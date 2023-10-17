Salão do Imóvel 2023 abre com mais de 3,5 mil unidades em oferta no ES

Salão do Imóvel 2023 será híbrido com abertura durante o Talk Imóveis Crédito: Shutterstock

Começa hoje (17) o Talk Imóveis, na Rede Gazeta, que vai marcar o lançamento da 23ª edição do Salão do Imóvel, organizado pela Associação das Empresas do Mercado Imobiliário do Estado (Ademi-ES). São mais de 40 empresas capixabas confirmadas como expositores no evento que, pela primeira vez, vai ser em formato híbrido.

Os interessados podem explorar as ofertas no site e agendar visitas presenciais nas imobiliárias ou estandes de vendas das empresas participantes. O cliente tem até dia 31 de outubro para ver onde estão localizados os vendedores para fechar negócio e conquistar o sonho da casa própria.

O presidente da associação, Eduardo Fontes, afirma que os capixabas poderão encontrar empreendimentos em diversos municípios do ES, como Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica, Guarapari, Linhares, Cachoeiro de Itapemirim e Santa Leopoldina.

“A expectativa do setor é de terminar 2023 com o saldo positivo para que ano que vem seja ainda melhor, começando 2024 em outro patamar no mercado imobiliário”, aposta.

Ele ainda explica que os capixabas podem esperar recursos informativos para auxiliar na decisão de compras no Salão News, que vai disponibilizar informações e notícias atualizadas sobre o mercado imobiliário.

“Outro destaque vai ser o Salão Educa, espaço dedicado à orientação do público. Nele, os visitantes podem acessar dicas de como comprar, aprender sobre taxas associadas à aquisição de imóveis e utilizar simuladores de financiamento e crédito imobiliário”, conta.

O presidente da Ademi-ES também menciona a importância do Talk Imóveis para divulgar o evento. “O Talk Imóveis certamente vai ser um reforço positivo para o mercado imobiliário capixaba e promete ser um evento produtivo para conhecimento e relacionamento”, diz.

O vice-presidente da Ademi-ES, diretor comercial da Pinheiro de Sá e integrante do grupo de trabalho do Salão do Imóvel, Ricardo Paiva, ainda complementa que a expectativa é que o salão aglutine as melhores e principais ofertas do mercado imobiliário capixaba de maneira fácil e prática para o consumidor buscar o imóvel dos sonhos. “Com a participação das principais incorporadoras e imobiliárias, o consumidor vai encontrar o que procura pelo melhor preço”, defende.

Ele ainda comenta que o formato híbrido vai permitir ao consumidor ir direto ao vendedor, bastando buscar pelo selo de identificação de que aquele produto, imobiliária ou incorporadora está participando do salão.

“Assim, ele pode ir à imobiliária mais cômoda para ele, ao estande de venda do produto que já estava 'namorando' ou identificar uma oportunidade enquanto passeia pela Grande Vitória e até mesmo em outras regiões do Estado”, finaliza.

Participantes

Algumas das 40 empresas participantes do Salão do Imóvel adiantaram ao Hub Imobi as ofertas que podem ser encontradas no site do evento. Confira:

Grand

Una contará com piscina infinita no 35º andar Crédito: Grand/Divulgação

Empreendimento : Una Residence (previsão de entrega: outubro de 2026)

: Una Residence (previsão de entrega: outubro de 2026) Características : residencial de luxo, com apartamentos de 3 e 4 quartos e até três vagas de garagem. Os destaques estão para o paisagismo biofílico, endless view e piscina de borda infinita na cobertura

: residencial de luxo, com apartamentos de 3 e 4 quartos e até três vagas de garagem. Os destaques estão para o paisagismo biofílico, e piscina de borda infinita na cobertura Unidades disponíveis : não informado

: não informado Endereço : avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, 1343, Monte Belo, Vitória

: avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, 1343, Monte Belo, Vitória Oferta: não informado

Taj promete ser um residencial de luxo com vivência de um resort, em Jockey de Itaparica Crédito: Grand/Divulgação

Empreendimento : Taj Home Resort (previsão de entrega: novembro de 2026)

: Taj Home Resort (previsão de entrega: novembro de 2026) Características : residencial de alto luxo com duas torres com apartamentos de 3 e 4 suítes e até quatro vagas de garagem.

: residencial de alto luxo com duas torres com apartamentos de 3 e 4 suítes e até quatro vagas de garagem. Unidades disponíveis : não informado

: não informado Endereço : rodovia do Sol, 4300 – Jockey de Itaparica, Vila Velha

: rodovia do Sol, 4300 – Jockey de Itaparica, Vila Velha Oferta: não informado

Galwan

Gustavo Meres vai focar em ESG e maior segurança para os moradores Crédito: Galwan/Divulgação

Empreendimento : Gustavo Mares Guia Residencial



: Gustavo Mares Guia Residencial Características : O residencial de 12 pavimentos e três apartamentos de 3 quartos com suíte, varanda e duas vagas de garagem. As áreas privativas variam de 109,53 m² a 111,53 m². Também contam com infraestrutura para instalação de aquecedor a gás de passagem para todos os chuveiros e também para instalação de ar refrigerado do tipo split nos quartos e sala. Além disso, o prédio vem com tomada para carros elétricos, energia fotovoltaica e gerador de energia para elevador e iluminação. Guarita guarita com antecâmara e instalações para circuito fechado de vídeo. A área de lazer inclui churrasqueira gourmet com forno de pizza, piscinas adulto e infantil e espaço gourmet multiuso, entre outros. Tudo entregue decorado e mobiliado.



