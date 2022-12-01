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Caminho do título

Confira chaveamento, confrontos e datas da fase final da Copa do Mundo

Os dois últimos jogos das oitavas de final serão definidos após as rodadas dos Grupos G e H, nesta sexta-feira (2)

Publicado em 01 de Dezembro de 2022 às 19:16

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

01 dez 2022 às 19:16
Chaveamento, jogos e datas da fase final da Copa do Mundo 2022
Chaveamento, jogos e datas da fase final da Copa do Mundo 2022 Crédito: Arte Geraldo Neto
SÃO PAULO - Estão perto da definição total as oitavas de final da Copa do Mundo. Os dois últimos duelos dessa fase serão conhecidos após as rodadas dos Grupos G e H nesta sexta-feira (2). Confira no infográfico acima como estão ficando os confrontos e o chaveamento até a grande final, com datas e horários já estabelecidos. 
Brasil, França e Portugal, únicos times que venceram suas duas primeiras partidas, obtiveram classificação de maneira antecipada.  Na sequência, com a finalização do Grupo A e do Grupo B, juntaram-se a eles Holanda, Senegal, Inglaterra e Estados Unidos.
Na quarta-feira (30), foi a vez de a Austrália obter a segunda colocação do Grupo D, liderado pelos franceses. Na sequência, a Argentina e Polônia conquistaram as duas vagas do Grupo C no mata-mata.
Jogadores do Japão comemoram a vitória por 2 a 1 diante da Espanha
Jogadores do Japão comemoram a vitória por 2 a 1 diante da Espanha e a classificação às oitavas de final Crédito: JULIO CORTEZ/AP
A quinta-feira (1º) teve a conclusão do Grupo F, com a classificação de Marrocos e Croácia. No Grupo E, a Alemanha ficou pelo caminho. Sobreviveram Japão e Espanha.
No Grupo G, o Brasil, com triunfos sobre Sérvia e Suíça, está nas oitavas de final. A Suíça, com três pontos, enfrenta a Sérvia, com um. Camarões, também com um, pega o Brasil. A definição da chave ocorre na sexta-feira (2).
Pelo Grupo H, Portugal teve dificuldades, mas superou Gana e Uruguai e, independentemente do que ocorrer na rodada final, estará no mata-mata. Gana, Coreia do Sul e Uruguai brigam pela segunda vaga da chave, no caminho do Brasil.

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