Brasil ocupa a 5ª posição e Argentina segue na liderança do ranking da Fifa

A Fifa divulgou nesta quinta-feira o ranking de seleções que aponta a Argentina como a melhor equipe classificada. Dono do 1º lugar com 1.883.50, os atuais campeões do mundo vêm se mantendo no topo após o título da Copa América, disputada nos Estados Unidos, e lideram as Eliminatórias da América do Sul de forma isolada. Na atualização da lista, o Brasil aparece em 5º com 1.784,37.

Lautaro marcou na prorrogação e assegurou a conquista da Copa América para a Argentina Crédito: Copa América/Divulgação

A seleção francesa e a Espanha, que no meio do ano conquistou a Eurocopa, completam os três primeiros lugares. A relação não sofreu mudanças do 1º ao sexto posto. A Inglaterra surge na quarta colocação, à frente da seleção brasileira e os belgas vêm na sequência, em sexto.

Entre as dez seleções mais bem classificadas, a novidade ficou por conta de Portugal. A equipe do veterano astro Cristiano Ronaldo alcançou a sétima colocação e deixou a Holanda em oitavo. Itália e Colômbia encerram a lista de Top-10.

A Data-Fifa do mês de outubro movimentou o mundo do futebol. Ao todo foram realizados 175 partidas. O Brasil se manteve na quinta posição do ranking mesmo com as duas vitórias nas últimas rodadas das Eliminatórias Sul-Americanas.