: O residencial de 12 pavimentos e três apartamentos de 3 quartos com suíte, varanda e duas vagas de garagem. As áreas privativas variam de 109,53 m² a 111,53 m². Também contam com infraestrutura para instalação de aquecedor a gás de passagem para todos os chuveiros e também para instalação de ar refrigerado do tipo split nos quartos e sala. Além disso, o prédio vem com tomada para carros elétricos, energia fotovoltaica e gerador de energia para elevador e iluminação. Guarita guarita com antecâmara e instalações para circuito fechado de vídeo. A área de lazer inclui churrasqueira gourmet com forno de pizza, piscinas adulto e infantil e espaço gourmet multiuso, entre outros. Tudo entregue decorado e mobiliado. Unidades disponíveis : não informado



: não informado Endereço : rua José Penna Medina, esquina com a rua Humberto Serrano, na Praia da Costa



: rua José Penna Medina, esquina com a rua Humberto Serrano, na Praia da Costa Oferta: preços a partir de R$ 988.664,55



Robinson Castello vai contar com área de lazer de mais de 1.200 m² Crédito: Galwan/Divulgação

Empreendimento : Robinson Leão Castello Residencial

: Robinson Leão Castello Residencial Características : São 3 quartos com uma suíte, varanda e duas vagas de garagem. As metragens variam de 102,28 m² a 106,21 m² de área privativa. O lazer tem mais de 1.200 m², incluindo salão de festas multiuso, churrasqueira, fitness, sauna, pub, brinquedoteca, playground e piscina. Tudo entregue equipado, mobiliado e decorado.

: São 3 quartos com uma suíte, varanda e duas vagas de garagem. As metragens variam de 102,28 m² a 106,21 m² de área privativa. O lazer tem mais de 1.200 m², incluindo salão de festas multiuso, churrasqueira, fitness, sauna, pub, brinquedoteca, playground e piscina. Tudo entregue equipado, mobiliado e decorado. Unidades disponíveis : não informado

: não informado Endereço : avenida Nossa Senhora da Penha, esquina com a Rua Procurador Benedito Amâncio Pereira, Santa Helena, Vitória

: avenida Nossa Senhora da Penha, esquina com a Rua Procurador Benedito Amâncio Pereira, Santa Helena, Vitória Oferta: preços a partir de R$ 943.900,10

Épura

Empreendimento : Verano Residencial Clube (pronto para morar)

: Verano Residencial Clube (pronto para morar) Características : quatro torres residenciais com unidades de 2 quartos (50,14 m²), 2 quartos com suíte (53,82m²) e 3 quartos com suíte (64,36 m²) e uma vaga de garagem por unidade, além de um mall com lojas e salas comerciais com acessos independentes. Conta com playground, espaço fitness, salão de festas infantil, salão de festas adulto, quadra esportiva com grama, churrasqueira gourmet, pergolado, piscina adulta e infantil, sauna, duas churrasqueiras e bicicletário.

: quatro torres residenciais com unidades de 2 quartos (50,14 m²), 2 quartos com suíte (53,82m²) e 3 quartos com suíte (64,36 m²) e uma vaga de garagem por unidade, além de um mall com lojas e salas comerciais com acessos independentes. Conta com playground, espaço fitness, salão de festas infantil, salão de festas adulto, quadra esportiva com grama, churrasqueira gourmet, pergolado, piscina adulta e infantil, sauna, duas churrasqueiras e bicicletário. Unidades disponíveis: não informado

não informado Endereço : Residencial Coqueiral, Vila Velha

: Residencial Coqueiral, Vila Velha Oferta: desconto real de 3% para pagamento conforme tabela e, para pagamento à vista, 14% para o Verano Residencial Clube (Torre Brisa)

Empreendimento : Home Plus Fernando Amaral (previsão de entrega: 2027)

: Home Plus Fernando Amaral (previsão de entrega: 2027) Características : contempla unidades de 2 a 4 quartos, com até três suítes e com área privativa variando de 66 a 202 m². Possui mais de 20 opções de entretenimento e conveniência, como quadra de beach tennis, quadra poliesportiva, fitness studio, piscina adulto com prainha e spa, piscina infantil, sauna integrada à piscina, churrasqueiras externas e gourmet, salão de festas, espaço gourmet integrado com varanda, playroom, espaço beauty, conference room com coffee shop, entre outros.

: contempla unidades de 2 a 4 quartos, com até três suítes e com área privativa variando de 66 a 202 m². Possui mais de 20 opções de entretenimento e conveniência, como quadra de beach tennis, quadra poliesportiva, fitness studio, piscina adulto com prainha e spa, piscina infantil, sauna integrada à piscina, churrasqueiras externas e gourmet, salão de festas, espaço gourmet integrado com varanda, playroom, espaço beauty, conference room com coffee shop, entre outros. Unidades disponíveis : não informado

: não informado Endereço : rua Professor Augusto Rusch, 101, Praia de Itaparica – Vila Velha

: rua Professor Augusto Rusch, 101, Praia de Itaparica – Vila Velha Oferta: desconto real de 3% para pagamento conforme tabela e, para pagamento à vista, até 16%

Bella Vita é um empreendimento que aceita financiamento pelo Minha Casa, Minha Vida Crédito: Épura/Divulgação

Empreendimento : Bella Vita (previsão de entrega: novembro de 2023)

: Bella Vita (previsão de entrega: novembro de 2023) Características : oferece plantas com layout inteligente, permitindo futuras integrações entre sala, cozinha e varanda. São 2 quartos, uma vaga de garagem por unidade e varanda em todas as unidades, além de pagamento facilitado e financiamento pela Caixa dentro do programa Minha Casa, Minha Vida. Possui piscina adulto e infantil, duas churrasqueiras, área kids com playground, quadra esportiva e bicicletário.

