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Pequenos e bonitos

Veja como deixar seu banheiro compacto mais moderno e funcional

Com escolhas acertadas e soluções inovadoras, os toaletes com medidas compactas podem manter a mesma funcionalidade e o conforto dos moradores de um ambiente espaçoso
Eduarda Moro

Eduarda Moro

Publicado em 

20 jun 2023 às 17:36

Publicado em 20 de Junho de 2023 às 17:36

Os espelhos e as cores claras dão sensação de amplitude a qualquer ambiente, apostas da arquiteta Letícia Breda
Os espelhos e as cores claras dão sensação de amplitude a qualquer ambiente Crédito: Flat Arquitetura
Com apartamentos menores, o banheiro também segue a tendência de ser cada vez mais compacto, e o desafio de deixar o ambiente mais confortável, funcional e moderno fica maior para os profissionais. Por isso, eles explicam de que forma as escolhas certas de decoração e a aplicação de soluções inteligentes nesse ambiente podem facilitar a vida dos moradores.

A arquiteta Letícia Breda afirma que, sem sombras de dúvidas, como em qualquer cômodo compacto, as dicas de ouro para dar uma sensação de amplitude são o uso de cores claras e de uma iluminação eficiente, somados à utilização de espelhos e de nichos embutidos. “Procuramos sempre trabalhar com o máximo de itens embutidos, como armários posicionados na parte de cima, usar móveis planejados para aproveitar cada espacinho, como aqueles mobiliários que possuem um espaço para colocar papel higiênico na lateral”, cita.
Neste projeto de Letícia Breda, os armários são embutidos para ganhar mais espaço
Neste projeto de Letícia Breda, os armários são embutidos para ganhar mais espaço Crédito: Flat Arquitetura
A gerente de marketing da Roca Brasil, Aline Pereira, acrescenta que o aproveitamento de cada centímetro é valioso e os erros podem comprometer toda a funcionalidade do banheiro quando não é verdadeiramente bem aproveitado.
“O desafio em espaços tão compactos é criar um banheiro ergonômico e prático com elementos, soluções e louças que denotem design e qualidade ao ambiente, além de aproveitar bem as dimensões reduzidas”, explica.
Para inspirar, as profissionais deram quatro dicas para você aproveitar melhor cada centímetro do seu banheiro, deixando-o mais moderno e funcional:
Banheiro Vip Smart Clean
O desafio em espaços compactos é criar um banheiro ergonômico e prático Crédito: Divulgação/Celite

01

Cubas

A cuba de apoio é uma aposta forte nos novos banheiros, principalmente as que são esculpidas na própria pedra, cuja característica é ser instalada inteiramente sobre a mesa, sem a necessidade de recortes para encaixe da louça. O projeto e a foto acima são da Celite.

02

Torneiras

Escolhida a cuba, é preciso definir a torneira ideal, sendo os modelos mais indicados a de bica alta e respeitando a distância de 10 a 15 cm entre o bocal da torneira e a borda da cuba para evitar respingos pela bancada e garantir mais conforto no momento de usar. Embora demande uma hidráulica embutida e um planejamento pré-obra, a solução também auxilia na economia de espaço na bancada.

03

Área do banho

Para a área do banho, o ideal é que o espaço do boxrespeite a medida mínima de 70 x 75 cm para proporcionar banhos confortáveis, sem que o morador fique esbarrando na divisória. A escolha do chuveiro também é importante neste momento.

04

Materiais de bancadas

Grandes protagonistas nos ambientes, as bancadas se destacam pelas inúmeras possibilidades de materiais, cores, texturas e formatos, além de ajudar a integrar o estilo decorativo do ambiente e a atender às demandas dos moradores.

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