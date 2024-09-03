Incorpore elementos da China na decoração da sua casa com estas dicas

Os 5 elementos chineses garantem equilíbrio energético ao ambiente Crédito: Imagem: Followtheflow | Shutterstock

Conforme a tradição chinesa, os cinco elementos (Água, Metal, Fogo, Madeira e Terra) são importantes para garantir o equilíbrio energético de um ambiente. Para encontrar os mais adequados para inserir na decoração, é indicado realizar uma consultoria com um profissional de Feng Shui

Em tradução literal, Feng significa vento e Shui, água. É uma ciência milenar chinesa que tem como principal objetivo harmonizar ambientes (com disposição de cômodos, organização de móveis, uso de cores e objetos) para que o fluxo de energia flua da melhor maneira possível e, assim, promova bem-estar para o morador e outras pessoas que utilizam o espaço.

“É uma ciência que estuda a natureza em seus aspectos geográficos e energéticos, sob a influência do Yin e Yang – os polos de energia positiva e negativa e do Qi –, a energia essencial de cada ser”, acrescenta a designer de interiores Linna Li.

Contudo, isso não te impede de colocar alguns deles no décor da sua casa, desde que isso seja feito de maneira pontual para não interferir nas energias. Confira!

1. Madeira

A Madeira ajuda a promover a vitalidade e a harmonia do ambiente Crédito: Imagem: Followtheflow | Shutterstock

Plantas e pequenos vasos com flores. Representando expansão, criatividade e desenvolvimento, a Madeira traz uma energia vibrante e ativa para os ambientes. A presença dele fortalece a sensação de vitalidade e harmonia, incentivando o crescimento pessoal e a prosperidade.

2. Fogo

O Fogo ajuda a estimular a motivação do ambiente Crédito: Imagem: Followtheflow | Shutterstock

Objetos de formas pontiagudas e que tenham detalhes vermelhos. Porém, não muito vermelhos para não atenuar essa energia. Representando o calor, a luz e a transformação, o Fogo é responsável por estimular a motivação, a alegria e o entusiasmo dentro da casa.

3. Terra

O elemento Terra promove uma sensação de equilíbrio e bem-estar Crédito: Imagem: Gulsina | Shutterstock

Pedras em pequenas quantidades no terraço, no jardim ou no canto de algum cômodo. Alguns pequenos cristais também podem ser dispostos. Associado à estabilidade, segurança e nutrição, o elemento Terra promove uma sensação de equilíbrio e bem-estar.

4. Metal

O Metal fortalece a comunicação no ambiente Crédito: Imagem: Aquarius Studio | Shutterstock

Material de cobre ou metalizado, como uma pequena escultura de cobre, ou porta-retratos com a moldura de metal. O elemento Metal fortalece a comunicação e a tomada de decisões, além de purificar o espaço, eliminando energias estagnadas e promovendo um fluxo de energia mais fluido e harmonioso.

5. Água

A Água ajuda a suavizar a energia dos ambientes Crédito: Imagem: CLWphoto | Shutterstock