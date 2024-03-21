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Fim da linha

Com 100 dias no cargo, Alexandre Mattos é demitido do Vasco

Diretor de futebol do Cruzmaltino gerou insatisfação na SAF por conta do comportamento nos bastidores

Publicado em 21 de Março de 2024 às 16:15

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

21 mar 2024 às 16:15
Alexandre Mattos foi alvo de críticas por conta da participação do Vasco na janela de transferências
Alexandre Mattos foi alvo de críticas por conta da participação do Vasco na janela de transferências Crédito: Matheus Lima/Vasco
O Vasco demitiu o diretor de futebol, Alexandre Mattos. A diretoria da SAF estava insatisfeita com seu comportamento nos bastidores.
A relação entre Mattos e a 777 Partners teve ruídos desde o início. O perfil enérgico do dirigente entrou em conflito com todo o processo burocrático que a empresa norte-americana adota na administração de seus clubes.
A convivência do diretor de futebol com a comissão técnica de Ramón Díaz também sofreu desgastes recentes. As partes não chegaram a um denominador comum em alguns casos envolvendo reforços ou possível contratações.
O estopim foram prints de conversas de Mattos que vazaram nas redes sociais. Neles, o dirigente expôs alguns bastidores envolvendo negociações e a relação com a 777 Partners.

Coletiva convocada às pressas

O Vasco convocou uma entrevista coletiva às pressas para nesta quinta-feira (21), às 16h30, com o CEO, Lúcio Barbosa. O convite foi feito no grupo da imprensa às 14h37 e pegou a todos de surpresa. A Vasco TV transmitirá ao vivo.
A entrevista acontecerá em um hotel no bairro da Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro. Ela acontecerá em formato híbrido, já que alguns jornalistas não poderão chegar a tempo e enviarão suas perguntas de maneira online. A Prefeitura tem informado a população que a partir das 18h desta quinta-feira a cidade entrará em "nível de risco muito alto" por contas das previsões de temporal.

Mattos se pronuncia

Após o anúncio da demissão, o diretor Alexandre Mattos publicou uma nota esclarecendo os detalhes da saída, e afirmou que houveram divergências entre ele e a 777. Confira a nota abaixo.

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