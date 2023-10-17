Confira onde assistir aos jogos da 27ª rodada do Campeonato Brasileiro

Quarta-feira (18)
- Grêmio x Athletico-PR
Local: Arena do Grêmio, Porto Alegre
Horário: 19h
Transmissão: Premiere e SporTV
- América-MG x Botafogo
Local: Independência, Belo Horizonte
Horário: 20h
Transmissão: Premiere
- Coritiba x Cuiabá
Local: Couto Pereira, Curitiba
Horário: 20h
Transmissão: Premiere
- Vasco x Fortaleza
Local: São Januário, Rio de Janeiro
Horário: 21h30
Transmissão: TV Gazeta
- Bahia x Internacional
Local: Arena Fonte Nova, Salvador
Horário: 21h30
Transmissão: TV Globo (BA e RS)
- Goiás x São Paulo
Local: Hailé Pinheiro, Goiânia
Horário: 21h30
Transmissão: TV Globo (GO e SP)
Quinta-feira (19)
- Palmeiras x Atlético-MG
Local: Allianz Parque, São Paulo
Horário: 19h
Transmissão: Premiere
- Cruzeiro x Flamengo
Local: Mineirão, Belo Horizonte
Horário: 19h
Transmissão: Premiere
- Santos x Bragantino
Local: Vila Belmiro, Santos
Horário: 20h
Transmissão: Premiere
- Fluminense x Corinthians
Local: Maracanã, Rio de Janeiro
Horário: 21h30
Transmissão: Premiere e SporTV