Veja as regras para usar o FGTS na compra da casa própria em 2023

A utilização do FGTS no financiamento contribui para a redução de parcelas do financiamento Crédito: Shutterstock

Para quem está pensando em financiar um imóvel próprio este ano, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é uma das opções disponíveis para dar uma boa entrada, contribuindo, assim, para a redução das prestações a serem pagas. No entanto, é preciso observar algumas regras para a utilização desse recurso, já que nem todo mundo tem acesso a ele ou pode utilizá-lo para este fim.

Uma das primeiras coisas a se observar é se o trabalhador possui pelo menos três anos de trabalho sob o regime do FGTS, independentemente se for na mesma ou em empresas diferentes. “A utilização do FGTS não é uma modalidade à parte de financiamento, logo, é necessário que o cliente atente-se às regras para que não seja surpreendido”, observa o executivo da Gava Crédito Imobiliário, Ricardo Gava

Segundo ele, a utilização do FGTS está dentro da etapa de análise jurídica do processo de financiamento. “Sendo assim, o comprador precisa acrescer a documentação de uso do FGTS”, observa.

Há também um limite de valor, atenta o economista e diretor do Conselho Regional de Economia do Espírito Santo (Corecon-ES), Ricardo Aguilar. “O valor limite o imóvel a ser pago com recursos do FGTS é de R$ 1,5 milhão e a pessoa não pode ter utilizado o fundo nos últimos três anos. Além disso, o comprador não pode possuir outro imóvel e nem ter outro financiamento ativo no Sistema Financeiro Nacional de Habitação (SFNH)”, diz.

Por outro lado, Aguilar defende a utilização do fundo para financiamento. “O FGTS é uma poupança forçada do governo, que realmente compensa ser utilizado para a compra da casa própria, ao invés de deixá-lo parado sem render nada para o trabalhador”, observa.

Da mesma opinião é o executivo da Gava Crédito Imobiliário: “tendo em vista que o recurso do FGTS rende muito pouco, usá-lo no imóvel é o mesmo que reaplicar o seu dinheiro com uma rentabilidade muito maior.”

O valor máximo do imóvel não pode ultrapassar R$ 1,5 milhão Crédito: Shutterstock

Qual o passo a passo para quem vai financiar utilizando o FGTS?

O passo a passo para financiar um imóvel utilizando o FGTS varia de acordo com as regras e condições estabelecidas pela Caixa, explica o diretor de conteúdo técnico do Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças (Ibef-ES), Thiago Goulart.

“É importante lembrar que o FGTS é uma forma de financiamento com juros mais baixos, mas também tem restrições como valor máximo do imóvel, localização e tempo de contribuição. É importante avaliar todas as opções disponíveis e escolher a que melhor atenda às suas necessidades e condições financeiras”, atenta.

Em geral, os passos incluem:

01 Requisitos Verificar se o imóvel atende aos requisitos estabelecidos pelo governo para financiamento com o FGTS, como valor máximo e localização. 02 Saldo Verificar se o saldo do FGTS é suficiente para cobrir o valor do imóvel e os encargos do financiamento. 03 Formulário Preencher e assinar o formulário de requerimento de saque do FGTS, junto com a documentação necessária, como carteira de trabalho, RG, CPF e comprovante de endereço. 04 Documentação Entregar os documentos na agência da Caixa Econômica Federal responsável pelo atendimento do FGTS. 05 Liberação Aguardar a liberação dos recursos. 06 Utilização Utilizar os recursos para quitar as parcelas do financiamento.

“Por exemplo, imagine que João trabalha há mais de 12 meses consecutivos e tem um saldo de FGTS de R$ 50 mil. Ele deseja comprar um imóvel no valor de R$ 200 mil, e o imóvel atende aos requisitos estabelecidos pelo governo para financiamento com FGTS. Então, João deve seguir os passos acima, preencher e assinar o formulário de requerimento de saque do FGTS, junto com a documentação necessária e entregar na agência da Caixa Econômica Federal responsável pelo atendimento do FGTS. Após a liberação dos recursos, ele pode usar o valor liberado para quitar as parcelas do financiamento”, explica Goulart.

Quais as regras para usar o FGTS na compra de um imóvel?

É preciso ter trabalhado pelo menos três anos no regime do FGTS (consecutivos ou não) Crédito: Shutterstock

Ao comprador:

Ter trabalhado ao menos três anos no regime do FGTS (consecutivos ou não).

Não ser proprietário, possuidor, cessionário, usufrutuário de outro imóvel residencial, concluído ou em construção, localizado no mesmo município onde trabalha ou na mesma cidade onde atualmente mora. Obs: isso inclui municípios limítrofes ou integrantes da mesma região metropolitana.

Ao imóvel:

O valor de compra e/ou avaliação não pode exceder R$ 1,5 milhão.

O imóvel precisa estar localizado no mesmo município onde a pessoa trabalhe ou more e que tenha residência comprovada há mais de um ano. Obs.: isso inclui, municípios limítrofes ou integrantes da mesma região metropolitana.

Não pode ter sido adquirido com uso de FGTS há menos de três anos (é contabilizada a data que consta na escritura do imóvel).

Fonte: Caixa/Gava Crédito Imobiliário

Quais os cuidados para utilizar o FGTS no financiamento?

01 Requisitos Verifique se o imóvel atende aos requisitos estabelecidos pelo governo para financiamento com o FGTS. 02 Saldo Veja se o saldo do FGTS é suficiente para cobrir o valor do imóvel e os encargos do financiamento. 03 Condições de pagamento Entenda as condições de pagamento do financiamento e se você tem capacidade financeira para cumpri-las. 04 Taxas de juros Verifique as taxas de juros e encargos do financiamento com o FGTS, e compare com outras opções de financiamento disponíveis no mercado. 05 Regras Saiba quais são as regras de saque e documentação necessária para utilizar o FGTS como forma de financiamento. 06 Informações atualizadas Consulte a Caixa para obter informações atualizadas e esclarecimentos sobre o assunto.