Richarlison teria sofrido golpe de empresário que morava com ele

Atacante Richarlison finaliza em treino da seleção brasileira Crédito: Joilson Marconne / CBF

O atacante capixaba Richarlison passou recentemente por um momento muito difícil em sua vida. O brasileiro havia demonstrado sinais de que não estava bem nos últimos meses dentro de campo. Ele passou por uma fase ruim nos gramados, sem conseguir marcar gols pela Seleção e pelo seu clube, Tottenham. O que ninguém sabia era que o motivo, segundo o portal UOL, seria um golpe que o atleta sofreu do empresário que morava com ele.

Renato Velasco era agente de Richarlison. Era ele que cuidava das negociações do jogador, inclusive algumas sem o conhecimento do atleta, e é aí que começa o problema. Ainda segundo informações publicadas pelo portal UOL, Velasco é acusado por pessoas de reter uma porcentagem do salário do atacante acima do que a Fifa permite por legislação. A entidade máxima do futebol permite que empresários só podem ficar com 3% a 10% dos vencimentos do representado.

No entanto, as acusações dão conta de que Velasco ficaria com mais do que o dobro da porcentagem permitida. Quando o capixaba descobriu o que estava acontecendo, expulsou o empresário e a família dele de casa, com exceção da esposa do agente, que ficou mais um tempo e inclusive cuidou da carreira de Richarlison.

"É uma responsabilidade muito grande. Eu mesmo carrego imagem muito forte. As crianças gostam muito de mim e procuro andar na linha, no caminho certo para não decepcionar. Sei da minha responsabilidade, estou em grande clube da Inglaterra. Procuro sempre o alto nível e andar na linha. Meu maior problema naquele momento não era dentro de campo, era fora, com quem estava ao meu redor e me decepcionou mesmo morando havia sete anos comigo. Foi a minha maior decepção. Isso já passou, vivo lindo momento aqui na seleção e quero construir a minha história de novo", afirmou o atacante em coletiva.

Renato Velasco ainda é agente de Richarlison por força de contrato, mas o mesmo não possui nenhuma relação com o jogador. Quem gerencia a carreira do capixaba informalmente é o ex-goleiro Gomes. Eles se conheceram quando o Pombo se transferiu para o Watford, da Inglaterra.

Atleta prefere silêncio