Veja como deixar seu banheiro compacto mais moderno e funcional

Os espelhos e as cores claras dão sensação de amplitude a qualquer ambiente Crédito: Flat Arquitetura

Com apartamentos menores, o banheiro também segue a tendência de ser cada vez mais compacto, e o desafio de deixar o ambiente mais confortável, funcional e moderno fica maior para os profissionais. Por isso, eles explicam de que forma as escolhas certas de decoração e a aplicação de soluções inteligentes nesse ambiente podem facilitar a vida dos moradores.

A arquiteta Letícia Breda afirma que, sem sombras de dúvidas, como em qualquer cômodo compacto, as dicas de ouro para dar uma sensação de amplitude são o uso de cores claras e de uma iluminação eficiente, somados à utilização de espelhos e de nichos embutidos. “Procuramos sempre trabalhar com o máximo de itens embutidos, como armários posicionados na parte de cima, usar móveis planejados para aproveitar cada espacinho, como aqueles mobiliários que possuem um espaço para colocar papel higiênico na lateral”, cita.

Neste projeto de Letícia Breda, os armários são embutidos para ganhar mais espaço Crédito: Flat Arquitetura

A gerente de marketing da Roca Brasil, Aline Pereira, acrescenta que o aproveitamento de cada centímetro é valioso e os erros podem comprometer toda a funcionalidade do banheiro quando não é verdadeiramente bem aproveitado.

“O desafio em espaços tão compactos é criar um banheiro ergonômico e prático com elementos, soluções e louças que denotem design e qualidade ao ambiente, além de aproveitar bem as dimensões reduzidas”, explica.

Para inspirar, as profissionais deram quatro dicas para você aproveitar melhor cada centímetro do seu banheiro, deixando-o mais moderno e funcional:

O desafio em espaços compactos é criar um banheiro ergonômico e prático Crédito: Divulgação/Celite