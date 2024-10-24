Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Futebol
  • Torcida do Peñarol quebra cadeiras do Engenhão após goleada do Botafogo
Libertadores

Torcida do Peñarol quebra cadeiras do Engenhão após goleada do Botafogo

Horas antes, no período da tarde, 200 uruguaios foram detidos pelo envolvimento um confronto contra Polícia Militar (PM) do Rio, informou o governador Cláudio Castro
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

24 out 2024 às 13:31

Publicado em 24 de Outubro de 2024 às 13:31

A goleada do Botafogo por 5 a 0 no Peñarol pela semifinal da Copa Libertadores terminou em confusão, assim como foi esta quarta-feira com os torcedores uruguaios no Rio de Janeiro. Ao final da partida, integrantes da torcida visitante depredaram parte do setor Sul do estádio Engenhão.
Além da confusão horas antes do jogo, a torcida do Penãrol danificou cadeiras no estádio Nilton Santos
Além da confusão horas antes do jogo, a torcida do Penãrol danificou cadeiras no estádio Nilton Santos Crédito: Agência Enquadrar/Folhapress
Imagens da TV Globo na transmissão da partida mostraram o momento em que um torcedor do Peñarol arremessa uma cadeira em direção a agentes que trabalhavam na segurança da partida. Na sequência, um policial o golpeia com um cassetete, e outros integrantes da torcida tentam defendê-lo.
Houve discussão, sem registro de novas agressões. Horas antes, no período da tarde, 200 uruguaios foram detidos pelo envolvimento um confronto contra Polícia Militar (PM) do Rio, informou o governador Cláudio Castro.
Em campo, o jogo também foi tumultuado. Houve confusão logo no primeiro minuto da partida. Eduardo Darias e Alex Telles se enroscaram, o que chegou desentendimentos entre diversos atletas de ambos os dois times. Ao final da partida, os uruguaios ensaiaram nova confusão, mas os botafoguenses ignoraram e foram comemorar com a torcida.
O jogo de volta ocorre na quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), no estádio Campeón del Siglo, em Montevidéu. O Botafogo avançará à final mesmo se perder por até quatro gols de diferença. No outro lado da chave, o Atlético-MG tem três gols de vantagem contra o River Plate e visita o time argentino, em Buenos Aires, no Monumental de Núñez, na próxima terça-feira, também às 21h30.

Veja Também

Textor salvou o Botafogo? Veja trajetória da Série B à quase final da Libertadores em 4 anos

Botafogo goleia o Peñarol e fica muito perto da final da Libertadores

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Futebol botafogo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Turismo: o avanço da capixaba Apex Partners na CVC
Imagem BBC Brasil
Ramagem é solto nos EUA após dois dias detido pelo ICE: o que sabe
Imagem de destaque
Incêndio atinge apartamento de aposentado em Jardim Camburi

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados