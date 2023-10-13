Conheça a programação do Talk Imóveis, que acontece na próxima terça

Talk Imóveis em 2022 reuniu especialistas para discutir tendências para o setor Crédito: Reprodução

Está chegando! O Talk Imóveis, maior evento imobiliário do Espírito Santo, acontece na próxima terça-feira (17), a partir das 13h30, no auditório da Rede Gazeta. Com uma programação intensa, voltada para profissionais, empresários e interessados no setor, o Talk Imóveis traz grandes nomes regionais e nacionais para discutir temas atuais que são do interesse do investidor, comprador e até mesmo de quem está pensando em dar uma repaginada no visual da sua casa.

Uma das novidades do evento será a apresentação da pesquisa inédita Setor Imobiliário Capixaba, realizada pela Inteligência de Mercado/Marketing da Rede Gazeta, que fez um levantamento com moradores do Espírito Santo de 12 a 18 de setembro.

Para o gerente de Audiência e Inteligência de Mercado da Rede Gazeta, Aldo Muñoz, a pesquisa vai ajudar a ter, em primeira instância, um panorama do potencial e oportunidades existentes no setor imobiliário capixaba.

“Por meio das informações coletadas e insights que podem ser gerados a partir desta pesquisa, estamos apoiando um setor muito relevante da economia capixaba e contribuindo na tomada de decisão por investidores, construtoras, corretores e agentes imobiliários”, diz.

Economia, desburocratização e aluguel

Teco Medina, economista e apresentador do quadro da CBN “O Assunto É Dinheiro” vai abrir o evento com uma palestra sobre os rumos da economia, abordando a queda da taxa de juros e da Selic, arcabouço fiscal e seus impactos no mercado imobiliário.

O próximo painel será sobre desburocratização e aprovação de projetos. Mediado pelo colunista de A Gazeta, Abdo Filho, o debate terá a presença do vice-presidente da Associação das Empresas do Mercado Imobiliário do Espírito Santo (Ademi-ES), Alexandre Schubert; o secretário de Desenvolvimento da Cidade e Habitação de Vitória, Luciano Forrechi; e o secretário de Desenvolvimento Econômico de Viana, Rafael Ottaiano.

Após o intervalo, o painel “Experiência de Viver” irá abordar um novo olhar sobre a arquitetura e decoração, que buscam, atualmente, gerar valor e felicidade à experiência de viver. Mediada pela editora adjunta do Estúdio Gazeta, Lara Rosado, o bate-papo vai contar com a presença da jornalista e editora da Casa Vogue Carol Scolforo e do diretor da DG projetos, Bernardo Grasseli.