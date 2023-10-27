Salão do Imóvel 2023: construtoras dão descontos e até móveis planejados

Empresas oferecem descontos e benefícios no evento da Ademi-ES Crédito: Freepik

Salão do Imóvel, organizado pela Associação das Empresas do Mercado Imobiliário do Espírito Santo (Ademi-ES), a está acontecendo em formato híbrido pela primeira vez. Até o dia 31 de outubro, os interessados podem consultar os imóveis no A edição 2023 doorganizado pela Associação das Empresas do Mercado Imobiliário do Espírito Santo (Ademi-ES), a está acontecendo em formato híbrido pela primeira vez. Até o dia 31 de outubro, os interessados podem consultar os imóveis no portal oficial do evento e agendar visitas presenciais nas imobiliárias ou nos estandes de vendas das empresas participantes.

Além da oportunidade de explorar o catálogo de forma on-line e presencial, o evento também conta com uma ampla gama de ofertas e promoções exclusivas que as empresas participantes estão oferecendo, para quem deseja aproveitar a oportunidade para comprar um imóvel para morar ou investir. Confira algumas delas:

Descontos e móveis planejados

Construtora dá desconto e móveis planejados para clientes do Salão do Imóvel Crédito: Divulgação/CG Engenharia

Os clientes que comprarem uma unidade do AM100 - Edifício Alice Madeira no Salão do Imóvel vão receber armários planejados para os dois banheiros, produzidos pela Romanzza Planejados. Os móveis são iguais aos do apartamento decorado e feitos em MDF (placa de fibra de média densidade).

O AM100 - Edifício Alice Madeira é um empreendimento da CG Engenharia, localizado na quadra do mar, em Jardim Camburi, na Capital. As unidades de dois quartos (suíte) com 67m² custam a partir de R$ 786.000. Para garantir a condição especial de brinde, o cliente deve assinar o contrato de compra e sinalizar o primeiro pagamento do sinal.

Marcenaria completa para o apartamento

Empresa realiza promoção e dá marcenaria completa do apartamento. Crédito: Divulgação/Kemp Engenharia

Em promoção válida até o dia 31 de outubro, os clientes que comprarem uma das unidades oferecidas pela Kemp Engenharia receberão o apartamento montado com a marcenaria completa na sala, cozinha, banheiros e quartos. Os empreendimentos estão localizados na Praia de Itaparica, em Vila Velha, e contarão com painel de TV na sala, roupeiros nos quartos, espelhos nos banheiros, armários na cozinha, armários nos banheiros e box nos banheiros.

Os imóveis que participam da campanha promocional são os seguintes: Ilha de Key West, Ilha de Santorini, Ilha de Vera Cruz, Ilha de San Pietro, Ilha de Vancouver, Ilha de Malta, Ilha de Mykonos, com exceção do Ilhas de Kiribati.

Descontos e condições especiais

A RS Construtora oferece um desconto de 5% em unidades do Balcony Canal Residences, localizado na região do Barro Vermelho, em Santa Luiza, Vitória. O empreendimento é fruto de uma parceria com o Grupo Incospal e foi apresentado durante o Salão do Imóvel. A previsão de entrega é para dezembro de 2026.

A Vaz Desenvolvimento está oferecendo 5% de desconto na compra (à vista) de uma de suas unidades no condomínio Fazenda Barão do Império, em Santa Leopoldina. Para quem optar pelo financiamento, ele pode ser feito em até 24 vezes, sem juros e sem correção IGP-M, ou em até 36 meses sem juros, mas com correção IGP-M.

Em Vila Velha, a Épura oferece desconto real de 3% para pagamento conforme tabela em dois empreendimentos: o Verano Residencial Clube, que está pronto para morar, e o Home Plus Fernando Amaral, que tem previsão de entrega em 2027. Para pagamento à vista, os descontos oferecidos são de 14% e até 16%, respectivamente.

. Outras promoções como estas também estão ocorrendo no Salão do Imóvel 2023. Você pode conferi-las clicando neste link