: oferece plantas com layout inteligente, permitindo futuras integrações entre sala, cozinha e varanda. São 2 quartos, uma vaga de garagem por unidade e varanda em todas as unidades, além de pagamento facilitado e financiamento pela Caixa dentro do programa Minha Casa, Minha Vida. Possui piscina adulto e infantil, duas churrasqueiras, área kids com playground, quadra esportiva e bicicletário. Unidades disponíveis : não informado

: não informado Endereço : Morada de Santa Fé, Cariacica

: Morada de Santa Fé, Cariacica Oferta: não informado

Morar

Vista Bicanga está com mais de 30 unidades disponíveis para compra no Salão do Imóvel Crédito: Morar/Divulgação

Empreendimento : Vista de Bicanga

: Vista de Bicanga Características : com aproximadamente 1.600 m² dividida em dois espaços para possibilitar o uso por mais moradores ao mesmo tempo. Com sistema de geração de energia fotovoltaica. Entregue mobiliada, decorada e com paisagismo e conta com piscina adulto, piscina infantil, prainha, solarium, quadra recreativa descoberta, parquinhos, Morar Bike, Nossa Horta Morar, Boulevard, quiosque com duas áreas de churrasqueiras e 2 WC’s, espaço para Pet Place, área de Vivência Descoberta e de Vivência Coberta.

: com aproximadamente 1.600 m² dividida em dois espaços para possibilitar o uso por mais moradores ao mesmo tempo. Com sistema de geração de energia fotovoltaica. Entregue mobiliada, decorada e com paisagismo e conta com piscina adulto, piscina infantil, prainha, solarium, quadra recreativa descoberta, parquinhos, Morar Bike, Nossa Horta Morar, Boulevard, quiosque com duas áreas de churrasqueiras e 2 WC’s, espaço para Pet Place, área de Vivência Descoberta e de Vivência Coberta. Unidades disponíveis : 33

: 33 Endereço : avenida Meridional, 2100, Bicanga, Serra

: avenida Meridional, 2100, Bicanga, Serra Oferta: preço a partir de R$ 238.721,14

Vista de Barcelona conta com piscinas adulto e infantil, além de solarium Crédito: Morar/Divulgação

Empreendimento : Vista de Barcelona

: Vista de Barcelona Características : com aproximadamente 1.500 m², conta com sistema de geração de energia fotovoltaica. Entregue mobiliada, decorada e com paisagismo, com piscina adulto, piscina infantil, solarium, quadra recreativa descoberta, parquinho, Morar Bike, Nossa Horta Morar, quiosque e churrasqueira, área de vivência descoberta e de vivência coberta

: com aproximadamente 1.500 m², conta com sistema de geração de energia fotovoltaica. Entregue mobiliada, decorada e com paisagismo, com piscina adulto, piscina infantil, solarium, quadra recreativa descoberta, parquinho, Morar Bike, Nossa Horta Morar, quiosque e churrasqueira, área de vivência descoberta e de vivência coberta Unidades disponíveis : 23

: 23 Endereço : avenida Civit I, 379, Porto Canoa, Serra

: avenida Civit I, 379, Porto Canoa, Serra Oferta: preço a partir de R$ 218.467,37

Vista do Recanto vai ser entregue mobiliado, decorado e com paisagismo Crédito: Morar/Divulgação

Empreendimento : Vista do Recanto

: Vista do Recanto Características : unidades de 2 quartos com opções com quintal privativo. Condomínio-clube com aproximadamente 1.500 m², conta com sistema de geração de energia fotovoltaica. Lazer entregue mobiliado, decorado e com paisagismo, com piscina adulto, piscina infantil, solarium, quadra recreativa descoberta, parque, horta, quiosque com churrasqueira e um sanitário PcD, pet care e pet place, entre outros.

: unidades de 2 quartos com opções com quintal privativo. Condomínio-clube com aproximadamente 1.500 m², conta com sistema de geração de energia fotovoltaica. Lazer entregue mobiliado, decorado e com paisagismo, com piscina adulto, piscina infantil, solarium, quadra recreativa descoberta, parque, horta, quiosque com churrasqueira e um sanitário PcD, pet care e pet place, entre outros. Unidades disponíveis : 111

: 111 Endereço : rua Guaraná, 70, Rio Marinho, Vila Velha

: rua Guaraná, 70, Rio Marinho, Vila Velha Oferta: preço a partir de R$ 236.500

Argo

Alameda ainda possui 85 unidades disponíveis Crédito: Argo/Divulgação

Empreendimento : Edifício Alameda

: Edifício Alameda Características : apartamentos de 2 e 3 quartos, sendo uma suíte. Uma vaga livre para unidades de 2 quartos, e uma vaga vinculada ou duas livres para unidades de 3 quartos. Os itens de lazer contam com piscinas adulto e infantil, praia, solarium, ducha, sauna com acesso à piscina, churrasqueiras, praça, playground, salão de festas, espaços home office, delivery e gourmet, fitness, bicicletário, praça esportes, quadra esportiva descoberta, espaço pet, praça pet e pet care, horta e pomar.

