Conheça a programação do Talk Imóveis, que acontece na próxima terça

Está chegando! O Talk Imóveis, maior evento imobiliário do Espírito Santo, acontece na próxima terça-feira (17), a partir das 13h30, no auditório da Rede Gazeta. Com uma programação intensa, voltada para profissionais, empresários e interessados no setor, o Talk Imóveis traz grandes nomes regionais e nacionais para discutir temas atuais que são do interesse do investidor, comprador e até mesmo de quem está pensando em dar uma repaginada no visual da sua casa.
O evento ainda marca a abertura do Salão do Imóvel, que este ano será em formato híbrido, com ofertas no site oficial e agendamento de visitas presenciais em imobiliárias e estandes de vendas das mais de 20 empresas participantes. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas no link abaixo:
Uma das novidades do evento será a apresentação da pesquisa inédita Setor Imobiliário Capixaba, realizada pela Inteligência de Mercado/Marketing da Rede Gazeta, que fez um levantamento com moradores do Espírito Santo de 12 a 18 de setembro.
Para o gerente de Audiência e Inteligência de Mercado da Rede Gazeta, Aldo Muñoz, a pesquisa vai ajudar a ter, em primeira instância, um panorama do potencial e oportunidades existentes no setor imobiliário capixaba.
“Por meio das informações coletadas e insights que podem ser gerados a partir desta pesquisa, estamos apoiando um setor muito relevante da economia capixaba e contribuindo na tomada de decisão por investidores, construtoras, corretores e agentes imobiliários”, diz.
Economia, desburocratização e aluguel
Teco Medina, economista e apresentador do quadro da CBN “O Assunto É Dinheiro” vai abrir o evento com uma palestra sobre os rumos da economia, abordando a queda da taxa de juros e da Selic, arcabouço fiscal e seus impactos no mercado imobiliário.
O próximo painel será sobre desburocratização e aprovação de projetos. Mediado pelo colunista de A Gazeta, Abdo Filho, o debate terá a presença do vice-presidente da Associação das Empresas do Mercado Imobiliário do Espírito Santo (Ademi-ES), Alexandre Schubert; o secretário de Desenvolvimento da Cidade e Habitação de Vitória, Luciano Forrechi; e o secretário de Desenvolvimento Econômico de Viana, Rafael Ottaiano.
Após o intervalo, o painel “Experiência de Viver” irá abordar um novo olhar sobre a arquitetura e decoração, que buscam, atualmente, gerar valor e felicidade à experiência de viver. Mediada pela editora adjunta do Estúdio Gazeta, Lara Rosado, o bate-papo vai contar com a presença da jornalista e editora da Casa Vogue Carol Scolforo e do diretor da DG projetos, Bernardo Grasseli.
Para encerrar, um assunto que é interesse tanto de inquilinos, quanto de proprietários, assim como de imobiliárias e profissionais de locação: “Uma visão inovadora para o futuro da locação de imóveis. Ministrada pelo CEO da Cupola Imobi, Rodrigo Werneck a palestra será seguida de um bate-papo com Werneck, contando ainda com a presença do presidente do Creci-ES, Aurélio Capua Dallapicula e mediação da editora do Hub Imobi A Gazeta, Karine Nobre.