"A locação está se tornando uma opção crescente de moradia"

Vou ter dois conteúdos: um sobre gestão de vendas, em que eu vou colocar os desafios das imobiliárias na frente de vendas que estão muito relacionados à gestão da gestão dos corretores, que são essenciais no jogo. A tecnologia provocou uma grande transformação dentro do mercado de compra e venda, mas a figura do corretor de imóveis ficou muito fortalecida. E agora, ele tem dois caminhos que pode seguir, tornar-se autônomo ou trabalhar em uma imobiliária, que acaba sendo um hub de negócios. E no conteúdo da palestra vou falar muito sobre como a imobiliária pode enviesar essa decisão do corretor para que ele trabalhe dentro desse hub.