: apartamentos de 2 e 3 quartos, sendo uma suíte. Uma vaga livre para unidades de 2 quartos, e uma vaga vinculada ou duas livres para unidades de 3 quartos. Os itens de lazer contam com piscinas adulto e infantil, praia, solarium, ducha, sauna com acesso à piscina, churrasqueiras, praça, playground, salão de festas, espaços home office, delivery e gourmet, fitness, bicicletário, praça esportes, quadra esportiva descoberta, espaço pet, praça pet e pet care, horta e pomar. Unidades disponíveis : 85

: 85 Endereço : rua Coronel Otto Netto, 180, Jockey de Itaparica, Vila Velha

: rua Coronel Otto Netto, 180, Jockey de Itaparica, Vila Velha Oferta: apartamentos de dois quartos (referente à unidade 508) a partir de R$ 513.230. As ofertas são válidas até 31/10/2023 ou enquanto durar o estoque

Argo Camburi conta com salão de festas, playground, praça das mães, quadra esportiva, pet place, entre outros itens de lazer Crédito: Argo/Divulgação

Empreendimento : Residencial Argo Camburi (em construção – 87% vendido)

: Residencial Argo Camburi (em construção – 87% vendido) Características : apartamentos de 2 quartos com suíte e uma vaga de garagem. Lazer com salão de festas adulto e infantil, espaço brasa, playground, praça das mães, quadra esportiva, pet place, street ball, espaço zen, jogos teen, espaço vinho e espaço gourmet, brinquedoteca, bicicletário, sauna, spa, espaço para horta e pomar, piscinas adulto e infantil e deck molhado.

: apartamentos de 2 quartos com suíte e uma vaga de garagem. Lazer com salão de festas adulto e infantil, espaço brasa, playground, praça das mães, quadra esportiva, pet place, street ball, espaço zen, jogos teen, espaço vinho e espaço gourmet, brinquedoteca, bicicletário, sauna, spa, espaço para horta e pomar, piscinas adulto e infantil e deck molhado. Unidades disponíveis : 26

: 26 Endereço : rua Esméria Barros Deorce, 470, Jardim Camburi, Vitória

: rua Esméria Barros Deorce, 470, Jardim Camburi, Vitória Oferta: apartamentos a partir de R$ 609.650 (referente à unidade 202 Norte). A oferta é válida até 31/10/2023 ou enquanto durar o estoque

Vintage é um dos empreendimentos da Argo que está pronto para morar Crédito: Argo/Divulgação

Empreendimento : Vintage (pronto para morar)

: Vintage (pronto para morar) Características : apartamentos de 2 quartos, sendo uma suíte e churrasqueira, piscinas adulto e infantil, deck, sauna, fitness, espaço churrasco, salão de festas/gourmet, playground e praça das mães.

: apartamentos de 2 quartos, sendo uma suíte e churrasqueira, piscinas adulto e infantil, deck, sauna, fitness, espaço churrasco, salão de festas/gourmet, playground e praça das mães. Unidades disponíveis : não informado

: não informado Endereço : rua Milton Caldeira, Itapuã, Vila Velha

: rua Milton Caldeira, Itapuã, Vila Velha Oferta: preço a partir de R$ 515.050 (referente à unidade 302). A oferta é válida até 31/10/2023 ou enquanto durar o estoque

Empreendimento : Edifício Nápoles (pronto para morar)

: Edifício Nápoles (pronto para morar) Características : apartamentos de 2 quartos, com suíte e duas vagas de garagem. Conta com piscina adulto com praia, piscina infantil com cascata, deck, sauna com acesso à piscina adulto, jardins, fitness, 2 churrasqueiras, salão de festas/gourmet com cozinha, playground, quadra esportiva.

: apartamentos de 2 quartos, com suíte e duas vagas de garagem. Conta com piscina adulto com praia, piscina infantil com cascata, deck, sauna com acesso à piscina adulto, jardins, fitness, 2 churrasqueiras, salão de festas/gourmet com cozinha, playground, quadra esportiva. Unidades disponíveis : não informado

: não informado Endereço : avenida Antônio de Almeida Filho, 1008, Praia de Itaparica, Vila Velha

: avenida Antônio de Almeida Filho, 1008, Praia de Itaparica, Vila Velha Oferta: apartamentos de três quartos com suíte a partir de R$ 696.868 (referente à unidade 802 A). A oferta é válida até 31/10/2023 ou enquanto durar o estoque

Empreendimento : Edifício Dumont (pronto para morar)

: Edifício Dumont (pronto para morar) Características : apartamentos com 2 quartos com suíte e até duas vagas de garagem. Possui salão de festas com cozinha, brinquedoteca, fitness, churrasqueira, playground, sauna, ducha, piscina com praia, deck com elevador para portadores de necessidades especiais.

: apartamentos com 2 quartos com suíte e até duas vagas de garagem. Possui salão de festas com cozinha, brinquedoteca, fitness, churrasqueira, playground, sauna, ducha, piscina com praia, deck com elevador para portadores de necessidades especiais. Unidades disponíveis : não informado

: não informado Endereço : rua Porto Alegre, Praia de Itapuã, Vila Velha

: rua Porto Alegre, Praia de Itapuã, Vila Velha Oferta: preço a partir de R$ 565.555 (referente à unidade 1201). A oferta é válida até 31/10/2023 ou enquanto durar o estoque

Sá Cavalcante

Hillside Park Residence inclui uma área de lazer completa, além de outros diferenciais Crédito: Sá Cavalcante/Divulgação

Empreendimento : Hillside Park Residence

: Hillside Park Residence Características : infraestrutura completa de lazer e segurança, com piscina, academia, quadra poliesportiva, playground, salão de festas, espaço gourmet, preparação para carregamento elétrico de veículos nas vagas de garagem (uma por unidade) e portaria 24 horas, tudo isso numa área de mais de 3 mil m². Os apartamentos têm opções de 2, 3 e 4 quartos.

: infraestrutura completa de lazer e segurança, com piscina, academia, quadra poliesportiva, playground, salão de festas, espaço gourmet, preparação para carregamento elétrico de veículos nas vagas de garagem (uma por unidade) e portaria 24 horas, tudo isso numa área de mais de 3 mil m². Os apartamentos têm opções de 2, 3 e 4 quartos. Unidades disponíveis : não informado

: não informado Endereço : Alameda Dr. Luís Carlos Campinhos, 142, Santa Lúcia, Vitória

: Alameda Dr. Luís Carlos Campinhos, 142, Santa Lúcia, Vitória Oferta: preço a partir de R$ 699 mil para apartamentos de dois quartos, R$ 949 mil para apartamentos de três quartos e R$ 1,299 milhão para apartamentos de quatro quartos

Empar

Alameda25 conta com deck molhado e solarium, cercada com gradil de proteção, brinquedoteca, salão de festas e lounge Crédito: Empar/Divulgação

Empreendimento : Alameda25

: Alameda25 Características : os itens de lazer e de apoio incluem piscina com deck molhado e solarium, brinquedoteca, salão de festas, lounge, fitness, gourmet, churrasqueira, coworking, espaço pet, horta e delivery. Espaços entregues mobiliados e decorados, com acessibilidade. Além disso, contam com sensores de presença e utilização de lâmpadas de LED nas áreas comuns, tomada USB nos apartamentos (sala e quartos), fechadura digital em todos os aptos, aproveitamento de águas pluviais e vasos sanitários com sistema duplo de acionamento nas áreas comuns, vagas para visitantes e pessoas com deficiência, preparação para instalação de ar-condicionado tipo split, infraestrutura do sistema de monitoramento por câmera, três estações de recarga para veículos elétricos, de uso compartilhado, bicicletário com ferramentas compartilhadas, tomada USB na sala e no quarto de casal ou loft, infraestrutura para internet wireless nas áreas de uso comum e lazer e para instalação de ar-condicionado nos apartamentos.

: os itens de lazer e de apoio incluem piscina com deck molhado e solarium, brinquedoteca, salão de festas, lounge, fitness, gourmet, churrasqueira, coworking, espaço pet, horta e delivery. Espaços entregues mobiliados e decorados, com acessibilidade. Além disso, contam com sensores de presença e utilização de lâmpadas de LED nas áreas comuns, tomada USB nos apartamentos (sala e quartos), fechadura digital em todos os aptos, aproveitamento de águas pluviais e vasos sanitários com sistema duplo de acionamento nas áreas comuns, vagas para visitantes e pessoas com deficiência, preparação para instalação de ar-condicionado tipo split, infraestrutura do sistema de monitoramento por câmera, três estações de recarga para veículos elétricos, de uso compartilhado, bicicletário com ferramentas compartilhadas, tomada USB na sala e no quarto de casal ou loft, infraestrutura para internet wireless nas áreas de uso comum e lazer e para instalação de ar-condicionado nos apartamentos. Unidades disponíveis : não informado

: não informado Endereço : Rua Petronília Passos Gabriel, 25, Mata da Praia, Vitória

: Rua Petronília Passos Gabriel, 25, Mata da Praia, Vitória Oferta: preço a partir de R$ 846 mil, referente às unidades de dois quartos

Nazca

Reserva Vitória fica localizado na Enseada do Suá Crédito: Nazca/Divulgação

Empreendimento : Reserva Vitória (Ilha de Vitória, com previsão de entrega em dezembro de 2024, e Ilha de Trindade, com previsão de entrega em junho de 2025)

: Reserva Vitória (Ilha de Vitória, com previsão de entrega em dezembro de 2024, e Ilha de Trindade, com previsão de entrega em junho de 2025) Características : unidades de 177 até 224 m² com 4 suítes, gardens de 311 a 403 m² e coberturas lineares de 361 a 488 m².

: unidades de 177 até 224 m² com 4 suítes, gardens de 311 a 403 m² e coberturas lineares de 361 a 488 m². Unidades disponíveis : não informado

: não informado Endereço : Ilha Vitória: Avenida José Miranda Machado, 400, Enseada do Suá, Vitória / Ilha Trindade: Avenida Marília de Rezende Scarton Coutinho, 735, Enseada do Suá, Vitória

: Ilha Vitória: Avenida José Miranda Machado, 400, Enseada do Suá, Vitória / Ilha Trindade: Avenida Marília de Rezende Scarton Coutinho, 735, Enseada do Suá, Vitória Oferta: Ilha Vitória a partir de R$ 3.701.009,35 (unidade 302 Suá) e Ilha Trindade a partir de R$ 3.674.289,50 (unidade 302 Enseada)

Ventanas conta com janelas panorâmicas e brises móveis na fachada dos apartamentos Crédito: Nazca/Divulgação

Empreendimento : Ventanas Praia do Canto (previsão de entrega: novembro de 2024)

: Ventanas Praia do Canto (previsão de entrega: novembro de 2024) Características : unidades de 3 quartos com suíte com área privativa de 110m² com janelas panorâmicas e brises móveis na fachada dos apartamento. Varanda gourmet com bancada, pontos de água, esgoto e elétrico, automação de persianas, tomadas USB nos apartamentos e fechadura biométrica na entrada. Aproveitamento de águas pluviais e dos aparelhos de ar-condicionado, preparação para monitoramento por câmeras e carregamento de veículos elétricos. Lazer com salão de festas, clube lounge, espaço gourmet, gourmet grill, espaço kids, piscina com deque molhado, solarium, quadra recreativa, fitness, pet place.

