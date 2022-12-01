Confira chaveamento, confrontos e datas da fase final da Copa do Mundo

SÃO PAULO - Estão perto da definição total as oitavas de final da Copa do Mundo. Os dois últimos duelos dessa fase serão conhecidos após as rodadas dos Grupos G e H nesta sexta-feira (2). Confira no infográfico acima como estão ficando os confrontos e o chaveamento até a grande final, com datas e horários já estabelecidos.
Brasil, França e Portugal, únicos times que venceram suas duas primeiras partidas, obtiveram classificação de maneira antecipada. Na sequência, com a finalização do Grupo A e do Grupo B, juntaram-se a eles Holanda, Senegal, Inglaterra e Estados Unidos.
Na quarta-feira (30), foi a vez de a Austrália obter a segunda colocação do Grupo D, liderado pelos franceses. Na sequência, a Argentina e Polônia conquistaram as duas vagas do Grupo C no mata-mata.
A quinta-feira (1º) teve a conclusão do Grupo F, com a classificação de Marrocos e Croácia. No Grupo E, a Alemanha ficou pelo caminho. Sobreviveram Japão e Espanha.
No Grupo G, o Brasil, com triunfos sobre Sérvia e Suíça, está nas oitavas de final. A Suíça, com três pontos, enfrenta a Sérvia, com um. Camarões, também com um, pega o Brasil. A definição da chave ocorre na sexta-feira (2).
Pelo Grupo H, Portugal teve dificuldades, mas superou Gana e Uruguai e, independentemente do que ocorrer na rodada final, estará no mata-mata. Gana, Coreia do Sul e Uruguai brigam pela segunda vaga da chave, no caminho do Brasil.