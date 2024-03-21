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Pronunciamento

Neymar pai diz que não pagará fiança de Daniel Alves

Pai do jogador Neymar publicou uma nota em suas redes sociais afirmando que ajudou o ex-atleta em um primeiro momento, mas que não irá se envolver novamente

Publicado em 21 de Março de 2024 às 16:05

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

21 mar 2024 às 16:05
Neymar pai negou as informações de que iria pagar a fiança de Daniel Alves
Neymar pai negou as informações de que iria pagar a fiança de Daniel Alves Crédito: Ricardo Nogueira/Folhapress
Neymar da Silva Santos, pai do jogador Neymar, afirmou que não contribuirá com pagamento de fiança de Daniel Alves, condenado por estupro em Barcelona, Espanha.
"Como é do conhecimento de todos, em um primeiro momento, ajudei Dani Alves, sem nenhum vínculo com qualquer processo. Neste segundo momento, em uma situação diferente da anterior, em que a justiça espanhola já decidiu pela condenação, estão especulando e tentando associar o meu nome e do meu filho a um assunto que nesta quinta-feira (21) não nos compete mais. Espero que o Daniel encontre junto à sua própria família todas as respostas que ele procura. Para nós, para minha família, o assunto terminou. Agora ponto final!" publicou Neymar pai em seu perfil no Instagram.

O que aconteceu

O Tribunal de Barcelona aceitou liberação provisória de Daniel Alves sob pagamento de fiança. O valor fixado é de 1 milhão de euros (R$ 5,4 milhões na cotação atual).
O jogador segue preso. A defesa de Daniel Alves não realizou o pagamento da multa antes das 14h (horário da Espanha), prazo diário estipulado. Dessa forma, ele passará ao menos mais uma noite detido.
A família de Neymar ajudou Daniel Alves financeiramente para auxiliar em sua defesa. Conforme revelado por reportagem do UOL em janeiro, Neymar da Silva Santos transferiu 150 mil euros (R$ 800 mil) para pagamento de "atenuante de reparação de dano causado", multa que diminuiu o tempo de condenação.
Daniel Alves foi condenado a quatro anos e seis meses de prisão por estupro, mas cabe recurso, tanto defesa, quanto acusação estão preparando o documento que contesta a pena para apresentar à corte.

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