: unidades de 3 quartos com suíte com área privativa de 110m² com janelas panorâmicas e brises móveis na fachada dos apartamento. Varanda gourmet com bancada, pontos de água, esgoto e elétrico, automação de persianas, tomadas USB nos apartamentos e fechadura biométrica na entrada. Aproveitamento de águas pluviais e dos aparelhos de ar-condicionado, preparação para monitoramento por câmeras e carregamento de veículos elétricos. Lazer com salão de festas, clube lounge, espaço gourmet, gourmet grill, espaço kids, piscina com deque molhado, solarium, quadra recreativa, fitness, pet place. Unidades disponíveis : não informado

: não informado Endereço : Rua Aleixo Netto, 545, Praia do Canto, Vitória

: Rua Aleixo Netto, 545, Praia do Canto, Vitória Oferta: preço a partir de R$ 1.944.640 (unidade 502)

Singular for Life possui um apartamento por andar Crédito: Nazca/Divulgação

Empreendimento : Singular for Life

: Singular for Life Características : um apartamento por andar, com 19 unidades residenciais com 250,61 m² com 4 suítes, apartamentos garden de 314 a 437 m², cobertura duplex de 501,22 m².

: um apartamento por andar, com 19 unidades residenciais com 250,61 m² com 4 suítes, apartamentos garden de 314 a 437 m², cobertura duplex de 501,22 m². Unidades disponíveis : não informado

: não informado Endereço : rua Elesbão Linhares, 188, Praia do Canto, Vitória

: rua Elesbão Linhares, 188, Praia do Canto, Vitória Oferta: preço a partir de R$ 5.921.086,64 (unidade 501)

MRV

Empreendimento : Spazio Vila de Itaúnas

: Spazio Vila de Itaúnas Características : apartamentos de 2 quartos (44,41m²), 2 quartos (PCD) de área total de 44,41m², 2 quartos com suíte (47,06m² ou 50,85m²). Área total do terreno de 5.544,86 m², com elevador e área de lazer com playground, churrasqueira, pomar e bicicletário.



: apartamentos de 2 quartos (44,41m²), 2 quartos (PCD) de área total de 44,41m², 2 quartos com suíte (47,06m² ou 50,85m²). Área total do terreno de 5.544,86 m², com elevador e área de lazer com playground, churrasqueira, pomar e bicicletário. Unidades disponíveis : 19



: 19 Endereço : rua dos Rouxinóis 310, quadra 35, lote 12A, Morada de Laranjeiras, Serra



: rua dos Rouxinóis 310, quadra 35, lote 12A, Morada de Laranjeiras, Serra Oferta: descontos de até R$ 13 mil na tabela

Empreendimento : Viva Laguna

: Viva Laguna Características : com área total do terreno de 32.259,44 m², possui elevador, salão de festas, playground, pet place, salão de jogos, espaço gourmet, piscinas adulto e infantil, espaço kids, quadra, pomar e bicicletário. Já os apartamentos estão disponíveis em 2 quartos para PcD e 2 quartos tradicionais.

: com área total do terreno de 32.259,44 m², possui elevador, salão de festas, playground, pet place, salão de jogos, espaço gourmet, piscinas adulto e infantil, espaço kids, quadra, pomar e bicicletário. Já os apartamentos estão disponíveis em 2 quartos para PcD e 2 quartos tradicionais. Unidades disponíveis : 102

: 102 Endereço : avenida Desembargador Antônio José Miguel, Feu Rosa, Serra

: avenida Desembargador Antônio José Miguel, Feu Rosa, Serra Oferta: descontos de até R$ 20 mil na tabela

CBL

Loteamento : Bella Viana Park II

: Bella Viana Park II Características : loteamento entregue com infraestrutura completa, rede de esgoto, água, luz, drenagem e calçamento com piso intertravado instalado.

: loteamento entregue com infraestrutura completa, rede de esgoto, água, luz, drenagem e calçamento com piso intertravado instalado. Endereço : avenida Hozache Ferreira Brant, s/n, Marcílio de Noronha, Viana

: avenida Hozache Ferreira Brant, s/n, Marcílio de Noronha, Viana Oferta: de R$ 165.612 por R$ 157.331,40. A condição especial é referente ao lote 2 da quadra 3 para financiamento com 10% de sinal e o restante em 35 parcelas

Proeng

Empreendimento : Harmony Techno Home

: Harmony Techno Home Características : não informado

: não informado Unidades disponíveis : não informado

: não informado Endereço : Avenida Saturnino Rangel Mauro, Praia de Itaparica, Vila Velha

: Avenida Saturnino Rangel Mauro, Praia de Itaparica, Vila Velha Oferta: apartamento de 2 quartos com suíte de 64,30 m², de R$ 625 mil por R$ 559 mil (unidade de referência: 301), apartamento de 2 quartos com suíte de 64,15 m² de R$ 643 mil por R$ 574 mil (unidade de referência: 402), apartamento garden de 139,35 m² de R$ 1,35 milhão por R$ 1,19 milhão (unidade de referência: 303), apartamento garden de 140,21 m² de R$ 1,33 milhão por R$ 1,16 milhão (unidade de referência: 304), apartamento garden de 126,23 m² de R$ 1,12 milhão por R$ 987 mil (unidade de referência: 307).

MZI Incorporadora

Landscape tem torre única, em um terreno de mais de 2 mil metros quadrados Crédito: MZI/Divulgação

Empreendimento : Landscape Green Living

: Landscape Green Living Características : projeto de torre única, em um terreno de mais de 2.000 m², com dois apartamentos por andar com hall social privativo, unidades com quatro suítes. O lazer inclui piscina adulto, deck molhado, piscina infantil, academia, brinquedoteca, play externo, espaço para jardinagem com horta e pomar, quadra, bicicletário, espaço pet, espaço delivery, gourmet com grill e forno para pizza, Irish Pub e salão de festas.

