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Novos rumos

8 regiões da Grande Vitória que vão despontar nos próximos anos

Especialistas do setor imobiliário apostam em áreas de todos os municípios da Região Metropolitana da Grande Vitória que estão com atrativos para empreendimentos
Eduarda Moro

Eduarda Moro

Publicado em 

01 ago 2023 às 10:00

Publicado em 01 de Agosto de 2023 às 10:00

Vista do bairro Jockey de Itaparica
Bairro Jockey de Itaparica é uma das regiões atuais mais cobiçadas para morar e promete continuar assim Crédito: Fernando Madeira
No 40º Censo Imobiliário divulgado pelo Sindicato da Indústria da Construção Civil no Estado do Espírito Santo (Sinduscon-ES), referente ao segundo período de 2022, a Grande Vitória está com 13.435 unidades em produção, sobretudo nos municípios de Vitória, Vila Velha e Serra, que prometem continuar crescendo.

No entanto, de acordo com o diretor de Economia e Estatística do Sinduscon-ES, Eduardo Borges, em razão do esgotamento de áreas disponíveis para construção de novos imóveis, a tendência natural é que outras regiões próximas das que já estão consolidadas e que possuem infraestrutura atraiam as pessoas nos próximos anos.
“Em Vitória, por exemplo, o Centro promete ser uma região que vai despontar frente a outras opções na Capital que estão sobrecarregadas, como os bairros Praia do Canto, Jardim Camburi e Jardim da Penha. Nesse caso, tudo indica que a procura de imóveis deva se estender para Bento Ferreira e Ilha de Santa Maria, principalmente por causa da proximidade com a Beira-Mar”, analisa.
Eduardo também observa que a Serra é outra cidade receptiva para novos empreendimentos, especialmente os horizontais, em razão do movimento para a desburocratização para aprovações de projetos imobiliários que está ocorrendo. “Já os verticais são uma tendência nos entornos do Parque da Cidade, em Laranjeiras, e no contorno da avenida Mestre Álvaro”, pontua, ainda.
O vice-presidente da Associação das Empresas do Mercado Imobiliário (Ademi-ES), Alexandre Schubert, lembra que é preciso ressaltar que nesse "exercício de futurologia" é que o mercado imobiliário demora um ciclo de, pelo menos, cinco anos para concluir a entrega de um empreendimento.
“Pense que cada empreendimento demanda um estudo da área e períodos de incorporação, regularização do terreno, desenvolvimento do projeto, obra, aprovação da prefeitura até a venda. Portanto, para saber as regiões que vão despontar nos próximos meses, é preciso pensar em áreas que já estão amadurecendo agora no setor imobiliário”, explica.
“O que promete ser um pouco fora do tradicional é a previsão de um tímido crescimento do Centro de Vitória e parte de Santo Antônio e, do outro lado, Bento Ferreira. No entanto, para isso se concretizar vai depender de uma série de fatores, como incentivos governamentais para adequação do Plano Diretor Municipal (PDM)”, argumenta.

Veja quais áreas têm potencial imobiliário de acordo com as fontes consultadas:

Vila Velha

01

Jockey

De acordo com o diretor do Sinduscon-ES, Eduardo Borges, a região está se consolidando como uma área residencial, com tendência para verticalização. No entanto, existem opções horizontais em alguns condomínios na cidade, principalmente nas regiões mais distantes.

02

Vale Encantado

Situado entre os bairros Araçás, Jardim do Vale, Rio Marinho e Santa Clara, a região é plana e facilmente acessada pelas rodovias estaduais Leste-Oeste e Darly Santos. Com um crescimento de imóveis logísticos, a tendência é que as pessoas ocupem cada vez mais esse local que, até pouco tempo atrás, era considerado um vazio urbano.
Vitória

01

Centro

Berço de grandes apartamentos que preservam uma arquitetura histórica, o bairro é consolidado e, apesar de estar sofrendo desvalorização nas últimas décadas, existem burburinhos de uma retomada da vida do centro histórico capixaba, em especial em razão da proximidade com a baía de Vitória e um padrão de vida mais em conta. O melhor de tudo é que tudo que um morador precisa, está a poucos metros. O setor imobiliário deve aquecer em áreas como a parte leste, em Santo Antônio, e a oeste, que abrange Bento Ferreira, Ilha de Santa Maria e Monte Belo.
Serra

01

Morada de Laranjeiras

Esta é outra região que promete crescer pela busca por condomínios residenciais e por conta da infraestrutura consolidada da região à disposição da população.

02

Contorno do Mestre Álvaro

Com a inauguração do contorno do Mestre Álvaro e a ampliação do trecho em 200m para cada lado, especialistas apontam que isso vai atrair moradores e investidores com a melhora do tráfego de veículos e do aspecto logístico, fatores importantes para a atratividade do mercado imobiliário. 
Cariacica

01

Leste-Oeste

Os eixos específicos devem ampliar a demanda por imóveis no município, principalmente por questões logísticas. A obra visa melhorar o acesso ao Cais de Capuaba e reduzir o tráfego de caminhões, desafogando o trânsito no centro de Cariacica.

02

Moxuara

Segundo o representante da Ademi-ES, é uma região "encostada" às áreas centrais da cidade e que deve se reinventar para atrair mais condomínios horizontais.

03

BR-121

Os condomínios rurais e logísticos mais próximos de Guarapari já estão sendo procurados, e promete ser uma tendência para o município.

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