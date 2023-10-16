O mês de setembro marcou alta no aluguel comercial. De acordo com o Índice FipeZap+ a alta acumulada pelos preços de locação do segmento atingiu o maior patamar desde julho de 2013 (+6,86%). No mesmo passo, o aluguel residencial em agosto avançou 1,33%m, acumulando alta de 12,18% no ano, o que prova que o setor tem mostrado um aquecimento.
Para Rodrigo Werneck, CEO da Cupola, agência de marketing e consultoria de gestão imobiliária, a locação está se tornando uma opção crescente de moradia para as pessoas. “O aluguel está ‘condenado’ a crescer nos próximos anos. E isso exige que quem trabalha com imóveis olhe para o aluguel de uma forma mais estratégica”, diz.
Werneck é um dos palestrantes do Talk Imóveis, que acontece nesta terça-feira (17), a partir das 13h30, no auditório da Rede Gazeta. Seu painel “Uma visão para o futuro (próximo) da locação de imóveis” vai trazer um pouco mais sobre essa nova realidade. Confira o que esperar da apresentação na entrevista a seguir.
O que podemos esperar da sua palestra “Uma visão para o futuro (próximo) da locação de imóveis”?
Vou ter dois conteúdos: um sobre gestão de vendas, em que eu vou colocar os desafios das imobiliárias na frente de vendas que estão muito relacionados à gestão da gestão dos corretores, que são essenciais no jogo. A tecnologia provocou uma grande transformação dentro do mercado de compra e venda, mas a figura do corretor de imóveis ficou muito fortalecida. E agora, ele tem dois caminhos que pode seguir, tornar-se autônomo ou trabalhar em uma imobiliária, que acaba sendo um hub de negócios. E no conteúdo da palestra vou falar muito sobre como a imobiliária pode enviesar essa decisão do corretor para que ele trabalhe dentro desse hub.
Por que o aluguel tem se tornado tão importante para as imobiliárias?
Hoje, a locação está se tornando uma opção crescente de moradia para as pessoas. A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) contínua do IBGE trouxe esse crescimento de 18% para 21% da população morando de aluguel no Brasil, muito em função do achatamento da renda e da valorização dos imóveis. E tem uma questão também de estilo de vida. Enfim, o aluguel está “condenado” a crescer nos próximos anos. E isso exige um olhar mais estratégico de quem trabalha com imóveis. Vou abordar sobre como as imobiliárias podem aproveitar melhor esse grande movimento, essa tendência que já está consolidada.
Qual o diferencial do aluguel para venda?
Porque ele tem a recorrência. É algo que poucas empresas e setores têm, a confiabilidade de que você vai ter uma determinada receita no seu caixa no próximo mês. Isso permite que a empresa invista com segurança sem assumir tantos riscos. Então, o aluguel é especial por conta disso e é por isso também que tantas empresas estão olhando para ele.
O que vai diferenciar uma empresa de locação da outra na hora de um cliente procurar pelos seus serviços?
A experiência do cliente tem se tornado cada vez mais fluída na locação. Você tem questões que historicamente eram muito tradicionais, como a figura do fiador, que se tornou, atualmente, pouco frequente nos fechamentos dos aluguéis. Hoje o cliente quer evitar esse desconforto e isso trouxe toda uma revolução. As empresas que entenderam esse movimento estão atraindo os clientes, seja pela perspectiva do locatário, seja pela perspectiva do locador. Então tem muita oportunidade para que as empresas se diferenciem muito em função dessa adequação às mudanças do comportamento do cliente.
Qual a importância de uma empresa ou profissional de locação se manter atualizado?
O cliente está mudando de uma forma muito rápida o comportamento e quem se adapta, consegue melhores resultados.
A que ponto a inovação contribui para melhoria e otimização de processos?
Diretamente temos tecnologias que facilitam a jornada desse cliente. Então, a inovação está presente de ponta a ponta na jornada do aluguel: lá no início, na forma como as imobiliárias acessam o estoque, os imóveis que estão anunciados, até a reta final, quando o inquilino desocupa um imóvel e tem um débito. Então é um negócio que foi transformado de ponta a ponta e que se diferencia dos demais.