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  • Mistério em Santa Teresa: homem encontrado assassinado no terreno da Delegacia
Leonel Ximenes

Mistério em Santa Teresa: homem encontrado assassinado no terreno da Delegacia

O adolescente foi encontrado na varanda de uma casa na manhã seguinte a uma tentativa de furto na unidade policial

Publicado em 20 de Fevereiro de 2020 às 19:33

Públicado em 

20 fev 2020 às 19:33
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Santa Teresa é calma: no ano passado aconteceu apenas um homicídio na cidade Crédito: Divulgação
Um caso curioso está intrigando os moradores de Santa Teresa. Um homem, envolvido em mais de 20 ocorrências policiais, foi encontrado morto na varanda de uma casa localizada no terreno onde fica a Delegacia da Polícia Civil do município, vítima de disparos de arma de fogo. A coluna apurou que na noite de terça-feira houve um possível arrombamento do imóvel.
E, na manhã seguinte, na varanda dessa casa, os policiais encontraram morto Regison Traspadini Alvarenga, com duas perfurações pelo corpo. O caso, cercado de mistério, está sendo investigado pela polícia.
Em nota à coluna, a Polícia Civil informa que por volta das 22h da terça-feira (18), um policial civil acionou o Ciodes e relatou que estava dentro da Delegacia de Santa Teresa, descansando, quando percebeu que uma pessoa havia entrado no local para realizar um furto. Nesse momento, segundo a PC, no escuro, o policial deu voz de prisão ao suspeito, que estava com um objeto não identificado nas mãos e levantou o braço em direção ao agente, que efetuou dois disparos.

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Após o fato, relata ainda a PC, foi solicitado reforço e, assim que outras equipes chegaram ao local, constataram que duas portas e dois armários estavam arrombados, sendo que nada foi levado, e não havia nenhum vestígio do suspeito e nem de sangue dentro da delegacia, que está no local provisoriamente.
“Na manhã seguinte, foi encontrado um corpo na varanda de uma residência do terreno onde a delegacia está localizada, pertencente à Igreja Católica. O indivíduo, adolescente, apresentava duas perfurações de arma de fogo. As investigações foram iniciadas para identificar se o rapaz era o mesmo que tentou invadir a unidade policial e a perícia foi realizada no local”, conclui a nota da assessoria da Polícia Civil.

SANTA TERESA, UMA CIDADE TRANQUILA

Casos semelhantes a esse em Santa Teresa são raros. No ano passado, a primeira cidade fundada por italianos no Brasil teve apenas um homicídio, ocorrido em maio, e que vitimou um homem de 57 anos.
LEIA AQUI MAIS MATÉRIAS E NOTAS DA COLUNA LEONEL XIMENES

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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