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Festas com harmonia

Fim de ano: veja dicas para manter a boa convivência no condomínio

Consultora de comportamento e elegância Luciana Almeida dá dicas de como manter a paz no lar durante período de festas; diálogo desponta como elemento essencial

Publicado em 21 de Dezembro de 2024 às 13:15

Yasmin Spiegel

Yasmin Spiegel

Publicado em 

21 dez 2024 às 13:15
Período de fim de ano é marcado por férias e festas, o que aumenta fluxo de pessoas no condomínio
Período de fim de ano é marcado por férias e festas, o que aumenta fluxo de pessoas no condomínio Crédito: Shutterstock
Flexibilidade, paciência e, principalmente, diplomacia. Essas são as palavras-chaves que regem a convivência no condomínio durante o período das férias e festas de fim de ano, conhecido pela grande movimentação de visitantes e realização de eventos.
Nesse cenário, certos comportamentos devem ser adotados para garantir a tranquilidade entre moradores. A consultora de comportamento e elegância Luciana Almeida afirma que uma postura de respeito e cuidado no cotidiano é essencial para evitar conflitos e possibilitar que todos desfrutem ao máximo da convivência comunitária.
“É bastante comum a realização de encontros nas áreas de lazer dos condomínios para celebrar as festas de fim de ano, seja com o grupo de trabalho, seja com a família, seja com os amigos.
"Assim como qualquer evento realizado nas áreas comuns, é imprescindível que as normas sejam devidamente respeitadas. Para garantir uma convivência harmoniosa, o respeito mútuo é o alicerce”, pontua a consultora.
A seguir, Luciana Almeida pontua as principais dicas para garantir o clima festivo e ameno entre vizinhos:

1. Conheça e respeite as regras

O anfitrião tem a responsabilidade de manter o ambiente civilizado e harmonioso durante a comemoração. Para isso, é importante prestar atenção ao nível de barulho e às regras do condomínio, para que a lei do silêncio e também demais pessoas sejam respeitadas.
Para manter a boa convivência, evite conversar em voz alta nos corredores e elevadores ao entrar ou sair do evento, e lembre que, na maioria dos prédios, a piscina não pode ser utilizada por convidados. Após a festa, a convivência com os vizinhos continua, e é fundamental que ela se mantenha harmoniosa.

2. Convidados devem estar atentos às normas

Os convidados devem seguir as mesmas regras de respeito que os moradores. Isso envolve evitar excessos de barulho, respeitar os espaços comuns e as áreas de lazer e, sobretudo, respeitar os limites de convivência e o direito ao descanso dos outros.
Afinal, não é por não estar em sua própria casa que o respeito pode acabar, já que a educação e o cuidado no uso das instalações do condomínio são essenciais para prevenir conflitos.

3. Questionamentos devem ser bem recebidos

Caso haja questionamentos de outros moradores sobre o comportamento, é crucial manter uma postura calma, educada e respeitosa. A reação imediata deve ser de empatia e compreensão, demonstrando que o intuito é solucionar qualquer mal-entendido com cordialidade. Em momentos de conflito, a comunicação é sempre o melhor caminho.
Caso você receba algum chamado de outro morador, evite confrontos diretos e busque entender o ponto de vista do outro, mostrando-se sempre disposto a encontrar uma solução amigável e satisfatória para ambas as partes.

4. Respeito é essencial

Para qualquer situação que aconteça dentro do condomínio, é importante ser sempre claro e cordial ao expressar necessidades ou preocupações. Evite mal-entendidos, adotando um tom educado e respeitoso e lembre de tratar cada ambiente como se fosse seu, pois isso demonstra consideração pelos outros moradores.
Também é importante estar aberto ao diálogo e disposto a resolver situações pontuais com compreensão. A empatia é fundamental para a harmonia no condomínio.

Síndicos também devem estar atentos

Solução de conflito, conflito, fazer as pazes
O síndico deve ser o caminho para solução de conflitos neste período Crédito: Shutterstock
Nesta época do ano, o síndico, pessoa responsável pela administração e gestão de um condomínio, é sempre muito demandado pelo maior uso das áreas de lazer e maior acesso de pessoas às unidades.
Para Gedaias Freire da Costa, presidente do Sindicato Patronal dos Condomínios (Sipces), as principais missões desse representante no período de fim de ano são garantir que todos os equipamentos estejam com manutenções em dia para evitar surpresas, alertar os condôminos tanto sobre as normas de segurança e capacitar os porteiros para controle na chegada de visitantes.
“Em caso de conflitos e comportamentos inadequados, é essencial que o síndico cumpra as normas internas, mas, que antes, busque sempre o diálogo e mediação, para evitar que a situação se torne algo maior. O condomínio é uma família, então precisamos temperar nossos diálogos para que o ambiente seja acolhedor, alegre, transparente e harmonioso”, pontua o presidente do Sipces.

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