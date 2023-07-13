Fique de olho nessas 5 tendências sustentáveis para residências

01

Aquecedor solar

Ao falarmos de tecnologias sustentáveis , podemos pensar em aquecedores solares, que são placas que absorvem a radiação solar. “Através dessas placas coletoras, a tecnologia capta o calor do sol para aquecer a água usada em banheiros, cozinhas e piscinas, substituindo aquecedores elétricos, que aumentam e muito a conta de luz”, explica.

02

Iluminação LED

A iluminação com LED, além de ser a preferida de muitas pessoas, traz diversos benefícios. Entre as vantagens, podemos destacar a economia de energia em cerca de 50% a 80% se comparada com tecnologias tradicionais. Além disso, resulta na redução de emissão de carbono. “É muito eficiente, pois produz mais luz por watt consumido, e isso pode ser sentido na conta de luz, reduzindo os custos”, explica o arquiteto.

03

Torneira com fechamento automático

Apesar de não ser novidade, as torneiras com fechamento automático estão cada vez mais presentes em residências. “Elas são comuns em shoppings ou outros ambientes comerciais, mas podem ser muito úteis em casa também”, comenta o arquiteto. Esse tipo de torneira ajuda a evitar o desperdício de água.

04

Chuveiro com pressurizador

O chuveiro com pressurizador é uma opção confortável que não gasta mais energia elétrica do que outros chuveiros. “Neles, encontramos uma peça que traz uma eletrobomba que bombeia a água da cisterna ou da caixa d’água”, comenta.

05

Cisterna