: projeto de torre única, em um terreno de mais de 2.000 m², com dois apartamentos por andar com hall social privativo, unidades com quatro suítes. O lazer inclui piscina adulto, deck molhado, piscina infantil, academia, brinquedoteca, play externo, espaço para jardinagem com horta e pomar, quadra, bicicletário, espaço pet, espaço delivery, gourmet com grill e forno para pizza, Irish Pub e salão de festas. Unidades disponíveis : não informado

: não informado Endereço : rua Abiail do Amaral Carneiro, Enseada do Suá, Vitória

: rua Abiail do Amaral Carneiro, Enseada do Suá, Vitória Oferta: preço a partir de R$ 2.135.900

Uniplace é entregue com as áreas comuns e o lazer completo Crédito: MZI/Divulgação

Empreendimento : Uniplace Easy Life

: Uniplace Easy Life Características : apartamentos de 2 e 3 quartos e entregue com as áreas comuns e o lazer com piscina, brinquedoteca, academia, salão de festas e área gourmet com churrasqueira. São diferenciais da planta suítes com área de closet, banheiros com excelente área de bancada, integração sala, varanda e cozinha, espaço para home office. O aquecimento do chuveiro é a gás e as varandas estão preparadas para instalação de área gourmet.

: apartamentos de 2 e 3 quartos e entregue com as áreas comuns e o lazer com piscina, brinquedoteca, academia, salão de festas e área gourmet com churrasqueira. São diferenciais da planta suítes com área de closet, banheiros com excelente área de bancada, integração sala, varanda e cozinha, espaço para home office. O aquecimento do chuveiro é a gás e as varandas estão preparadas para instalação de área gourmet. Unidades disponíveis : não informado

: não informado Endereço : rua Des. Eurípedes Queirós do Valle, Jardim Camburi, Vitória

: rua Des. Eurípedes Queirós do Valle, Jardim Camburi, Vitória Oferta: apartamentos de três quartos a partir de R$ 731.540

De Martin

Empreendimento : Villa Verde Condomínio Clube (Torre Pitanga, 1ª fase, com previsão de entrega em dezembro de 2024, e Torre Acerola, 2ª fase, com previsão de entrega em maio de 2026)

: Villa Verde Condomínio Clube (Torre Pitanga, 1ª fase, com previsão de entrega em dezembro de 2024, e Torre Acerola, 2ª fase, com previsão de entrega em maio de 2026) Características : unidades com 2 quartos de 46,98 a 50,73 m², com opção de quintal privativo com até 36 m², e 2 quartos e home office de 57,07 m² com opção de quintal privativo com até 35 m². A área de lazer é completa e equipada com piscinas adulto e infantil, solarium, salão de festas com cozinha e área de apoio, varanda gourmet com churrasqueira, playground, praça de convivência, quadra recreativa, churrasqueira, área verde com pomar, academia, coworking com sala para reunião, pista de caminhada, pet play e praça de piquenique.

: unidades com 2 quartos de 46,98 a 50,73 m², com opção de quintal privativo com até 36 m², e 2 quartos e home office de 57,07 m² com opção de quintal privativo com até 35 m². A área de lazer é completa e equipada com piscinas adulto e infantil, solarium, salão de festas com cozinha e área de apoio, varanda gourmet com churrasqueira, playground, praça de convivência, quadra recreativa, churrasqueira, área verde com pomar, academia, coworking com sala para reunião, pista de caminhada, pet play e praça de piquenique. Unidades disponíveis : 100

: 100 Endereço : rua Dra. Zilda Arns, Jardim Limoeiro, Serra

: rua Dra. Zilda Arns, Jardim Limoeiro, Serra Oferta: de R$ 235.700 por R$ 228.800 na Torre Acerola, unidade 605

RS

Empreendimento : Balcony Canal Residences

: Balcony Canal Residences Características : unidades de 4 quartos, lazer completo e muita sustentabilidade, que conta com bike space, espaço “grab & go”, espaço delivery, espaço de compartilhamento, pet place com lava-patas, e infraestrutura para varanda gourmet; pulmão de segurança para veículos e pedestres; academia by life fitness; garagens com pintura especial no piso e sistema de monitoramento por CFTV entregue instalado e operando.

: unidades de 4 quartos, lazer completo e muita sustentabilidade, que conta com bike space, espaço “grab & go”, espaço delivery, espaço de compartilhamento, pet place com lava-patas, e infraestrutura para varanda gourmet; pulmão de segurança para veículos e pedestres; academia by life fitness; garagens com pintura especial no piso e sistema de monitoramento por CFTV entregue instalado e operando. Unidades disponíveis : não informado

: não informado Endereço : rua Vitalino dos Santos Valadares, 250, Santa Luíza, Vitória

: rua Vitalino dos Santos Valadares, 250, Santa Luíza, Vitória Oferta: não informada

Vaz

Fazenda Barão do Império fica localizada em Santa Leopoldina Crédito: Vaz/Divulgação

Empreendimento : Fazenda Barão do Império (em construção)

: Fazenda Barão do Império (em construção) Características : formado por 428 terrenos (distribuídos em três fases), que terão áreas privativas de 1.000 m² a 3.000 m². Os proprietários terão um restaurante gourmet tematizado, com fogo de chão, fogão à lenha e micro cervejaria artesanal, uma área de lazer completa com resort. Contará ainda com piscinas, bar da piscina, restaurante, academia, spa center, hidromassagem com água aquecida, sauna, varandas, playground, além de 3.500 metros de trilha ecológica e ciclovia em meio a mais de 550 mil m² de área de mata preservada. Na praça esportiva haverá quadra de tênis, duas quadras de beach tênis, campo de futebol society, sport grill e quadra de bocha. Os cinco lagos presentes no local também terão espaços contemplativos e de lazer.

