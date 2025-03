Decisão

Veja como chegam Vasco e Flamengo para semifinal do Carioca

Confira as escalações e onde assistir ao vivo o clássico que acontece neste sábado (1º), no estádio Nilton Santos

Vasco e Flamengo jogam pela semifinal do Cariocão 2025. (Paula Reis/CRF)

Um dos maiores clássicos do futebol brasileiro acontece neste final de semana de Carnaval. Vasco e Flamengo se enfrentam no sábado (1º), às 17h45, no estádio Nilton Santos, pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Carioca. O palco do duelo foi motivo de polêmica entre os times, já que São Januário está vetado pela Polícia Militar para receber clássicos com maior alcance de público. Assim, o Cruz-Maltino escolheu o estádio do Botafogo para mandar o duelo.

Por ter tido uma melhor campanha na primeira fase, o Flamengo tem a vantagem do empate na semifinal, e o Vasco, que terminou na quarta posição, espera ter um bom desempenho no gramado sintético do Nilton Santos para complicar a vida do Rubro-Negro. O Clássico dos Milhões já foi disputado 13 vezes no Engenhão e, no total, são seis vitórias do Flamengo, duas do Gigante da Colina e cinco empates e, no último encontro entre os dois times na primeira fase do Estadual, o Rubro-Negro venceu por 2 a 0.



Como chegam as equipes

A fase vascaína que era ruim em fevereiro, deu uma melhorada. O Vasco vem de duas vitórias, sendo uma classificação na primeira fase da Copa do Brasil sobre o União Rondonópolis por 3 a 0 e uma vitória no clássico em cima do Botafogo por 1 a 0 no último domingo (23). Com o objetivo claro de vencer a ida e levar tudo para a volta, Fábio Carille tem três desfalques confirmados: Adson, David e Guilherme Estrella, todos lesionados, seguem no departamento médico. Tchê Tchê, com dores no joelho direito, é dúvida.

Pelo lado flamenguista, o clube está invicto desde a quarta rodada do Cariocão, tendo 8 vitórias, 2 empates e 2 derrotas nos 12 jogos da temporada. Nos últimos três jogos, foram três vitórias e 8 gols feitos, chegando com moral para o clássico decisivo. Porém, Filipe Luís tem problemas. Alex Sandro, Viña, Pedro e Juninho estão fora e, agora, Danilo também desfalca o time com problema muscular, além de Cleiton que está suspenso pelo TJD. De positivo, Ayrton Lucas e De La Cruz voltam a ser relacionados.

Prováveis escalações

Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Lucas Freitas e Lucas Piton; Hugo Moura, Jair, Tchê Tchê (Paulinho) e Coutinho; Lukas Zuccarello (Rayan) e Vegetti. Técnico: Fábio Carille

Flamengo: Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Pulgar, Gerson e Arrascaeta; Plata, Luiz Araújo e Bruno Henrique. Técnico: Filipe Luís

Serviço

Vasco X Flamengo - Jogo 1 da Semifinal do Cariocão 2025

Data e horário: sábado, 1° de março de 2025, às 17h45 (de Brasília)

sábado, 1° de março de 2025, às 17h45 (de Brasília) Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro



Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro Onde assistir: TV Globo (TV aberta), Sportv (TV fechada) e pelo Premiere (pay-per-view)



