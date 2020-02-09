Santa Teresa atrai turista que procura tranquilidade no carnaval

Algumas pousadas já registraram crescimento no número de reservas para o carnaval Crédito: TV Gazeta/Reprodução

Ao contrário de quem busca agitação no carnaval, há também quem escolha a tranquilidade e o silêncio nessa época do ano. Prova disso é a quantidade de pessoas que decidiram passar os dias de folga em Santa Teresa , na Região Serrana do Espírito Santo.

O lugar, conhecido pelo clima agradável e pelo sossego, acompanhado de uma beleza única em cada parte da cidade, tem se destacado como destino turístico para quem quer fugir da folia. Em uma das pousadas localizadas no Circuito Caravaggio, a procura por quartos já aumentou.

O ano passado eu lotei 30%, esse ano já tenho procura de 50%, já com depósito garantindo a reserva. A gente está cobrando por casal a quantia de 250 reais a diária, incluindo o café da manhã, comenta a gerente da pousada, Elza Marisa.

Já na pousada em que o Marcelo Croce é proprietário, a procura também é satisfatória e metade dos quartos já estão reservados. Segundo ele, o charme da cidade e a localização é um dos atrativos. A maioria dos turistas vem da região próxima a Santa Teresa, que é Vitória, Vila Velha, Serra, Colatina, Linhares. Eles procuram a tranquilidade que esse lugar tem, revela.

Segundo os donos de pousadas, a tranquilidade é um dos fatores que atrai os turistas nessa época do ano Crédito: TV Gazeta/Reprodução

O aumento no número de turistas na cidade movimenta não só a rede hoteleira, como também os estabelecimentos da região. O Eliton Stange é dono de uma cantina e comenta que os hábitos dos visitantes estão mudando e que mais pessoas têm se interessado pelas opções de lazer em Santa Teresa.

A gente percebe que a baixa temporada já está ficando para trás e está encostando aí, o verão e o inverno já estão se equiparando e também tem a questão de muita diversidade de opções aqui na região, na cidade, desde cachoeiras, vales, restaurantes, cervejarias, vinícolas, então têm vários roteiros, ressalta o empresário.

Quem já está na cidade não esconde os motivos de escolher a cidade como destino para os dias de folga, como é o caso do funcionário público Alexsandro Veimercat. O clima aqui é mais agradável no verão, tem o carnaval que vem agora, as férias das crianças que ainda continuam e a gente aproveita o clima mais ameno, que não é tão quente como em outros lugares, pontua.

Neste ano, as programações culturais também receberam reforço. Tem opções para todos os gostos e idades. Para a secretária de Turismo e Cultura de Santa Teresa, Eliana Litk, essa é a época de gerar mais renda para os comerciantes da região. Todo o município se beneficia com isso, o turista vindo para cá gera renda, faz a economia circular, o comércio local vende mais e automaticamente isso vai gerando renda e emprego de uma forma direta ou indireta, reforça.