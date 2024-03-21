Com 100 dias no cargo, Alexandre Mattos é demitido do Vasco

Alexandre Mattos foi alvo de críticas por conta da participação do Vasco na janela de transferências Crédito: Matheus Lima/Vasco

O Vasco demitiu o diretor de futebol, Alexandre Mattos. A diretoria da SAF estava insatisfeita com seu comportamento nos bastidores.

A relação entre Mattos e a 777 Partners teve ruídos desde o início. O perfil enérgico do dirigente entrou em conflito com todo o processo burocrático que a empresa norte-americana adota na administração de seus clubes.

A convivência do diretor de futebol com a comissão técnica de Ramón Díaz também sofreu desgastes recentes. As partes não chegaram a um denominador comum em alguns casos envolvendo reforços ou possível contratações.

O estopim foram prints de conversas de Mattos que vazaram nas redes sociais. Neles, o dirigente expôs alguns bastidores envolvendo negociações e a relação com a 777 Partners.

Coletiva convocada às pressas

O Vasco convocou uma entrevista coletiva às pressas para nesta quinta-feira (21), às 16h30, com o CEO, Lúcio Barbosa. O convite foi feito no grupo da imprensa às 14h37 e pegou a todos de surpresa. A Vasco TV transmitirá ao vivo.

A entrevista acontecerá em um hotel no bairro da Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro. Ela acontecerá em formato híbrido, já que alguns jornalistas não poderão chegar a tempo e enviarão suas perguntas de maneira online. A Prefeitura tem informado a população que a partir das 18h desta quinta-feira a cidade entrará em "nível de risco muito alto" por contas das previsões de temporal.

Mattos se pronuncia

Após o anúncio da demissão, o diretor Alexandre Mattos publicou uma nota esclarecendo os detalhes da saída, e afirmou que houveram divergências entre ele e a 777. Confira a nota abaixo.