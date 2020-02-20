Mistério em Santa Teresa: homem encontrado assassinado no terreno da Delegacia

Santa Teresa é calma: no ano passado aconteceu apenas um homicídio na cidade Crédito: Divulgação

Um caso curioso está intrigando os moradores de Santa Teresa. Um homem, envolvido em mais de 20 ocorrências policiais, foi encontrado morto na varanda de uma casa localizada no terreno onde fica a Delegacia da Polícia Civil do município, vítima de disparos de arma de fogo. A coluna apurou que na noite de terça-feira houve um possível arrombamento do imóvel.

E, na manhã seguinte, na varanda dessa casa, os policiais encontraram morto Regison Traspadini Alvarenga, com duas perfurações pelo corpo. O caso, cercado de mistério, está sendo investigado pela polícia.

Em nota à coluna, a Polícia Civil informa que por volta das 22h da terça-feira (18), um policial civil acionou o Ciodes e relatou que estava dentro da Delegacia de Santa Teresa, descansando, quando percebeu que uma pessoa havia entrado no local para realizar um furto. Nesse momento, segundo a PC, no escuro, o policial deu voz de prisão ao suspeito, que estava com um objeto não identificado nas mãos e levantou o braço em direção ao agente, que efetuou dois disparos.

Após o fato, relata ainda a PC, foi solicitado reforço e, assim que outras equipes chegaram ao local, constataram que duas portas e dois armários estavam arrombados, sendo que nada foi levado, e não havia nenhum vestígio do suspeito e nem de sangue dentro da delegacia, que está no local provisoriamente.

“Na manhã seguinte, foi encontrado um corpo na varanda de uma residência do terreno onde a delegacia está localizada, pertencente à Igreja Católica. O indivíduo, adolescente, apresentava duas perfurações de arma de fogo. As investigações foram iniciadas para identificar se o rapaz era o mesmo que tentou invadir a unidade policial e a perícia foi realizada no local”, conclui a nota da assessoria da Polícia Civil.

SANTA TERESA, UMA CIDADE TRANQUILA