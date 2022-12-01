Tite define Brasil com Fred e Gabriel Jesus para enfrentar Camarões

DOHA, CATAR - Se repetir o time treinado nesta quinta-feira (1º), Tite mandará a campo uma Seleção Brasileira com Fred e Gabriel Jesus entre os titulares no jogo de sexta-feira (2) contra Camarões, pela 3ª rodada da fase de grupos da Copa do Mundo , a partir das 16h (de Brasília).

A escalação treinada foi a seguinte: Ederson; Daniel Alves (capitão), Militão, Bremer e Alex Telles; Fabinho, Fred e Rodrygo; Gabriel Martinelli, Antony e Gabriel Jesus.

Gabriel Jesus (d) e o goleiro Weverton durante o treino da Seleção Brasileira Crédito: ANDRE PENNER/AP

O comandante já havia divulgado boa parte da escalação na quarta-feira (30) com apenas três dúvidas. Antes do treino desta quinta (1º), a comissão já havia confirmado que Rodrygo tinha vencido a concorrência com Everton Ribeiro. Restava a dúvida entre Fred e Bruno Guimarães e também entre Gabriel Jesus e Pedro.

O fato curioso é que Tite opta por Fred, como mostrou o GE e confirmou a reportagem, para começar a partida apesar de estar pendurado com um cartão amarelo. Se for novamente advertido na sexta (2), ele está fora das oitavas de final.

Gabriel Jesus já levava vantagem em cima de Pedro e confirmou o seu favoritismo para ocupar o lugar que é de Richarlison. É provável que Everton Ribeiro e Pedro tenham chances no segundo tempo, se o jogo estiver controlado.