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Massacre

Fluminense atropela o Águia-PA no Mangueirão e faz 8 a 0 pela Copa do Brasil

Na segunda fase, o Fluminense vai enfrentar o Caxias-RS que estreou fora e à tarde, vencendo por 2 a 0 o Dourados-MS

Publicado em 26 de Fevereiro de 2025 às 21:54

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

26 fev 2025 às 21:54
Cano balançou as redes para o Fluminense na goleada pela Copa do Brasil
Cano balançou as redes para o Fluminense na goleada pela Copa do Brasil Crédito: Marcelo Gonçalves/FFC
O Fluminense não deu chance ao azar e atropelou o Águia de Marabá no Mangueirão, em Belém (PA), na sua estreia na Copa do Brasil. Com seu time titular, o tricolor carioca fez 8 a 0 no adversário, no estilo de futebol de várzea: virou quatro e terminou oito. É, por enquanto, a maior goleada do torneio nesta temporada. Na segunda fase vai enfrentar o Caxias-RS.
Desde os primeiros minutos o time carioca procurou o ataque e os gols saíram naturalmente. Canobbio abriu o placar aos 12 e Cano marcou duas vezes, aos 15 e aos 32 minutos. O quarto gol saiu aos 45 minutos, marcado por Ignacio.
O segundo tempo começou num ritmo bem mais lento, dando a impressão de que o Fluminense só deixaria o tempo passar. Mas não desistiu de atacar, tanto que ampliou o placar com Paulo Baya, aos 23, e dois minutos depois marcou de novo com Arias, que bateu no contrapé do goleiro Axel.
O Marabá já estava entregue em campo. O sétimo gol foi anotado por Everaldo, vindo do Bahia, que entrou na área em velocidade e chutou no alto, aos 33. Três minutos depois foi a vez de Serna deixar sua marca.
Na segunda fase, o Fluminense vai enfrentar o Caxias-RS que estreou fora e à tarde, vencendo por 2 a 0 o Dourados-MS. Ainda em jogo único, a nova fase será disputada entre os dias 4 e 13 de março.
Mas antes disso, o tricolor vai encarar o Volta Redonda pelas semifinais do Campeonato Carioca em dois jogos. O primeiro acontece no próximo domingo (2), às 18 horas, no Maracanã. O segundo está marcado para dia 9 de março, também às 18 horas, no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda.

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