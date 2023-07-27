São Paulo agiliza contratação de James Rodríguez e espera fazer anúncio em breve

James Rodríguez chamou a atenção da Europa após a Copa do Mundo em 2014 Crédito: Levi Bianco/Brazil Photo Press

O São Paulo negocia a contratação do astro colombiano James Rodríguez. A proposta apresentada para o jogador foi de dois anos de contrato e que o clube não irá contar com a ajuda de investidores para trazer o atleta, assim como fez com Daniel Alves, em 2019. O negócio está em andamento e deve ser concretizado até o dia 2 de agosto, quando será encerrada a atual janela de transferências.

O meia-atacante de 32 anos está sem clube desde que deixou o Olympiacos, da Grécia, em abril deste ano. Em 23 partidas pela equipe, o meia fez cinco gols e deu seis assistências. Em 2022, o Botafogo chegou a oferecer uma proposta para o jogador, mas ela acabou sendo recusada. James sempre deixou claro o seu desejo de continuar jogando na Europa, mas não recebeu ofertas até o momento.

Caso o negócio com James se concretize, o São Paulo vai fazer a quinta contratação de um medalhão com um currículo de peso no futebol internacional. Em 2019, o clube trouxe Daniel Alves e o lateral-direito espanhol Juanfran. Ambos os jogadores não deram o retorno esperado e o tricolor paulista ainda mantém uma dívida de R$ 20,4 milhões com Alves, atualmente preso na Espanha sob a acusação de estupro. Do atual elenco, Rafinha, de 37 anos, e Alexandre Pato, de 33, tiveram sucesso no Bayern de Munique e no Milan, respectivamente.

Revelado pelo Banfield, da Argentina, James Rodríguez despontou mundialmente na Copa do Mundo de 2014, no Brasil, quando ajudou a Colômbia a chegar nas quartas de final do torneio, sendo eliminada justamente pela seleção brasileira. Logo após o Mundial, ele foi contratado pelo Real Madrid junto ao Monaco por 80 milhões de euros (cerca de R$ 240 milhões na cotação da época). Sem brilhar no time espanhol, foi emprestado ao Bayern de Munique, onde teve atuações discretas. O atleta passou ainda por Everton, da Inglaterra, e Al-Rayyan, do Catar, antes de jogar na Grécia.

O longo histórico de lesões de James não deve colocar a contratação em xeque, mas é um ponto a ser observado pelo São Paulo. De 2020 para cá, o jogador ficou fora de ação 11 vezes por estar machucado. A maioria das contusões sofridas pelo colombiano são musculares, especialmente na panturrilha. O Núcleo de Reabilitação Esportiva Fisioterápica e Fisiológica (Reffis) do clube conviveu com uma série de jogadores lesionados ao longo das últimas duas temporadas.