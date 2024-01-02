  • Futebol
  • Vai e vem: confira as movimentações dos principais clubes do Brasil para 2024
Mercado da bola

Vai e vem: confira as movimentações dos principais clubes do Brasil para 2024

Janela de transferências entra na fase decisiva neste mês de janeiro e você confere aqui as atualizações das chegadas e saídas
Redação de A Gazeta

Publicado em 02 de Janeiro de 2024 às 19:44

Mercado de transferências agita o futebol brasileiro em 2024 Crédito: Geraldo Neto
A temporada de 2024 ainda não começou no futebol brasileiro, mas os clubes já estão se movimentando na janela de transferências. As principais equipes do país começaram com tudo o planejamento para reforçarem seus elencos e dispensarem os jogadores que não fazem mais parte dos planos. Por isso, decidimos reunir as principais atualizações sobre o vai e vem da bola no futebol brasileiro. Confira abaixo!

Flamengo

De la Cruz, novo reforço do Flamengo Crédito: Flamengo/Divulgação
Chegadas: De La Cruz, Léo Ortiz (negociando), Juninho Capixaba (negociando), Matias Viña (negociando), Matheus Gonçalves (retorno), Evander (negociando), Ângelo (rumor).
Saídas: Rodrigo Caio, Filipe Luís, Santos (falta assinar), Everton Ribeiro, Thiago Maia (negociando).

Vasco 

João Victor foi o primeiro reforço do Vasco confirmado na atual janela de transferências Crédito: Vasco/Divulgação
Chegadas: João Victor, Paulo Henrique, Praxedes, David, Eduardo Vargas (negociando), Wesley (negociando), Kusevic (negociando), Robert Rojas, Luciano Rodríguez (interesse), Adson (negociando).
Saídas: Ivan, Riquelme, Alex Teixeira, Robson Bambu, Sebastian Ferreira, Jefferson, Gabriel Dias, Rodrigo, Gabriel Pec, Orellano, Figueredo.

Botafogo

Jeffinho é cotado para voltar ao Botafogo em 2024 Crédito: Lyon/Divulgação
Chegadas: Alexander Barboza, Lucas Halter, Medina (negociando), Savarino, Gregore (negociando), Jeffinho, John.
Saídas: Diego Costa, Carlos Alberto (empréstimo), Gabriel Pires, Adryelson, Lucas Perri, Lucas Fernandes (negociando), Luis Henrique, Philipe Sampaio.

Fluminense

Renato Augusto é principal reforço confirmado no Fluminense  Crédito: Ettore Chiereguini/Agif
Chegadas: Antônio Carlos, Luiz Henrique (negociando), Calegari (retorno), Renato Augusto, Bruno Gomes (interesse), Terans (interesse), Léo Chu (negociando).
Saídas: Caio Paulista, Caio, Nino, André (interesse).

Corinthians

Rodrigo Garro foi confirmado como reforço do Corinthians Crédito: Corinthians/Divulgação
Chegadas: Diego Palácios, Rodrigo Garro, Maycon, Félix Torres, Raniele, Rollheiser (interesse), Lucas Veríssimo, Hugo (falta assinar), Gustavo Henrique (falta assinar), Erick (negociando).
Saídas: Jonathan Cafu, Léo Santos, Cantillo, Gil, Bruno Méndez, Giuliano, Fábio Santos, Pedro, Gabriel Moscardo (negociando), Fausto Vera (negociando), Renato Augusto.

Palmeiras

Caio Paulista tem sido pivô de polêmica envolvendo Palmeiras e São Paulo no mercado de transferências Crédito: Miguel Schincariol
Chegadas: Bruno Rodrigues, Aníbal Moreno, Caio Paulista, Villasanti (interesse), Carlos Vinicius (interesse).
Saídas: Lucas Freitas, Jorge, Henri, Artur, Luis Guilherme (interesse), Atuesta (rumor), Jaílson.

São Paulo

Lucas fica no São Paulo até 2026 Crédito: Rubens Chiri
Chegadas: Bobadilla, Erick, Luiz Gustavo, Nikão (retorno), Lucas (permanência), Ferreirinha, Emmanuel Martínez, Thiago Carpini (falta assinar), Pedro Raul (negociando).
Saídas: Lucas Beraldo, Walce, Luan (negociando), Nathan Mendes, Alan Franco (negociando), David, Caio Paulista, Dorival Júnior, Erison, Felipe Alves, Gabriel Neves (negociando).

Santos

Giuliano é um dos reforços do Santos para disputar a Série B Crédito: Gilvan de Souza/Flamengo
Chegadas: Diego Pituca, Marcelinho, João Schmidt, Hayner, Guilherme, Willian, Gil, Jorge, Otero, Aderlan, Cazares, Giuliano.
Saídas: Marcos Leonardo, Lucas Braga, Jean Lucas, Felipe Jonatan (negociando), João Basso, Rodrigo Fernández, Mendoza, Lucas Lima, Dodi, Soteldo, João Lucas.

Cruzeiro

Gabriel Verón é o grande reforço do Cruzeiro até o momento Crédito: Cruzeiro/Divulgação
Chegadas: Gabriel Verón, Léo Aragão, Rafa Silva (retorno), Zé Ivaldo, Nicolás Larcamón, Lucas Romero, Juan Dinneno.
Saídas: Bruno Rodrigues, Nikão, Luciano Castán, Gilberto, Matheus Jussa (negociando), Wesley (negociando).

Atlético-MG

Gustavo Scarpa foi confirmado como reforço do Atlético Mineiro Crédito: Atlético/Divulgação
Chegadas: Gustavo Scarpa, Guilherme Mastriani (interesse).
Saídas: Réver, Paulo Henrique, Hyoran, Vargas (negociando), Aboubakar (interesse).

Grêmio

Santos
O venezuelano Soteldo chega ao Grêmio com o aval de Renato Gaúcho Crédito: Andre Penner/Reuters
Chegadas: André Henrique, Dodi, Soteldo, Du Queiroz (negociando), Marchesín, Pedrinho. 
Saídas: Luis Suárez, Iturbe, Gustavinho, Ferreirinha, Bruno Alves, Luan.

Internacional

Borré deve ser anunciado como jogador do Internacional Crédito: Werder Bremen/Reprodução
Chegadas: Alario, Ivan, Borré, Fernando (falta assinar), Robert Renan, Hyoran, Thiago Maia (negociando).
Saídas: Rodrigo Moledo, Jean Dias, Estavão, Jhonny, Dalbert (oferecido).

Veja Também

Vinicius Júnior volta a ser relacionado no Real Madrid após dois meses fora

Morre Denir, massagista do Flamengo desde 1981

Santos anuncia o lateral capixaba Hayner para a temporada 2024

Recomendado para você

Imagem de destaque
Engenheiro de 37 anos desaparece após corrida por app em Vila Velha
Imagem de destaque
TJES nega indenização de R$ 358 mil por 'estelionato sentimental'
Imagem de destaque
Unabomber: como matemático superdotado que aterrorizou EUA com cartas-bomba foi preso há 30 anos

