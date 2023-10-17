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Programação

Confira onde assistir aos jogos da 27ª rodada do Campeonato Brasileiro

Fique por dentro dos horários, locais e como acompanhar o seu time do coração em mais uma rodada do Brasileirão 2023
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 out 2023 às 10:49

Publicado em 17 de Outubro de 2023 às 10:49

Natural de Cachoeiro de Itapemirim, Juninho Capixaba faz parte do elenco do Bragantino, atual segundo colocado do Brasileirão
Natural de Cachoeiro de Itapemirim, Juninho Capixaba faz parte do elenco do Bragantino, atual segundo colocado do Brasileirão Crédito: Xandy Rodrigues

Quarta-feira (18)

  • Grêmio x Athletico-PR

    Local:     Arena do Grêmio, Porto Alegre
    Horário: 19h
    Transmissão: Premiere e SporTV

  • América-MG x Botafogo

    Local: Independência, Belo Horizonte
    Horário: 20h
    Transmissão: Premiere

  • Coritiba x Cuiabá

    Local: Couto Pereira, Curitiba
    Horário: 20h
    Transmissão: Premiere

  • Vasco x Fortaleza

    Local: São Januário, Rio de Janeiro
    Horário: 21h30
    Transmissão: TV Gazeta

  • Bahia x Internacional

    Local: Arena Fonte Nova, Salvador
    Horário: 21h30
    Transmissão: TV Globo (BA e RS)

  • Goiás x São Paulo

    Local: Hailé Pinheiro, Goiânia
    Horário: 21h30
    Transmissão: TV Globo (GO e SP)

Quinta-feira (19)

  • Palmeiras x Atlético-MG

    Local:     Allianz Parque, São Paulo
    Horário: 19h
    Transmissão: Premiere

  • Cruzeiro x Flamengo

    Local:     Mineirão, Belo Horizonte
    Horário: 19h
    Transmissão: Premiere

  • Santos x Bragantino

    Local:     Vila Belmiro, Santos
    Horário: 20h
    Transmissão: Premiere

  • Fluminense x Corinthians

    Local:     Maracanã, Rio de Janeiro
    Horário: 21h30
    Transmissão: Premiere e SporTV

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