Agenda cultural: sábado (2) tem Thiago Martins, Gica, Febre90's e Angra

Universo Reciclado

A banda Universo Reciclado, reconhecida por suas mensagens de conscientização ambiental e social, celebra duas décadas de trajetória musical com dois shows nesse final de semana. Na sexta-feira a festa acontece no Garage Pub, em Laranjeiras, na Serra; e no sábado (2), o som aquece a cidade de Santa Teresa, no Red Rock Pub. Entrada: R$ 20. Horário: 21h. Local: Red Rock Pub. Endereço: Rua Cel. Bonfim, 77, Centro, Santa Teresa.