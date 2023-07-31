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Fragrâncias ideais

Veja como perfumar sua casa no inverno e deixá-la mais acolhedora

Especialista indica as fragrâncias ideais para cada ambiente e explica como usá-las corretamente de forma estratégica, para que  tragam, ainda, a sensação de acolhimento

Publicado em 31 de Julho de 2023 às 12:02

Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

31 jul 2023 às 12:02
Imagem Edicase Brasil
É possível garantir a sensação de conforto no lar com fragrâncias especiais Crédito: Kmpzzz | Shutterstock
Durante o inverno, é comum que as pessoas procurem por alternativas que possam deixar o lar mais aconchegante. Medidas como controle térmico, mantas por toda parte e até mesmo a troca de cores dos objetos de decoração são algumas das opções.

Carolina Monteiro, perfumista da Ginger Fragrances & Ingredients (empresa que desenvolve, produz e comercializa fragrâncias), chama atenção para as estratégias olfativas que também trazem a sensação de acolhimento. “Algumas fragrâncias têm potencial para transformar os ambientes e proporcionam aconchego, principalmente as doces e amadeiradas”, diz.

Como perfumar sua casa

Para te ajudar a escolher a fragrância correta, a especialista traz algumas dicas dos principais cheiros para o lar durante o inverno e como aplicá-los em casa, de acordo com cada ambiente . Confira!

Sala

Como a sala é o local que mais recebe visitas, principalmente para encontros regados a queijos e vinhos durante o inverno, a dica da perfumista é investir nas fragrâncias que garantem um toque de requinte e sofisticação. “É o caso das notas de madeira, como cedro, sândalo e carvalho que são muito elegantes e deixam o ambiente mais caloroso”, pontua.

Quarto

Segundo Carolina, um match que funciona muito bem para trazer alento ao quarto nos dias frios é a baunilha e o patchouly. “Esta é uma combinação adocicada e envolvente com notas quentes. É perfeita para garantir a sensação de conforto a um ambiente que pede por isso, principalmente nos dias frios . As notas gourmand também são excelentes escolhas e seguem na mesma linha doce e marcante das anteriores”, sugere.

Banheiro

Um banho quente e relaxante no frio pode ficar ainda melhor com a fragrância certa. “Para o banheiro, indico notas de especiarias, como canela, cravo, noz moscada e cardamomo. Além de serem quentes, esses cheiros aumentam o poder de sedução e desejo”, explica Carolina.
Imagem Edicase Brasil
As velas aromáticas são ótimas opções para deixar o lar mais aconchegante Crédito: Real_life_photo | Shutterstock

Como usar as fragrâncias

A perfumista explica que, para deixar a casa mais aconchegante no inverno com ajuda das fragrâncias, existem vários caminhos.
“Velas aromáticas no banheiro, difusores de ambientes na sala e sprays para roupa de cama no quarto são boas alternativas. Mas tudo depende do gosto dos moradores e necessidade de cada cômodo”, exemplifica.
Carolina lembra apenas que é importante não pesar na mão e causar desconforto com uma mistura muito grande de cheiros; ainda, indica escolher apenas uma das fragrâncias para cada local da casa.
Por Catarina Armelin

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