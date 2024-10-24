Flamengo faz o primeiro jogo da final da Copa do Brasil contra o Atlético-MG no Maracanã

O Flamengo decidirá a final da Copa do Brasil 2024 fora de casa, na Arena MRV, diante do Atlético-MG. O mando de campo foi definido na tarde desta quinta-feira (24) em sorteio realizado na sede da CBF, no Rio de Janeiro.

Atlético-MG e Flamengo decidem a Copa do Brasil 2024 Crédito: Rafael Ribeiro/CBF

Desta forma, os times começam a decidir a Copa do Brasil no Maracanã, no dia 3 de novembro, um domingo. O segundo jogo, na Arena MRV, será no dia 10 de novembro, também um domingo.

O Flamengo esteve presente nas duas últimas finais da Copa do Brasil. Em 2023, perdeu para o São Paulo, com o segundo jogo sendo decidido no Morumbi. Em 2022, atuando no Maracanã na partida decisiva, foi campeão nos pênaltis contra o Corinthians.

Já o Atlético-MG disputou a decisão de 2021. Mesmo com o segundo jogo fora de casa, conseguiu levar a melhor sobre o Athetico Paranaense e levantar a taça.

O campeão da Copa do Brasil 2024 ganhará R$ 73,5 milhões de premiação. Já o vice-campeão receberá R$ 31,5 milhões.

"O mando muda na postura dos jogadores, mas o que a gente tem que tentar sempre é ser o mais frio possível nessa decisão e poder desfrutar, não deixar que a emoção tome conta da razão", disse Filipe Luis, técnico do Flamengo.

"É bom fechar em casa essa final. Vamos ter que fazer um grande jogo no Maracanã e depois voltar à nossa Arena com nossa torcida, todos juntos, para tentar levar esse troféu". declarou Battaglia, zagueiro do Atlético-MG.