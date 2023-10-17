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Seleção Brasileira

Tentando retomar vitórias, Brasil enfrenta Uruguai em Montevidéu

Buscando retomar a liderança das Eliminatórias Sul-Americanas após duas vitórias e um empate, seleção brasileira pode estar diante de seu maior desafio na competição
Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

17 out 2023 às 11:00

Publicado em 17 de Outubro de 2023 às 11:00

Brasil e Uruguai se enfrentam na noite desta terça-feira pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026
Brasil e Uruguai se enfrentam na noite desta terça-feira pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026 Crédito: Lucas Figueiredo / CBF
A seleção brasileira comandada pelo técnico Fernando Diniz enfrenta o Uruguai, a partir das 21h (horário de Brasília) desta terça-feira (17) no estádio Centenário, em Montevidéu, naquele que pode ser considerado o seu maior desafio até aqui nas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026. 
Após triunfar diante da Bolívia (por 5 a 1 na estreia) e da seleção peruana (por 1 a 0), a equipe canarinho empatou com a Venezuela (em 1 a 1) em partida disputada na última quinta-feira (12) em plena Arena Pantanal, em Cuiabá, com uma atuação muito ruim. Com isto, o Brasil caiu para a segunda posição da classificação da competição com sete pontos, dois a menos do que a líder Argentina.
Agora, diante de um Uruguai renovado (comandada pelo inventivo técnico Marcelo Bielsa e que não aposta mais nos experientes atacantes Edinson Cavani e Luis Suarez), o técnico Fernando Diniz deve promover mudanças em sua equipe titular que lhe permitam buscar a vitória mesmo atuando fora de casa diante de um forte adversário.

A primeira troca será feita por necessidade, com a entrada do lateral Yan Couto no lugar do lesionado Danilo. Além disso, Guilherme Arana dá lugar a Carlos Augusto, enquanto Richarlison perde a vaga para Gabriel Jesus. Com isso, o Brasil deve entrar em campo com: Ederson; Yan Couto, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Carlos Augusto; Casemiro, Bruno Guimarães e Neymar; Rodrygo, Vinícius Júnior e Gabriel Jesus.
Mesmo com as mudanças, o técnico Fernando Diniz não espera facilidades no jogo disputado em Montevidéu: “Espero um jogo muito difícil, com as duas equipes procurando o protagonismo. Acho que tem as características do [Marcelo] Bielsa, que todos conhecem. A minha também é. Então, teremos um jogo muito disputado”.

Uruguai renovado

Assim como o Brasil, após a disputa da Copa do Mundo do Catar, a seleção do Uruguai apostou em uma mudança de comando. Se, no Brasil, Tite foi sucedido por Fernando Diniz, e quem sabe pelo italiano Carlo Ancelotti, no Uruguai Marcelo Bielsa foi o escolhido para entrar no lugar de Diego Alonso, que seguiu para o comando do Sevilla, da Espanha.
Porém, as mudanças na Celeste Olímpica não se restringiram ao comando técnico da equipe, mas se apresentam também dentro das quatro linhas. A dupla de experientes atacantes Edinson Cavani e Luis Suarez ainda não foi convocada para as Eliminatórias. No lugar deles a aposta tem sido no jovem Darwin Núñez, que defende o Liverpool (Inglaterra). Nesse novo Uruguai, o meia-atacante Agustín Canobbio, do Athletico-PR, e o volante Federico Valverde, do Real Madrid (Espanha), também ocupam posições de destaque.

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