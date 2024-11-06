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Edicase Brasil

3 dicas para montar o home office em diferentes tamanhos

Veja como adaptar o espaço de trabalho em casa para as dimensões disponíveis

Publicado em 06 de Novembro de 2024 às 19:35

Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

06 nov 2024 às 19:35
Tem um espaço exclusivo de trabalho otimiza a rotina (Imagem: Ground Picture | Shutterstock)
Tem um espaço exclusivo de trabalho otimiza a rotina (Imagem: Ground Picture | Shutterstock) Crédito:
Um ambiente exclusivo para o trabalho ajuda a manter o foco, diminui distrações e contribui para uma rotina mais disciplinada. Além disso, um local planejado para essa finalidade permite ajustar móveis e equipamentos conforme as exigências ergonômicas, prevenindo desconforto e problemas de saúde. Para tanto, esse espaço deve ser acolhedor, bem iluminado e contar com todos os recursos necessários ao alcance.
“Em casas e apartamentos, a definição desse ambiente não apenas o torna funcional, como também ajuda a estabelecer uma rotina de trabalho, separando o profissional do restante dos cômodos”, explica a arquiteta Isabella Nalon, à frente do seu escritório homônimo.
A seguir, veja como a profissional elaborou o espaço de home office em diferentes dimensões e conforme as necessidades dos moradores! 

1. Espaço compacto

Em espaços menores, o
Em espaços menores, o Crédito:
Nos espaços pequenos, que podem ser em dormitórios ou mesmo apartamentos compactos, a arquiteta Isabella afirma que o home office deve ser altamente funcional e integrado a outros ambientes . De acordo com ela, uma estratégia comum é aproveitar cantos subutilizados ao lado de janelas, paredes vazias ou até áreas sob escadas. Para tanto, a marcenaria planejada com bancada e prateleiras suspensas otimiza o ambiente, deixando-o livre de excessos que interfiram na concentração.  

2. Espaço médio

Com mais espaço, o
Com mais espaço, o Crédito:
Em residências com um pouco mais de espaço, o home office pode ocupar uma sala dedicada ou um ambiente compartilhado, como uma sala de estar, TV ou mesmo um dormitório. Nesse cenário, é possível conceber uma área mais personalizada que reflita a identidade de quem a utiliza.
Entre os recursos de arquitetura de interiores, a separação visual, por meio de divisórias, ajuda a prover privacidade sem comprometer a fluidez do restante do imóvel e, mais uma vez, a marcenaria pode ser bem aproveitada com a produção de estantes ou armários para o armazenamento de itens pessoais e materiais de trabalho.

3. Espaço grande

Em um ambiente maior, o
Em um ambiente maior, o Crédito:
Para quem dispõe de áreas maiores, o home office tem tudo para incorporar os atributos de um grande escritório em casa. A profissional assinala que o projeto pode incorporar área de leitura, mesas de reuniões, estantes amplas e sistemas de armazenamento sofisticados. O design pode explorar mobiliários de maior escala como cadeiras executivas e escrivaninhas espaçosas.  
Por Leonardo Sandoval

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