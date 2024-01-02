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Vinicius Júnior volta a ser relacionado no Real Madrid após dois meses fora

Atacante brasileiro sofreu uma lesão muscular na coxa esquerda no dia 16 de novembro, durante uma partida das Eliminatórias para a Copa do Mundo contra a Colômbia
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

02 jan 2024 às 14:09

Publicado em 02 de Janeiro de 2024 às 14:09

Vinicius Júnior durante jogo do Real Madrid
Vinicius Júnior participou do último treinamento do Real Madrid antes da partida contra o Mallorca pelo Campeonato Espanhol Crédito: Instagram/Reprodução
Afastado dos gramados há quase dois meses, Vinicius Júnior voltou a ser relacionado pelo técnico Carlo Ancelotti nesta terça-feira. Ele deve voltar ao Real Madrid na primeira partida do time em 2024, contra o Mallorca, no estádio Santiago Bernabéu, em rodada do Campeonato Espanhol.
Em entrevista coletiva nesta terça, Ancelotti evitou garantir o brasileiro entre os titulares. O atacante voltou a treinar com o grupo na sexta-feira ao se recuperar de uma lesão muscular na coxa esquerda. Ele havia se machucado em partida da seleção brasileira contra a Colômbia, pelas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2026, no dia 16 de novembro.
A expectativa inicial era de que Vini Jr. só voltasse a jogar no mês de fevereiro. No entanto, seu processo de reabilitação foi mais rápido que a previsão do departamento médico do clube espanhol.
Nas últimas semanas, o atacante vinha alternando o trabalho de fisioterapia com uma viagem para os Estados Unidos, onde acompanhou jogos da NBA e trocou presentes com astros da competição, como Giannis Antetokounmpo e LeBron James.
Para a estreia no ano, o Real deve ter também as voltas do lateral-direito Carvajal e do meia Arda Güler, que pode fazer sua estreia oficial pelo time principal. Já jogadores, como o volante Camavinga e o lateral-esquerdo Mendy, ainda não voltarão ao time neste meio de semana. O clube ainda tem no departamento médico o goleiro Courtois e os zagueiros Éder Militão e Alaba.

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