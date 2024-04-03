O mercado imobiliário tem sido um termômetro da economia de várias regiões, não à toa, segundo a especialista em planejamento financeiro e análise de investimentos Daiana Pantano, o setor é “crucial no crescimento econômico e social de uma região”. Prova disso é a cidade de Linhares, que com o seu crescimento econômico, tem atraído também empresas de segmentos diferentes do mercado imobiliário.
A cidade sedia, nesta quarta-feira (3), a primeira edição do Talk Imóveis Linhares, onde serão discutidos os rumos do mercado imobiliário no município e regiões, comandado por um time de especialistas do setor.
Entre eles, está Daiana Pantano, especialista em negócios imobiliários, que fará a palestra de encerramento do evento, que começa logo mais, às 14h, no auditório da Findes em Linhares. Com o tema “O poder da alavancagem imobiliária”, a palestrante vai falar sobre a complexidade dos investimentos e do desenvolvimento imobiliário, como também abordar a realidade de transformar espaços em lares.
“É fundamental reconhecer que o mercado está em constante evolução, com novas tendências, regulamentações e oportunidades surgindo regularmente”, diz.
Leia a entrevista completa com Daiana Pantano:
Qual a importância do mercado imobiliário para o crescimento de uma região?
O mercado imobiliário desempenha um papel crucial no crescimento econômico e social de uma região. Além de fornecer moradias, ele atrai investimentos, gera empregos e estimula o desenvolvimento urbano e comercial, contribuindo para a qualidade de vida e o progresso da comunidade como um todo.
O que deve ser levado em conta na hora de avaliar um negócio imobiliário?
Ao avaliar um negócio imobiliário, é essencial considerar diversos fatores, como localização, potencial de valorização, condições do imóvel e viabilidade financeira. Também é importante realizar uma análise de mercado abrangente, além de escolher profissionais qualificados.
Sobre o tema da sua palestra, fale um pouco sobre o que podemos esperar.
Durante a palestra, vou explorar uma variedade de opções de investimento, apresentando de forma clara e acessível algumas diversas alternativas disponíveis. Desde investimentos tradicionais como renda fixa até o mercado de ações. E claro, vou destacar o investimento em imóveis como uma das melhores escolhas disponíveis, especialmente quando combinado com alavancagem inteligente. Vamos analisar como a alavancagem pode ampliar os retornos dos investimentos imobiliários, permitindo que os investidores usem uma pequena quantia de capital próprio para adquirir uma propriedade de valor muito maior. Vamos discutir estratégias práticas para aproveitar a alavancagem de forma segura e eficaz, maximizando os retornos e minimizando os riscos. Meu objetivo é fornecer uma perspectiva clara e convincente sobre por que investir em imóveis com alavancagem pode ser a melhor decisão financeira que o investidor pode tomar
Serviço:
Talk Imóveis Linhares
- Quando: 3 de abril
- Onde: Auditório da Findes, em Linhares
- Horário: 14h às 18h