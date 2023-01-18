Veja a escalação do Flamengo para o duelo contra o Madureira no Klebão

Chegou o dia do torcedor flamenguista em solo capixaba matar a saudade de ver o time do coração jogando no Espírito Santo. Após quase cinco anos sem vir ao Estado, o Rubro-Negro entre em campo às 19h desta quarta-feira (18), contra o Madureira, no estádio Kleber Andrade, em Cariacica. A delegação chegou na noite desta terça-feira (17) e foi recebida com muita euforia no hotel onde o time se hospedou.
A empolgação da "nação" é justificável. O Fla vem das conquistas recentes da Copa do Brasil e Libertadores, disputará em breve a Supercopa do Brasil, a Recopa Sul-Americana, e o desejado Mundial de Clubes, em fevereiro. Por este motivo, o técnico português Vitor Pereira trouxe o que ele tem de melhor disponível.
Chegada do Flamengo ao Espírito Santo
Desta forma, o time que irá a campo deve ser o mesmo que venceu a Portuguesa-RJ por 4 a 1, no Maracanã. A provável escalação do time é formada por: Santos, Varela, David Luiz, Fabrício Bruno (Léo Pereira) e Ayrton Lucas; Thiago Maia, Gerson, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Gabigol e Pedro.
No ano, o Flamengo segue invicto. Foram apenas duas partidas, sendo que na primeira delas o time superou o Audax por 1 a 0, e o time era formado basicamente por atletas do Sub-20.
Já o Madureira, que é o mandante da partida no Klebão, vem de um empate sem gols diante do Vasco, na primeira rodada do Campeonato Carioca.
FICHA TÉCNICA
- Madureira x Flamengo
- Madureira: Dida; Rhuan, Cavallini, Marlom, Bryan Gabriel; Banguelê, Matheys Lira, Henrique, Pablo Pardal; Luiz Paulo e Guilherme Augusto Técnico: Felipe Arantes.
- Flamengo: Santos, Varela, David Luiz, Fabrício Bruno (Léo Pereira) e Ayrton Lucas; Thiago Maia, Gerson, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Gabigol e Pedro. Técnico: Vitor Pereira.
- Árbitro: Grazianni Maciel Rocha
- Local: Estádio Kleber Andrade (Cariacica)
- Horário: 19h
Ingressos
- Ingressos: R$ 200,00 (meia-entrada e meia solidária) e R$ 400,00 (inteira)
- Pontos de venda: Ademar Cunha (Cariacica, Laranjeiras, Novo México e Guarapari), Los Sport (shoppings Boulevard, Moxuara e Mestre Álvaro), Casa do Torcedor (OK Supermercado) e Lojas do Flamengo (shoppings Vitória, Boulevard e Vila Velha)
- Venda online: www.ingressosa.com
- Desconto: Assinante do Clube A Gazeta tem direito a desconto de 15% sobre o valor do ingresso; o desconto é válido para compra realizada na loja do Flamengo, no Shopping Vitória, e nas lojas Ademar Cunha, em Cariacica e Laranjeiras.
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