: formado por 428 terrenos (distribuídos em três fases), que terão áreas privativas de 1.000 m² a 3.000 m². Os proprietários terão um restaurante gourmet tematizado, com fogo de chão, fogão à lenha e micro cervejaria artesanal, uma área de lazer completa com resort. Contará ainda com piscinas, bar da piscina, restaurante, academia, spa center, hidromassagem com água aquecida, sauna, varandas, playground, além de 3.500 metros de trilha ecológica e ciclovia em meio a mais de 550 mil m² de área de mata preservada. Na praça esportiva haverá quadra de tênis, duas quadras de beach tênis, campo de futebol society, sport grill e quadra de bocha. Os cinco lagos presentes no local também terão espaços contemplativos e de lazer. Unidades disponíveis : não informado

: não informado Endereço : rodovia José Sette, Km 29, Barra de Mangaraí, Santa Leopoldina

: rodovia José Sette, Km 29, Barra de Mangaraí, Santa Leopoldina Oferta: preço dos terrenos a partir de R$ 365 mil. A Vaz Desenvolvimento está oferecendo 5% de desconto para quem comprar uma das unidades à vista. Para quem optar pelo financiamento, ele pode ser feito em até 24 vezes, sem juros e sem correção IGP-M ou em até 36 meses sem juros, mas com correção IGP-M

Pinheiro de Sá

O projeto do Vivenda Tropical inclui centro comercial Crédito: Pinheiro de Sá/Divulgação

Empreendimento : Vivenda Tropical

: Vivenda Tropical Características : apartamentos de 2 quartos com e sem suíte, piscina, churrasqueiras, terraço e espaço gourmet, espaço fitness, salão de festas, streetball e centro comercial.

: apartamentos de 2 quartos com e sem suíte, piscina, churrasqueiras, terraço e espaço gourmet, espaço fitness, salão de festas, streetball e centro comercial. Unidades disponíveis : não informado

: não informado Endereço : avenida Central, 217, Jardim Tropical, Serra

: avenida Central, 217, Jardim Tropical, Serra Oferta: quem fechar negócio e pagar o sinal ainda em outubro leva o ITBI por conta da construtora

Next Residence ainda está em obras Crédito: Pinheiro de Sá/Divulgação

Empreendimento : Next Residence — em obras

: Next Residence — em obras Características : apartamentos de 3 quartos com suíte e áreas privativas de 98,08 m², 95,87 m² e 105,12 m², e apartamentos cobertura duplex com até 4 suítes e áreas privativas de 181 m². Além do lazer privativo de cada torre, o Clube de Alphaville, que fica ao lado do empreendimento, pode ser usufruído pelo adquirente que automaticamente vira sócio.

: apartamentos de 3 quartos com suíte e áreas privativas de 98,08 m², 95,87 m² e 105,12 m², e apartamentos cobertura duplex com até 4 suítes e áreas privativas de 181 m². Além do lazer privativo de cada torre, o Clube de Alphaville, que fica ao lado do empreendimento, pode ser usufruído pelo adquirente que automaticamente vira sócio. Unidades disponíveis : não informado

: não informado Endereço : não informado

: não informado Oferta: apartamentos de três quartos, com plantas de 95,87 m², 98,08 m² e 105,12 m², a partir de R$ 743 mil

Empreendimento : Vale da Lagoa

: Vale da Lagoa Características : apartamentos com 2 e 3 quartos e plantas de 42,59 m² a 53,32 m², uma vaga de garagem e área de lazer.

: apartamentos com 2 e 3 quartos e plantas de 42,59 m² a 53,32 m², uma vaga de garagem e área de lazer. Unidades disponíveis : não informado.

: não informado. Endereço : avenida Antônio Azevedo Rodrigues, 311, Nova Zelândia, Serra

: avenida Antônio Azevedo Rodrigues, 311, Nova Zelândia, Serra Oferta: não informada

iUrban

iU.05 inclui apartamentos de um quarto, dois quartos e três quartos com suíte e garden Crédito: iUrban/Divulgação

Empreendimento : iU.05

: iU.05 Características : apartamentos de 1 quarto, 2 quartos e 3 quartos com suíte e garden. Conta com área gourmet interno e externo, garagem e pet wash .

: apartamentos de 1 quarto, 2 quartos e 3 quartos com suíte e garden. Conta com área gourmet interno e externo, garagem e . Unidades disponíveis : não informado

: não informado Endereço : rua Amélia Tartuce Nasser, 188, Jardim da Penha, Vitória

: rua Amélia Tartuce Nasser, 188, Jardim da Penha, Vitória Oferta: não informada

Impacto

Gran Reserva é um dos três empreendimento da Impacto localizada em Jardim Camburi Crédito: Impacto/Divulgação

Empreendimento : Gran Reserva



: Gran Reserva Características : apartamentos com 3 quartos com suíte e 3 suítes, com metragem de 87 a 97 m².



: apartamentos com 3 quartos com suíte e 3 suítes, com metragem de 87 a 97 m². Unidades disponíveis : não informado



: não informado Endereço : avenida Governador Eurico Rezende, Jardim Camburi, Vitória



: avenida Governador Eurico Rezende, Jardim Camburi, Vitória Oferta: 10% de desconto nas unidades

JC Life conta com unidades que são studios Crédito: Impacto/Divulgação

Empreendimento : JC Life Residence

: JC Life Residence Características : conta com studio, 1 ou 2 quartos, com metragem de 39 a 55 m².

: conta com studio, 1 ou 2 quartos, com metragem de 39 a 55 m². Unidades disponíveis : não informado

: não informado Endereço : avenida Governador Eurico Rezende, Jardim Camburi, Vitória

: avenida Governador Eurico Rezende, Jardim Camburi, Vitória Oferta: unidade 606 (2 quartos e 1 vaga de garagem) de R$ 701.539,33 por R$ 570.000

O RZ 25 Residencial Club é o lançamento de 2023 da Impacto Crédito: Impacto/Divulgação