilian Lomeu, no aquecimento para o Vital. Horário: a partir das 19h. Local: Mãe Joana Botequim. Endereço: Avenida Dante Michelini, 4740 - Jardim Camburi, Vitória. Entrada: liberada até ás 21h.
Afronta apresenta: lançamento do clipe 'Enxame de Pragas" e Pocket Show. Horário: a partir das 19h. Local: Casa Caipora. Endereço: Rua Nestor Gomes, 168, Centro, Vitória. Entrada: gratuita.
Com Rockbrow e Picnicdogs. Horário: a partir das 20h. Local: Motors Rockers. Endereço: Rua João da Cruz, 241 - Praia do Canto. Entrada: gratuita.
Com música macabra, gótico, new wave, emo e muito mais. Horário: a partir das 22h. Local: Correria Music Bar. Endereço: Avenida Estudante José Júlio de Souza, 740 - Praia de Itaparica, Vila Velha. Entrada: gratuita, com retirada de ingressos pelo clubedoingresso.
Com Samba Jr., Leqsamba e DJScoob. Horário: a partir das 20h. Local: Gordinho Praia do Canto. Endereço: Rua Joaquim Lírio, 823, Praia do Canto, Vitória. Entrada: gratuita até às 23h.
Com Jardel Sanfoneiro e Jeferson Passamani. Horário: a partir das 18h. Local: Masterplace Mall. Endereço: Avenida Nossa Sra. da Penha, 2150, Barro Vermelho, Vitória. Entrada: gratuita.
No Sala de Cinema Cariê Lindenberg, no Sesc Glória. Horário: 18h30. Entrada: gratuita, com retirada de ingressos pelo lets.events.
Sala de cinema Marien Calixte, no Sesc Glória. Horário: 17h30. Entrada: gratuita, com retirada de ingressos pelo lets.events.
Com exibição de “Nossa mãe era atriz”. Horário: 12h30. Local: Sala de cinema Marien Calixte - Sesc Glória. Endereço: Avenida Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória.
O Boulevard Shopping Vila Velha recebe a exposição “Aves de Caetés”, que reúne 40 imagens de aves silvestres e pássaros de quintal registradas por fotógrafos apaixonados pela natureza. A visitação acontece até 15 de setembro e é gratuita. Horário: de 9h às 21h. Local: Boulevard Shopping Vila Velha, Itaparica. Endereço: Rod. do Sol, 5000, Itaparica, Vila Velha.
Em comemoração aos 24 anos da Associação dos Ceramistas do Espírito Santo (Cerames), a mostra "Poesias" apresenta esculturas, painéis e peças utilitárias que traduzem a poética da cerâmica. Até 24 de setembro. Horário: segunda a sexta: 10h às 18h; sábados: 10h às 14h. Onde: Casa Porto das Artes Plásticas - Praça Manoel Silvino Monjardim, 66, Centro Histórico de Vitória. Entrada gratuita
Exposição do artista carioca José Bechara, na Galeria Belchior Paulo, em Nova Almeida. Quando: até 18 de janeiro. Horário: de 9h30 às 17h30. Onde: Centro de Interpretação Aldeia de Reis Magos, Nova Almeida, Serra. Entrada gratuita
Parque com parede de escalada, piscina de espuma, camas elásticas para saltos, basquete, swing ball, batalha de cotonetes, half pipe e desafio ninja. Horário: de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 12h às 21h. Faixa etária: a partir de 2 anos. Menores de 4 anos e 11 meses devem estar acompanhados por um adulto. Ingressos: a partir de R$ 49,90 (meia). Endereço: Shopping Praia da Costa, Avenida Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.
Boliche com oito pistas, jogos eletrônicos, sinucas, espaço kids e restaurante. Horário de funcionamento: de segunda a sexta, das 17h à 0h. Sábado e domingos, das 12h à 0h. Valor: R$ 129,90 por 1h (no máximo 6 pessoas). Endereço: Shopping Mestre Álvaro, na Avenida João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra.
Parque de camas elásticas, com parede de escaladas e muitas atividades divertidas. Horário de funcionamento: de segunda a sábado, das 10h às 22h. Domingos e feriados, das 13h às 21h. Local: Shopping Moxuara, Piso L2. Ingressos: a partir de R$ 25 (15 minutos).
Pista de patinação no gelo com 171m² de extensão para a diversão de crianças e adultos. Data: até 31 de agosto. Horário: Segunda a sábado, das 10h às 22h, Domingos e feriados, das 12h às 21h. Idade permitida: a partir de 5 anos para patinar; de 2 a 4 anos no trenó. Valores: R$ 60 (30 minutos de patinação); R$ 30 (5 minutos no trenó); R$ 8 (meias). Local: Shopping Praia da Costa, Praça de Eventos, Piso L1. Endereço: Avenida Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.
Infláveis, piscina de bolinha, área de desenhos e circuitos. Valor: R$ 40, tempo: 30 minutos (R$ 1 o minuto adicional). Ingresso: R$ 75, tempo: livre. Data: todos os dias, até 31 de agosto. Horário: segunda a sexta, de 10h às 22h. Sábado e véspera de feriado, de 10h às 23h. Domingo 11h às 22h. Local: Shopping Montserrat, Praça de Eventos, Piso L1.
Brinquedão temático com escorregador, obstáculos, piscina de bolinhas e mais. Data: todos os dias, até setembro. Horário: segunda a sábado de 10h às 22h; domingos e feriados de 13h às 21h. Valores: a partir de R$ 30 por 15 minutos. Local: Shopping Moxuara. Endereço: Avenida Mário Gurgel, 5353, São Francisco, Cariacica.
