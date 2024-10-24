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Brasil ocupa a 5ª posição e Argentina segue na liderança do ranking da Fifa

A seleção francesa e a Espanha, que no meio do ano conquistou a Eurocopa, completam os três primeiros lugares
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

24 out 2024 às 13:24

Publicado em 24 de Outubro de 2024 às 13:24

A Fifa divulgou nesta quinta-feira o ranking de seleções que aponta a Argentina como a melhor equipe classificada. Dono do 1º lugar com 1.883.50, os atuais campeões do mundo vêm se mantendo no topo após o título da Copa América, disputada nos Estados Unidos, e lideram as Eliminatórias da América do Sul de forma isolada. Na atualização da lista, o Brasil aparece em 5º com 1.784,37.
Lautaro marcou na prorrogação e assegurou a conquista da Copa América para a Argentina
Lautaro marcou na prorrogação e assegurou a conquista da Copa América para a Argentina Crédito: Copa América/Divulgação
A seleção francesa e a Espanha, que no meio do ano conquistou a Eurocopa, completam os três primeiros lugares. A relação não sofreu mudanças do 1º ao sexto posto. A Inglaterra surge na quarta colocação, à frente da seleção brasileira e os belgas vêm na sequência, em sexto.
Entre as dez seleções mais bem classificadas, a novidade ficou por conta de Portugal. A equipe do veterano astro Cristiano Ronaldo alcançou a sétima colocação e deixou a Holanda em oitavo. Itália e Colômbia encerram a lista de Top-10.
A Data-Fifa do mês de outubro movimentou o mundo do futebol. Ao todo foram realizados 175 partidas. O Brasil se manteve na quinta posição do ranking mesmo com as duas vitórias nas últimas rodadas das Eliminatórias Sul-Americanas.
TOP 20 DO RANKING DA FIFA
  1. Argentina 
  2. França
  3. Espanha
  4. Inglaterra
  5. Brasil
  6. Bélgica
  7. Portugal
  8. Holanda
  9. Itália
  10. Colômbia
  11. Alemanha
  12. Croácia
  13. Marrocos
  14. Uruguai
  15. Japão
  16. México
  17. Suíça
  18. Estados Unidos
  19. Irã
  20. Senegal

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