Confira chaveamento, confrontos e datas da fase final da Copa do Mundo

Chaveamento, jogos e datas da fase final da Copa do Mundo 2022 Crédito: Arte Geraldo Neto

SÃO PAULO - Estão perto da definição total as oitavas de final da Copa do Mundo . Os dois últimos duelos dessa fase serão conhecidos após as rodadas dos Grupos G e H nesta sexta-feira (2). Confira no infográfico acima como estão ficando os confrontos e o chaveamento até a grande final, com datas e horários já estabelecidos.

Brasil, França e Portugal, únicos times que venceram suas duas primeiras partidas, obtiveram classificação de maneira antecipada. Na sequência, com a finalização do Grupo A e do Grupo B, juntaram-se a eles Holanda, Senegal, Inglaterra e Estados Unidos.

Na quarta-feira (30), foi a vez de a Austrália obter a segunda colocação do Grupo D, liderado pelos franceses. Na sequência, a Argentina e Polônia conquistaram as duas vagas do Grupo C no mata-mata.

Jogadores do Japão comemoram a vitória por 2 a 1 diante da Espanha e a classificação às oitavas de final Crédito: JULIO CORTEZ/AP

A quinta-feira (1º) teve a conclusão do Grupo F, com a classificação de Marrocos e Croácia. No Grupo E, a Alemanha ficou pelo caminho. Sobreviveram Japão e Espanha.

No Grupo G, o Brasil, com triunfos sobre Sérvia e Suíça, está nas oitavas de final. A Suíça, com três pontos, enfrenta a Sérvia, com um. Camarões, também com um, pega o Brasil. A definição da chave ocorre na sexta-feira (2).