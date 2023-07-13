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Economia e sustentabilidade

Fique de olho nessas 5 tendências sustentáveis para residências

Com esse tipo de tecnologia cada vez mais populares por conta do impacto positivo no meio ambiente, arquiteto indica soluções acessíveis e que ajudam a diminuir gastos

Publicado em 13 de Julho de 2023 às 10:33

Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

13 jul 2023 às 10:33
Imagem Edicase Brasil
O chuveiro com pressurizador não gasta mais energia elétrica do que outros chuveiros Crédito: Beeboys | ShutterStock
As tecnologias sustentáveis para residências estão cada vez mais populares devido ao impacto positivo no meio ambiente. Inclusive, muitas dessas tendências são acessíveis e oferecem benefícios econômicos a longo prazo, ajudando a reduzir o consumo de água e os custos financeiros.
“Apostar em aquecedor solar e torneira com fechamento automático, por exemplo, vai fazer diferença nas contas de energia e de água. Ou seja, são apostas inteligentes e que não têm um custo tão alto na hora de construir”, afirma João Lobato, arquiteto e urbanista da GrowT, startup focada em projetos e engenharia.
Pensando nisso, o profissional lista algumas tendências que poderão te ajudar a economizar futuramente. Confira!

01

Aquecedor solar

Ao falarmos de tecnologias sustentáveis , podemos pensar em aquecedores solares, que são placas que absorvem a radiação solar. “Através dessas placas coletoras, a tecnologia capta o calor do sol para aquecer a água usada em banheiros, cozinhas e piscinas, substituindo aquecedores elétricos, que aumentam e muito a conta de luz”, explica.

02

Iluminação LED

A iluminação com LED, além de ser a preferida de muitas pessoas, traz diversos benefícios. Entre as vantagens, podemos destacar a economia de energia em cerca de 50% a 80% se comparada com tecnologias tradicionais. Além disso, resulta na redução de emissão de carbono. “É muito eficiente, pois produz mais luz por watt consumido, e isso pode ser sentido na conta de luz, reduzindo os custos”, explica o arquiteto.

03

Torneira com fechamento automático

Apesar de não ser novidade, as torneiras com fechamento automático estão cada vez mais presentes em residências. “Elas são comuns em shoppings ou outros ambientes comerciais, mas podem ser muito úteis em casa também”, comenta o arquiteto. Esse tipo de torneira ajuda a evitar o desperdício de água.

04

Chuveiro com pressurizador

O chuveiro com pressurizador é uma opção confortável que não gasta mais energia elétrica do que outros chuveiros. “Neles, encontramos uma peça que traz uma eletrobomba que bombeia a água da cisterna ou da caixa d’água”, comenta.

05

Cisterna

Apostar em uma cisterna é uma ótima maneira de economizar, pois ela vai ajudar no consumo consciente de água e, consequentemente, reduzir as despesas de casa. De acordo com o arquiteto João, esses novos modelos de captação de água estão se popularizando para uso residencial por não necessitarem de obras para instalação, tornando-se, assim, mais acessíveis.
“As cisternas podem ser compactas e feitas de fibra ou plástico. Elas permitem a captação da água da chuva, com proteção contra sujeira para o uso em diversas tarefas, como lavagem da rua, descargas, entre outros”, finaliza.
Por Beatriz Bradley.

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