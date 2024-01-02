Vai e vem: confira as movimentações dos principais clubes do Brasil para 2024

A temporada de 2024 ainda não começou no futebol brasileiro, mas os clubes já estão se movimentando na janela de transferências. As principais equipes do país começaram com tudo o planejamento para reforçarem seus elencos e dispensarem os jogadores que não fazem mais parte dos planos. Por isso, decidimos reunir as principais atualizações sobre o vai e vem da bola no futebol brasileiro. Confira abaixo!
Flamengo
Chegadas: De La Cruz, Léo Ortiz (negociando), Juninho Capixaba (negociando), Matias Viña (negociando), Matheus Gonçalves (retorno), Evander (negociando), Ângelo (rumor).
Saídas: Rodrigo Caio, Filipe Luís, Santos (falta assinar), Everton Ribeiro, Thiago Maia (negociando).
Vasco
Chegadas: João Victor, Paulo Henrique, Praxedes, David, Eduardo Vargas (negociando), Wesley (negociando), Kusevic (negociando), Robert Rojas, Luciano Rodríguez (interesse), Adson (negociando).
Saídas: Ivan, Riquelme, Alex Teixeira, Robson Bambu, Sebastian Ferreira, Jefferson, Gabriel Dias, Rodrigo, Gabriel Pec, Orellano, Figueredo.
Botafogo
Chegadas: Alexander Barboza, Lucas Halter, Medina (negociando), Savarino, Gregore (negociando), Jeffinho, John.
Saídas: Diego Costa, Carlos Alberto (empréstimo), Gabriel Pires, Adryelson, Lucas Perri, Lucas Fernandes (negociando), Luis Henrique, Philipe Sampaio.
Fluminense
Chegadas: Antônio Carlos, Luiz Henrique (negociando), Calegari (retorno), Renato Augusto, Bruno Gomes (interesse), Terans (interesse), Léo Chu (negociando).
Saídas: Caio Paulista, Caio, Nino, André (interesse).
Corinthians
Chegadas: Diego Palácios, Rodrigo Garro, Maycon, Félix Torres, Raniele, Rollheiser (interesse), Lucas Veríssimo, Hugo (falta assinar), Gustavo Henrique (falta assinar), Erick (negociando).
Saídas: Jonathan Cafu, Léo Santos, Cantillo, Gil, Bruno Méndez, Giuliano, Fábio Santos, Pedro, Gabriel Moscardo (negociando), Fausto Vera (negociando), Renato Augusto.
Palmeiras
Chegadas: Bruno Rodrigues, Aníbal Moreno, Caio Paulista, Villasanti (interesse), Carlos Vinicius (interesse).
Saídas: Lucas Freitas, Jorge, Henri, Artur, Luis Guilherme (interesse), Atuesta (rumor), Jaílson.
São Paulo
Chegadas: Bobadilla, Erick, Luiz Gustavo, Nikão (retorno), Lucas (permanência), Ferreirinha, Emmanuel Martínez, Thiago Carpini (falta assinar), Pedro Raul (negociando).
Saídas: Lucas Beraldo, Walce, Luan (negociando), Nathan Mendes, Alan Franco (negociando), David, Caio Paulista, Dorival Júnior, Erison, Felipe Alves, Gabriel Neves (negociando).
Santos
Chegadas: Diego Pituca, Marcelinho, João Schmidt, Hayner, Guilherme, Willian, Gil, Jorge, Otero, Aderlan, Cazares, Giuliano.
Saídas: Marcos Leonardo, Lucas Braga, Jean Lucas, Felipe Jonatan (negociando), João Basso, Rodrigo Fernández, Mendoza, Lucas Lima, Dodi, Soteldo, João Lucas.
Cruzeiro
Chegadas: Gabriel Verón, Léo Aragão, Rafa Silva (retorno), Zé Ivaldo, Nicolás Larcamón, Lucas Romero, Juan Dinneno.
Saídas: Bruno Rodrigues, Nikão, Luciano Castán, Gilberto, Matheus Jussa (negociando), Wesley (negociando).
Atlético-MG
Chegadas: Gustavo Scarpa, Guilherme Mastriani (interesse).
Saídas: Réver, Paulo Henrique, Hyoran, Vargas (negociando), Aboubakar (interesse).
Grêmio
Chegadas: André Henrique, Dodi, Soteldo, Du Queiroz (negociando), Marchesín, Pedrinho.
Saídas: Luis Suárez, Iturbe, Gustavinho, Ferreirinha, Bruno Alves, Luan.
Internacional
Chegadas: Alario, Ivan, Borré, Fernando (falta assinar), Robert Renan, Hyoran, Thiago Maia (negociando).
Saídas: Rodrigo Moledo, Jean Dias, Estavão, Jhonny, Dalbert (oferecido).