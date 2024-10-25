Vasco vence Cuiabá e vê Z-4 do Brasileiro cada vez mais longe

Hugo Moura comemorando gol do Vasco contra o Cuiabá Crédito: Matheus Lima/Vasco

O Vasco chegou aos 40 pontos, oito a mais que o Corinthians - primeiro time dentro do Z4 - e aparece na 10ª colocação. A briga, agora, pode ser por uma vaga na Libertadores, uma vez que a equipe está a nove pontos do Internacional, atual sexto colocado e que teria vaga na fase preliminar da competição se o Brasileirão acabasse hoje. O Cuiabá vê o rebaixamento cada vez mais próximo. O Dourado permaneceu com apenas 27 pontos e aparece na penúltima colocação.

O confronto estava marcado para ser disputado em julho. A mudança de data aconteceu porque o Cuiabá precisou jogar a fase de playoffs da Sul-Americana, contra o Palestino (CHI), após ficar em segundo lugar no seu grupo. Agora, ambas as equipes completaram os 30 jogos e se igualaram à maioria das outras. As exceções são Flamengo, Athletico, Atlético-MG e Internacional, que têm 29 duelos disputados cada.

Os dois times voltam a campo na segunda-feira (28). O Vasco recebe o Bahia, às 21h (de Brasília), e o Cuiabá, também em casa, enfrenta o Corinthians, às 19h. Os dois jogos são válidos pela 31ª rodada do Brasileirão.

O jogo

O primeiro tempo foi de marcha lenta em São Januário. O Cuiabá começou controlando o ritmo da partida e não permitindo que o Vasco exercesse pressão. O controle, no entanto, não significou muitas chances claras de gol para os visitantes. Aparentemente nervosa, a equipe da casa forçou as jogadas pelo lado esquerdo, com Emerson Rodríguez, mas só assustou em lance pela direita e com a bola parada, mas nada que fosse suficiente.